Ramowy terminarz Ekstraklasy 2024/25

Terminarz: 1. kolejka - 20-21 lipca 2. kolejka - 27-28 lipca 3. kolejka - 3-4 sierpnia 4. kolejka - 10-11 sierpnia 5. kolejka - 17-18 sierpnia 6. kolejka - 24-25 sierpnia 7. kolejka - 31 sierpnia - 1 września 8. kolejka - 14-15 września 9. kolejka - 21-22 września termin rezerwowy - 24 września (dla klubów uczestniczących w eliminacjach UEFA) 10. kolejka - 28-29 września 11. kolejka - 5-6 października 12. kolejka - 19-20 października 13. kolejka - 26-27 października 14. kolejka - 2-3 listopada 15. kolejka - 9-10 listopada 16. kolejka - 23-24 listopada 17. kolejka - 30 listopada - 1 grudnia 18. kolejka - 7-8 grudnia termin rezerwowy - 14-15 grudnia 19. kolejka - 1-2 lutego termin rezerwowy - 5 lutego 20. kolejka - 8-9 lutego 21. kolejka - 15-16 lutego 22. kolejka - 22-23 lutego 23. kolejka - 1-2 marca 24. kolejka - 8-9 marca 25. kolejka - 15-16 marca 26. kolejka - 29-30 marca 27. kolejka - 5-6 kwietnia 28. kolejka - 12-13 kwietnia 29. kolejka - 19 kwietnia termin rezerwowy - 23 kwietnia 30. kolejka - 26-27 kwietnia 31. kolejka - 3-4 maja 32. kolejka - 10-11 maja termin rezerwowy - 14 maja (dla ew. finalistów Pucharu Polski) 33. kolejka - 17-18 maja 34. kolejka - 24-25 maja Po sytuacji z meczem Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/24 zmieniono część przepisów dotyczących dokańczania zawodów. Ustalono, że w przypadku dokańczanego meczu, powinni mieć prawo wziąć w nim udział wszyscy zawodnicy aktualnie uprawnieni do rozgrywek, podobnie jak przy przekładanych meczach.

podam wam termin meczy - 21.05.2024 / 23:39, *.167.79 Niedziela 17:30



:) odpowiedz

Oif - 21.05.2024 / 19:09, *.orange.pl Czyżby znowu niedziele?? odpowiedz

Żmija - 21.05.2024 / 16:42, *.plus.pl I zapewne wszystko w niedzielę odpowiedz

Misiowaty - 21.05.2024 / 14:16, *.orange.pl No to niedziele nasze. odpowiedz

Kamil - 21.05.2024 / 14:39, *.99.163 @Misiowaty: pierwszy zapewne sobota odpowiedz

Kibic L - 21.05.2024 / 14:53, *.play-internet.pl @Kamil : oby! I jakiś wyjazd na masówkę np. Gdańsk

odpowiedz

Misiowaty - 21.05.2024 / 14:54, *.orange.pl @Kamil : Wątpię, oni lubią dawać nam niedziele. odpowiedz

Kamil - 21.05.2024 / 15:27, *.99.163 @Misiowaty: ale zaraz w czwartek mają pierwszy mecz w Europie, więc myślę, że jednak pierwszy będzie sobota, a później wszystko niedziela odpowiedz

