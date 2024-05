20-lecie OFMC

Środa, 22 maja 2024 r. 11:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas wyjazdowego meczu z Lechem legijna grupa Old Fashion Man Club, znana doskonale jako OFMC, świętowała 20-lecie działalności. Aktywna ekipa o jasnych poglądach, która aktywnie uczestniczy we wszystkich patriotycznych obchodach i kultywuje pamięć o narodowych bohaterach, postanowiła przybliżyć kulisy powstania grupy w 2004 roku.









"W 2024 świętujemy dwudziestolecie istnienia OFMC. Stare zdjęcia przypominają obraz kibicowskiego świata sprzed lat. Pierwszy wyjazd ekipy Legii do Wiednia w 2006 w liczbie szacowanej na ponad 4 tys... Nie tylko obraz 'Żylety' i starego Stadionu Ludowego w Sosnowcu, ale też urok kameralnych obiektów. Czy to na warszawskim Bemowie, gdzie w ramach protestu przeciwko ITI wspomagaliśmy drużynę CWKS w rozgrywkach z potentatami w rodzaju KS Raszyn albo Żyrardowianki, czy też stadionu w Białej Podlaskiej, gdzie tamtejszy FC Legii w 2012 zorganizował bardzo udany charytatywny turniej oraz mecz z udziałem pierwszej drużyny Pogoni Lwów. Na mniej kameralnym obiekcie w Kijowie zaprezentowaliśmy naszą kresową flagę Wilno-Lwów. W końcu przy Ł3 pojawił się nowy stadion. Historia.



A jak się zaczęła nasza historia? Najpierw była zaprzyjaźniona z fanami, tym razem szczecińskiej, Pogoni z Gryfina ekipa z Mokotowa. To na drugiej jej fladze z 1996 pojawił się przeniesiony później w ramach ciągłości na barwy naszej grupy charakterystyczny napis 'Better Dead Than Red'. W czasach protestu i nakładanego wymiennie przez ITI i PZPN bana na naszą główną flagę przekaz obecny na kolejnej - w opcjonalnym rozwinięciu skrótu 'BDTR' jako zobowiązania 'Będziemy Dobre Tradycje Rozpowszechniać'. 'BDTR' to 'BDTR'. Też się przyjęło.







Początek XXI wieku był czasem nihilistycznego postkomunizmu. Wśród kibicowskiej braci skupionej wokół naszej Legii pojawiła się potrzeba działania. W kontrze do biernej postawy ówczesnej władzy rosło naturalne zapotrzebowanie na działalność patriotyczną. Na kibicowskim szlaku boczne drogi poszczególnych osób często biegną w sposób nieoczywisty, niekiedy krzyżując się, czasem plącząc ze sobą, by ostatecznie zbiec się w jeden nurt. W tym przypadku: od Mokotowa i Ursynowa do OFMC.



Nasza nieoczywista droga biegła między innymi przez Trójmiasto. Mieliśmy ten zaszczyt, że naszym Przyjacielem był zdeklarowany antykomunista, legendarny fanatyk Lechii Gdańsk - Tadeusz Duffek 'Dufo'. Postać godna najwyższego uznania i z pewnością tym uznaniem ciesząca się po dzień dzisiejszy.

W integracji i nawiązaniu współpracy poszczególnych osób bardzo pomógł, nie tak oczywisty jak dziś, Internet. A zaczęło się na kibicowskim forum właśnie Lechii Gdańsk od tematu 'Tu można porozmawiać z Pawełkiem', założonego przez jednego z lechistów zmęczonego aktywnością wirtualnego gościa z Warszawy w różnych wątkach. Zwłaszcza politycznych. Wbrew intencjom założyciela, 'Tu można porozmawiać z Pawełkiem', stało się na tym właśnie forum wieloletnim hitem. Z czasem na forum lechia.gda zaczęło trafiać coraz więcej legionistów o wyraźnie antykomunistycznych poglądach. I dopiero tak się poznaliśmy, mimo wcześniejszego wieloletniego mijania się na kibicowskim szlaku o centymetry.







Ostatecznie połączyła nas idea wysadzenia w powietrze Pałacu Stalina w Warszawie, znanego w półświatku jako Pałac Kultury i Nauki. Wtedy, w 2004, doszło do pierwszego spotkania w knajpie w pobliżu rogu Marszałkowskiej i Trasy Łazienkowskiej z udziałem nieodżałowanego Jaco z Mokotowa. Wprawdzie Pałac wciąż stoi, ale 'w tak zwanym międzyczasie' udało się wiele mniej symbolicznych, ale niemniej ważnych tematów. 'Robimy ekipę' - taki był wniosek z tej nieco zakrapianej rozmowy w Śródmieściu Warszawy... I taka to historia."



Foxx i Pawełek