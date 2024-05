Zawodnik Legia Fight Club wystartował w greckiej miejscowości Loutraki w Mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym młodzików (do lat 15). Legionista, Stanisław Żółtowski w kat. -44kg przegrał walkę w 1/16 finału z Grekiem, Nikolaosem Zinisem przez przewagę rywala (VSU) po 01:16 min.

Stanisław Żółtowski - 21.05.2024 / 20:39 Cześć wszystkim!

Wróćiłem już z miasta Loutraki, (Grecja) gdzie przegrałem niestety z Grekiem, Nikolasem Zinisa.

Chciałbym podziękować za całe wsparcie od sponsorów, trenerów i drużyny Legii, która mnie wspierała i umożliwiła mi abym pojechał i wystąpił pierwszy raz na tak dużym wydarzeniu. Niestety nie poszły walki moje jak planowane, i nie udało mi się z nim wygrać. Przepraszam że was zawiodłem????

Jest to tylko dla mnie motywacja aby dalej trenować coraz ciężej i częśćiej, aby w następnym roku się mi udało pojechać (bo mam jeszcze następny rok w U-15) znowu z kadrą Polską narodową, i obiecuję że w następnym roku pokaże się w jak najlepszym stylu.

No i przypominam że walka przegrana trwała pełne 4 minuty na czas a nie na przewagę punktową.????

Pozdrawiam Stanisław

Stanisław Żółtowski - 21.05.2024 / 21:29 Nie zapominając też muszę podziękować za wsparcie, motywacje i miłość od mojej rodziny.

Leon - 21.05.2024 / 23:37 Głowa do góry i Mocno Legia.

