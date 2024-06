Oprawy kibiców Legii w sezonie 2023/24

Poniedziałek, 10 czerwca 2024 r. 13:00

Za nami sezon 2023/24 - nieudany pod względem piłkarskim, ale bardzo ciekawy pod względem kibicowskim i znakomity pod kątem frekwencji. Nie brakowało efektownych opraw, pirotechniki, licznych i egzotycznych wyjazdów. Przypomnijmy sobie wszystkie oprawy minionego sezonu, przygotowane przez Nieznanych Sprawców.









1. Sektorówka i race

21.07.2023 Legia - ŁKS Łódź



W drugiej połowie spotkania legioniści rozciągnęli sektorówkę A'la Boras, po czym po odliczaniu odpalili 80 rac.







2. Race w Szymkencie

27.07.2023 Ordabasy Szymkent - Legia



Około 60. minuty po krótkim odliczaniu sektor rozświetlił się na czerwono blaskiem kilkunastu rac.







3. Sen o Warszawie

03.08.2023 Legia - Ordabasy Szymkent



Podczas rewanżowego spotkania z Ordabasami Szymkent na dole Żylety rozciągnięty został transparent "Sen o Warszawie", później zjechała malowana sektorówka, przedstawiająca trzech Powstańców Warszawskich oraz widok dzisiejszej stolicy naszego kraju z mostami i licznymi wieżowcami. Zaraz po zaprezentowaniu sektorówki, z głośników puszczona została Powstańcza pieśń "Warszawskie dzieci", a Żyleta śpiewała głośno refren "Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, Stolico damy krew. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew".











4. Ultras w Wiedniu

17.08.2023 Austria Wiedeń - Legia



Przy wyniku 2-3 w sektorze gości zaprezentowana została oprawa. Z jednej strony rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca kostuchę z flagą Legii i napis ULTRAS. Z boku sektora rozbłysnęły spore ilości stroboskopów.







5. Legioland

31.08.2023 Legia - FC Midtjylland



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa tematyczna, nawiązująca do leżącego nieopodal Herning Legolandu. Na dole Żylety rozciągnięty został malowany transparent "Legioland", przedstawiający klocki Lego w odpowiedniej konfiguracji barw (czerwony, biały, zielony). Następnie z góry trybuny zjechała sektorówka przedstawiająca trzy ludziki Lego. Prezentację uświetniło konkretne racowisko po bokach, z foliami aluminiowymi w barwach w tle.







6. Piro na meczu z Widzewem

03.09.2023 Legia - Widzew



Kilka minut po przerwie na Żylecie zaprezentowany został konkretny pokaz pirotechniczny - na górnej kondygnacji odpalone zostały świece dymne, kilkadziesiąt rac, a na dole ognie wrocławskie i stroboskopy.







7. Welcome to the jungle

21.09.2023 Legia - Aston Villa



Podczas "Snu o Warszawie" zaprezentowana została oprawa. Najpierw na dole Żylety rozciągnięty został transparent "Welcome to the jungle", a chwilę później nad nim zjechała malowana sektorówka przedstawiająca goryla. Całość uzupełniły czerwone i zielone kartoniki tworzące tło. Chwilę później nastąpiło pobudzenie goryla - jego oczy rozbłysły na czerwono.







8. Piro i flagi

21.10.2023 Śląsk Wrocław - Legia



W pewnym momencie sektor Legii wypełnił się czerwonymi, białymi i zielonymi machajkami, które dopełniało podświetlenie kilkudziesięcioma stroboskopami.







9. To dzięki przyjaźni stoimy tu razem

05.11.2023 Radomiak Radom - Legia



Około 25. minuty spotkania zaprezentowana została zgodowa oprawa. Na środku trybuny rozciągnięty został malowany transparent z barwami i łączonymi herbami Radomiaka i Legii, a także hasłem "To dzięki przyjaźni stoimy tu razem". Po odliczaniu od 10 odpalonych zostało ponad nim kilkadziesiąt rac.







10. Warsaw never surrender

09.11.2023 Legia - Zrinjski Mostar



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - kartoniada "WARSAW" oraz wysoki, malowany transparent z hasłem "Never surrender" (nigdy się nie poddawaj).







11. 50-lecie Żylety

25.11.2023 Legia - Warta Poznań



Z okazji 50. urodzin Żylety zaprezentowano kilka opraw. Pierwsza z nich miała miejsce podczas odśpiewania "Snu o Warszawie" - na trybunie Deyny zapłonęło ok. 140 rac, tworząc napis "LEGIA". Kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego na Żylecie pokazana została kolejna prezentacja. Tę tworzył transparent z hasłem "Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...", nad którym rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca starszego człowieka z siwą brodą, wspominającego Wielką Flagę na starej Żylecie, płótno "Żyleta jest zawsze z Wami", oprawę "Witamy w piekle" oraz Jacka Zielińskiego w zielonej koszulce z reklamą FSO. Po zwinięciu sektorówki miał miejsce pokaz pirotechniczny.







12. Psy szczekają, karawana jedzie dalej

14.12.2023 Legia - AZ Alkmaar



Tuż przed wyjściem piłkarzy zaprezentowana została oprawa - na dole rozciągnięty został transparent z hasłem "Psy szczekają, karawana jedzie dalej". Nad nim rozwinięta została malowana sektorówka przedstawiająca dżentelmena w garniturze, z legijnym herbem w klapie, czytającego gazetę, na której stronie tytułowej widać wielki tytuł "It's time to ban Legia". Uzupełnieniem prezentacji były czerwone, białe i zielone chorągiewki oraz ok. 100 odpalonych równocześnie rac.







13. Rekordowy wyjazd ligowy

09.02.2024 Ruch Chorzów - Legia



W pierwszym wiosennym meczu wyjazdowym Legia mierzyła się na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów. Spotkanie na żywo obejrzało ok. 4500 kibiców z Warszawy. Na początku drugiej połowy na górze trybuny rozciągnięta została Panorama Warszawy. Chwilę później rozwieszony został malowany transparent w barwach - "Przydałoby się trochę polotu i finezji w tym smutnym jak pi... mieście", nad którym odpalonych zostało kilkaset stroboskopów oraz powiewało wiele dużych flag na kijach.







14. Niespodzianka, skur...ny!

22.02.2024 Legia - Molde FK



W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa zmierzyła się z norweskim Molde FK. Jako że oficjalnie Żyleta była na to spotkanie zamknięta, podobnie jak wcześniej na meczach ze Steauą Bukareszt czy Slavią Praga, młyn został przeniesiony na trybunę im. Lucjana Brychczego. Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa - na Żylecie wywieszony został sporych rozmiarów transparent "This time you won, UEFA." Później na trybunie Deyny rozciągnięta została malowana, wycinana sektorówka, przedstawiająca ludzika Lego z eLką na piersi i charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych. Ludzik z Legiolandu trzymał napis "Suprise, motherf**kers", a zza trybuny odpalone zostały spore ilości fajerwerków.







15. Pirotechniczny sen

02.03.2024 Legia - Pogoń Szczecin



Tego dnia miał miejsce drugi w historii naszego stadionu pokaz świetlny, który zrealizowany został przez firmę zewnętrzną. Przed "Snem o Warszawie" przygaszone zostały zwykłe światła, a włączono punktowe oświetlenie plus odpalono "dymy" wzdłuż trybuny zachodniej. Skrzypaczka na żywo wykonała podkład muzyczny, a cały stadion odśpiewał pieśń. Rozciągnięta została Wielka Flaga, a pod nią odpalonych zostało 400 stroboskopów. Później na Żylecie rozpoczęło się odliczanie i równocześnie w górę poszły setki flag na kijach, a pośród nich zapłonęło 240 rac.







16. Powrót do przeszłości...

10.03.2024 Widzew Łódź - Legia



Zainteresowanie meczem Widzewa z Legią było wielokrotnie większe niż liczba dostępnych biletów i dotyczyło to zarówno gospodarzy, jak i fanów z Łazienkowskiej, którzy mogli liczyć na skromne 907 wejściówek. Ostatecznie weszło ok. 950 osób. Tuż po przerwie w sektorze gości zaprezentowane zostało flagowisko w asyście stroboskopów.







17. Dla nas liczą się wyniki!

17.03.2024 Legia - Piast Gliwice



Na meczu z Piastem nie pojawiła się oprawa w dosłownym znaczeniu. Były za to transparenty skierowane do osób zarządzających klubem oraz zawodników - "Auf wiedersehen" (do ówczesnego trenera, Kosty Runjaicia), "Panie Jacku, dziękujemy. Już wystarczy" (do dyrektora sportowego klubu Jacka Zielińskiego), a do pozostałych osób "Każdy, kto nie ma umiejętności, ambicji i charakteru, niech stąd wyp...".







18. Warriors

07.10.2024 Legia - Jagiellonia Białystok



Na rozpoczęcie meczu Nieznani Sprawcy przygotowali oprawę, na którą składały się: malowana sektorówka przedstawiająca trójwymiarowy napis "Warriors", doskonale kojarzony od dziesiątek lat z legionistami, czerwone i zielone kartoniki plus piro na górze Żylety.







19. Legia walcząca do końca

21.04.2024 Legia - Śląsk Wrocław



Na Żylecie zaprezentowana została kartoniada przedstawiająca herb Legii oraz niedźwiedzia polarnego, nad transparentem z hasłem "Legia walcząca do końca". Jako dopełnienie prezentacji na górze Żylety odpalonych zostało 400 ogni wrocławskich.







20. Piro w Mielcu

28.04.2024 Stal Mielec - Legia



W pierwszej połowie w naszym sektorze zadymiło się konkretnie - odpalonych zostało 40 rac, które mimo wczesnej pory rozgrywania meczu, prezentowały się całkiem przyzwoicie.







21. Racowisko w Poznaniu

12.05.2024 Lech Poznań - Legia



Tym razem sektor gości nie wypełnił się po brzegi. W drugiej połowie zaprezentowaliśmy racowisko - po odliczaniu nasz sektor rozświetlił się blaskiem 60 rac. Później na dolnym ogrodzeniu spłonęły pojedyncze szale Lecha.







22. Piro na pożegnanie

19.05.2024 Warta Poznań - Legia



W połowie maja pojechaliśmy na - jak się potem okazało - ostatni ekstraklasowy mecz z Wartą Poznań. W pierwszej połowie w klatce rozciągnięta została charakterystyczna "kraciasta" sektorówka, a kilka minut później, pośród powiewających flag na kijach, odpalone zostały spore ilości pirotechniki - ognie wrocławskie, race i świece dymne.







23. Warszawa zasługuje na więcej

25.05.2024 Legia - Zagłębie Lubin



Mimo awansu do europejskich pucharów, w smutnych nastrojach żegnaliśmy przy Łazienkowskiej sezon 2023/24. Z wywalczonego w ostatniej chwili (głównie dzięki wpadkom rywali) trzeciego miejsca nie cieszył się chyba nikt - ani piłkarze, ani kibice. Fanatycy z Żylety podsumowali mijający sezon jakże celną oprawą - "Warszawa zasługuje na więcej". Na wyjście piłkarzy na dole rozciągnięty został transparent "Warszawa zasługuje na więcej", w tle ułożone zostały kartony układające się w zarys herbu Legii, a następnie z dachu zjechała sektorówka przedstawiająca piłkarza, mającego na szyi kilka złotych medali z widocznymi latami 1955, 1993, 1994, 2016, 2020, 2021, kiedy Legia zdobywała tytuły mistrzowskie. Całość uzupełniła pirotechnika odpalona na samej górze. Niedługo później miał miejsce pokaz pirotechniczny na Żylecie. Na górnej kondygnacji Żylety odpalone zostały sporych rozmiarów świece dymne, a chwilę później,poniżej wystrzeliły świece dymne w barwach naszego klubu. Na Żylecie w trakcie meczu wywieszonych zostało kilka transparentów.