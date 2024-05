Ziółkowski i Pankov w jedenastce 33. kolejki

Wtorek, 21 maja 2024 r. 11:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

w niedzielę Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Wartę Poznań 1-0 w ramach 33. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch legionistów zostało wybranych do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnienie otrzymali Radovan Pankov i Jan Ziółkowski, dla którego był to debiut w pierwszym składzie. Dla Serba to piąta taka nominacja w tym sezonie, a dla Polaka oczywiście pierwsza.









Jedenastka 33. kolejki



Mateusz Kochalski (Stal) - Mateusz Grzybek (Zagłębie), Radovan Pankov (Legia), Jan Ziółkowski (Legia), Jehor Macenko (Śląsk) - Michał Rakoczy (Cracovia), Jesus Imaz (Jagiellonia), Nahuel (Śląsk) - Michael Ameyaw (Piast), Benjamin Kallman (Cracovia), Jacek Podgórski (Korona)