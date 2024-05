Pod lupą LL! - Jan Ziółkowski

Wtorek, 21 maja 2024 r. 09:42 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Ze względu na zawieszenia za żółte kartki i kontuzje, trener Goncalo Feio w meczu z Wartą postanowił postawić na środku obrony na młodego Jana Ziółkowskiego. My natomiast postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej występowi tego zawodnika.









Pewniak w defensywie



W kilku sytuacjach Ziółkowski został wystawiony na próbę przez zawodników Warty. Już w 2. minucie gospodarze ruszyli z kontrą, ale Ziółkowski skutecznie przerwał akcję wślizgiem. Dwadzieścia minut później ponownie zneutralizował atak przeciwników, wybijając wślizgiem piłkę na aut. W 26. minucie rzut rożny egzekwowali gracze Warty, ale Ziółkowski wybił piłkę pod nogi Josue, który kontynuował akcję. Tuż po przerwie 18-letni gracz Legii zatrzymał Kajetana Szmyta i podał do Radovana Pankova, który rozpoczął kontrę. Chwilę później Márton Eppel mijał naszych zawodników, ale Ziółkowski skutecznie go zatrzymał. Podobnie postąpił z Michałem Kopczyńskim, wybierając mu piłkę spod nóg w polu karnym. Tuż przed końcem meczu zablokował kolejne uderzenie Szmyta, demonstrując swoje umiejętności defensywne.



Mistrz główek



Piłkarze Warty często próbowali zaskoczyć Legię długimi podaniami do napastników. W 4. minucie Ziółkowski wybił takie zagranie na aut, a kilkanaście minut później wygrał pojedynek główkowy i precyzyjnie zagrał do Ribeiro. W 29. minucie ponownie skutecznie wybił długie podanie, a kilka minut później powtórzył to, wybijając piłkę na aut. Po przerwie, gdy Adrian Lis zagrał długą piłkę pod pole karne Legii, Ziółkowski wybił ją dokładnie pod nogi kolegi. W 72. minucie Michał Kopczyński próbował wygrać pojedynek główkowy mierzącym 194 cm legionistą, ale był bez szans. Młody defensor jeszcze później dobrze interweniował głową, wybijając groźne dośrodkowania zawodników Warty.



Momenty w ofensywie



Dzięki swoim warunkom fizycznym, Jan Ziółkowski często angażuje się w ofensywne akcje podczas występów w III-ligowych rezerwach. Na początku meczu wygrał główkę w środku pola, zagrał do Elitima, który rozszerzył grę do Guala. Dośrodkowanie Hiszpana nie trafiło jednak do Macieja Rosołka, który wślizgiem próbował wpakować piłkę do siatki. Tuż przed przerwą Ziółkowski pojawił się w polu karnym Warty, ale w zamieszaniu podbramkowym nie zdołał oddać strzału. W 60. minucie zagrał długą piłkę do Macieja Rosołka, a akcja zakończyła się zablokowanym uderzeniem Zyby. Jeszcze w drugiej połowie próbował dojść do sytuacji w ofensywie, ale wyprzedził go Adrian Lis.



Mimo młodego wieku, Jan Ziółkowski pokazał się jako solidny i obiecujący zawodnik. Jego interwencje defensywne oraz pewność w grze głową dają spore nadzieje. Warto śledzić jego dalszy rozwój i liczyć na więcej takich występów.



Jan Ziółkowski

Minuty: 90

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: -

Liczba podań / celne: 39 / 32

Podania kluczowe: -

Dośrodkowania / celne: -

Dryblingi / udane: -

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: 0