Akademia Klasy Ekstra na Legii

Wtorek, 21 maja 2024 r. 12:00 źródło: Legionisci.com

26 maja na stadionie Legii Warszawa odbędzie się ostatnia z cyklu imprez Akademie Klasy Ekstra. Jest to projekt zakładający organizację rozgrywek piłkarskich dla dzieci ze wsparciem każdego z klubów Ekstraklasy.









Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ekstraklasy, a projekt finansowany jest ze środków Ekstraklasy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem projektu jest promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie aktywnego trybu życia oraz zachęcanie do rozwoju piłkarskich umiejętności.



Podczas każdego z wydarzeń na uczestników czekają dodatkowe atrakcje. Podobnie jak w poprzednich latach, nie zabraknie pokazów Teqball prowadzonych przez reprezentantów Polski w tej dyscyplinie. Będzie to była doskonała okazja do zapoznania się z tym fascynującym sportem i próby swoich sił w grze. Kolejna z przygotowanych atrakcji to strefa Fitlight i Czas Reakcji - wszyscy uczestnicy projektu Akademii Klasy Ekstra otrzymają szansę spróbowania swoich sił w konkurencjach z wykorzystaniem specjalnych urządzeń, pozwalających na weryfikację refleksu i poprawę swojej koordynacji. Organizatorzy zadbali również o przygotowanie mnogości dmuchanców (piłkarzyki, piłkarski dart) czy boisk umożliwiających grę 1 na 1. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy z pewnością znajdą dla siebie dodatkowe aktywności, które pozwolą jeszcze bardziej cieszyć się z obecności na Akademiach Klasy Ekstra.



Każdy z zawodników biorących udział w projekcie może liczyć na szereg upominków. Udział w Akademiach Klasy Ekstra jest bezpłatny. Start imprezy 26 maja o godz. 10.