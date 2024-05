NS: Nie godzimy się na kolejny sezon dziadostwa!

"Drodzy Kibice! Przed nami ostatni mecz obecnego sezonu. Sezonu smutnego, pełnego kompromitacji, ale przede wszystkim pełnego niewykorzystanych szans na to, aby wśród wszechobecnej ligowej degrengolady jednak coś ugrać. Niestety, z własnej woli dołączyliśmy do wyścigu kulawego z grubym i jeszcze grubszym. Nie udało się. Kolejny rok nie zdobędziemy mistrzostwa Polski. Kolejny rok nie sięgniemy po to, co w Legii jest celem obligatoryjnym. Jasne, zdajemy sobie sprawę z tego, że to przecież sport. Że czasem może się powinąć noga i nie będziemy zdobywali tytułu przez 287 lata z rzędu, mimo że bardzo byśmy chcieli. Wbrew pozorom, rozumiemy jak działa świat. Ale są pewne granice. Jesteśmy Legia Warszawa. Nie jesteśmy kibicami Puszczy Niepołomice (z którą notabene też dwukrotnie nie pykło) i wymyśliliśmy sobie nagle jakąś abstrakcyjną tezę, że musimy być mistrzem i wygrywać wszystko, co się da. Mamy budowaną latami markę, historię, kosmiczny potencjał, pełny stadion i całkiem niezłą atmosferę na nim. Wydaje się, że warunki są, aby powalczyć o więcej, ale znowu się nie udało. Znowu przegraliśmy sezon. Inaczej tego nie da się nazwać. Nikt nie będzie tu świętował awansu do eliminacji europejskich pucharów. Nikt z nas nie świętuje też, że nie pobił rano żony. To po prostu norma. Fakty są takie, że przegraliśmy. My jako kibice z całą skromnością, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Robimy, co się da. Czy to w sezonie, gdzie zaglądało nam w oczy surrealistyczne widmo spadku, czy teraz, gdzie wpadki były przeplatane wpadkami, byliśmy. Walczymy każdego dnia o frekwencję, wypełniamy stadion, wypełniamy sektory gości, robimy oprawy i jesteśmy z Legią. Informujemy jednak z tego miejsca, że to ostatni taki sezon. Jeśli klub nie ruszy na porządne zakupy, jak Wasz bogaty wuj Stefan, który dorobił się na skrobi ziemniaczanej i gdy jeździ do Paryża z kochanką, to kupuje jej 75 torebek, to mówimy dość. Jeśli klub nie zacznie wreszcie działać, rozliczać winnych obecnego stanu rzeczy, zamiast ciągle mamić nas plotkami, jakimiś abstrakcyjnymi statystykami o ilości autów wyrzucanych lewą ręką, w których przewodzimy itp., to podejmiemy stosowne kroki. Nie chcielibyśmy, aby miało to miejsce. Nie chcemy konfliktu z zarządem dla zasady. Chcemy wielkiej Legii i stosunków z klubem, które są zdrowe. Chcemy, aby takie pozostały. Ale jeśli nic się nie zmieni, to nie grozimy, a informujemy: stadion przestanie się zapełniać jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki. Nie godzimy się na kolejny sezon przeciętniactwa, dziadostwa, wiecznego osłabiania drużyny, braku choćby pucharu Polski, 3-0 z drużyną z norweskiej wioski rybackiej, „piłkarzy”, którzy nigdy nie powinni dostąpić zaszczytu grania w koszulce z eLką na piersi, trenera, który świętuje 1-1 z Lechem, dyrektora sportowego, który żyje statystkami i prezesa, którzy zarządza klubem w sposób tak nieudolny. Nie chcemy w klubie myślenia o Legii jako o kramiku z piłkarzami, gdzie tanio się kupi, drogo sprzeda i jakoś to się kręci. Głęboko liczymy na to, że się obudzicie i razem znowu będziemy jechać po swoje. To bezwzględnie ostatnia szansa."

Nieznani Sprawcy opublikowali komunikat przed ostatnim meczem sezonu. "Nikt nie będzie tu świętował awansu do eliminacji europejskich pucharów. (...) Walczymy każdego dnia o frekwencję, wypełniamy stadion, wypełniamy sektory gości, robimy oprawy i jesteśmy z Legią. Informujemy jednak z tego miejsca, że to ostatni taki sezon. (...) Jeśli klub nie zacznie wreszcie działać, rozliczać winnych obecnego stanu rzeczy, zamiast ciągle mamić nas plotkami, jakimiś abstrakcyjnymi statystykami o ilości autów wyrzucanych lewą ręką, w których przewodzimy itp., to podejmiemy stosowne kroki" - informują ultrasi. Poniżej prezentujemy całe info NS:

Komentarze (164)

+ dodaj komentarz

dodaj

Przemek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ile ja na to czekałem ... , wreszcie się obudziliście ! Lepiej późno niż wcale. odpowiedz

Lopez - 8 godzin temu, *.centertel.pl Niestety Mioduski nie ma pojęcia o zarządzaniu klubem i w tej kwestii nic się nie zmienia a w akademii po taniości dorabiają nauczyciele wfu z pobliskich podstawówek szkoląc młodzież... Mioduski, Zieliński out odpowiedz

oLaf - 8 godzin temu, *.vectranet.pl i słusznie - stop dziadowstwu!!!!! w tym roku konkurenci byli tak słabi jak sik węża, a i tak odpadliśmy z walki o mistrza na 4 kolejki przed końcem - to wstyd!!!!! odpowiedz

(L) eonardo - 9 godzin temu, *.inetia.pl Tekst NS w punkt. Chociaż pierwszy raz byłem na Ł3 w roku 1964 lub 65 ( do dziś nie wiem) , to jednak mimo mojego stażu na starej Żylecie i ciągłej późniejszej również Wiary w LEGIĘ, nie zawsze zgadzałem się z opiniami i działaniami NS. Tym razem tak, jak napisałem - w punkt.

Legii nie przystoi cieszyć się z trzeciego miejsca. To był przegrany sezon, bez żadnego trofeum , ani MP ani nawet PP. Nie wiem ile sezonów uda mi się jeszcze zobaczyć, ale wiem że ten to był obciach. odpowiedz

opinia - 11 godzin temu, *.aster.pl Wg mnie to pierwsze 15 min na Zagłębiu powinno być bez dopingu... odpowiedz

Adamek do Legii - 11 godzin temu, *.centertel.pl Adamek został w Wwie... Myślę, że to dlatego,że dowiedzial się o zainteresowaniu Legii. Cała reszta to ściema. Może i nie ta dyscyplina, ale ponoć wynegocjował świetny kontrakt przy jednym piwku... Ma robić świetna atmosferę w szatni. A poza tym zawsze miał świetna prące nóg. odpowiedz

SEZON NIE DLA LEGII - ROZPOCZĘTY - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Potężne Plany transferowe Legii niosą się po mediach dlatego Oficjalnie mogę ogłosić iż Sezon Ten i Tamten nie Dla Legii został Rozpoczęty . odpowiedz

Jacuś - 12 godzin temu, *.centertel.pl Panowie Panowie... spokojnie... przed nami galaktyczne transfery do klubu. Prezes podarował mi na transfery w tym okienku całe 2 miliony euro!

Mozyr już wsiadł do samolotu i poleciał na negocjacje do Bangladeszu. Wkrótce pierwszy transfer! Psy szczekają karawana jedzie dalej!

Mocno Legia! odpowiedz

Szkoda pieniędzy na tę przepłacone piłkarskie Gwiazdeczki - PRZEZNACZCIE TE PIENIĄDZE NA KOSZYKARZY LEGII !!! - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Dajcie Budżet z Piłkarskiej LEGII na Koszykarską Legię i w przyszłym Sezonie mamy jeden z najlepszych zespołów w Kosza w Europie odpowiedz

Karol Gruta - 12 godzin temu, *.tpnet.pl Ci pilkaze czy sa wogule normali? Poskiego treneru wysłać w nasze góry i krzyczec Legia k ...m...;)

odpowiedz

Odp - 10 godzin temu, *.lunet.eu @Karol Gruta: człowieku - litości! odpowiedz

tomiacab - 13 godzin temu, *.centertel.pl Wyciąganie konsekwencji od winnych stanu rzeczy, musiałoby oznaczac , żeby pudel sam siebie wyp...ił odpowiedz

Wilanow - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl Rozwiązanie jest proste- nie kupujmy karnetów. Są transfery to kupujemy bilety na konkretny mecz. Nie ma transferów i znowu jest syf zamiast gry to nie ma zysku z biletów. To klub powinien nas do siebie przekonać a nie odwrotnie. odpowiedz

Cezar. - 13 godzin temu, *.centertel.pl Na stadionie są opłacani,na różne sposoby klakierzy,niestety także wiele dzieci, jakieś nieświadome niczego kobiety, chcące zaistnieć, widać to było bardzo jaskrawie w meczu z Radomiakiem, który mieliśmy wg.wszolka caly czas pod kontrolą,tzn mieliśmy przegrać i tak się stalo.Zieliński powinien już dawno odejść,ale tego nie będzie,on teraz więcej kasy kosi,niż w biednych,siermieznych czasach,kiedy grał bardzo dobrze w piłkę. odpowiedz

Dedi - 14 godzin temu, *.plus.pl Jonathan Junior z Kotwicy Kołobrzeg musi grać w Legii !!! Bierzcie ten diament zanim nam pobiorą.... odpowiedz

gazza - 14 godzin temu, *.com.pl Tej sytuacji nie byłoby już dwa lata temu - Wystarczyła by akcja Pusty Stadion !!!

Ale wtedy byłem wyśmiewany jak cokolwiek o tym pisałem - bo przecież trzeba być z drużyną na dobre i złe... odpowiedz

Ha Ha Ha - 15 godzin temu, *.167.2 to znaczy, że widzicie, że to dziadostwo i właśnie się na nie godziliście chodząc na stadion . HaHa hA odpowiedz

Redi - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Już widzę jak się panowie wzięli do siebie te słowa, pewnie tak samo jak piłkarze biorą do siebie Legia grać...., czy walczyć trenować..., na boisku ludzie bez ambicji, a w gabinetach ludzie bez pomysłu i pieniędzy. Bardzo chciałbym się mylić, ale w przyszłym sezonie Raków z Lechem będzie się bił o mistrza, bo tam będzie ta sportowa złość, której w Legii nie ma i to od dawna, niestety. odpowiedz

Piotr - 16 godzin temu, *.orange.pl Tylko tam ładnie zaspiewac, ze mistrzem Polski jest Legia i podkreslic piłkarzom, że dla nas liczy się tylko mistrzostwo :) odpowiedz

Hiszpan - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Kapiszony transferowe Pana Jacka ucichły. Liczą kasę za 3 miejsce. odpowiedz

13 - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Mówiłem, że się skończy dzień dziecka. I Panowie, złość nie bierze się z braku sukcesów, czy z niskiego budżetu... Złość bierze się stąd, że z tym budżetem można ugrać duuuuuzzzzzzo więcej... I to właśnie wkur... Że można ale jednak jest odwrotnie... odpowiedz

wojti - 18 godzin temu, *.inetia.pl Gadu gadka stoi chatka....pie....lenie kota w pazur....i tak kupicie karnety i tak....od gadania nic się nie dzieje....trzeba działać a nie pisać głupoty myśląc że ki bice to debile i łykna wszystko jak pelikan.....szkoda słów by dalej komentować ten żenujący artykuł....Pozdro dla normalnych odpowiedz

Kindzior - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Tylko proszę nie zaczynajmy w sobotę od „mistrzem Polski jest Legia” i nie udawajmy że wszystko jest OK , bo nie jest i jeszcze długo przy tym zarządzaniu nie będzie odpowiedz

R323 - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kindzior: a ty co? Naszym klubem rts? Pilnuj swoich bombek. Legionista by czegoś takiego nie napisał. odpowiedz

Piter - 13 godzin temu, *.centertel.pl @Kindzior: nie trzeba być z rtsu, by wiedzieć że mistrzem Polski nie jest Legia odpowiedz

eLeLeL - 19 godzin temu, *.play-internet.pl WieLka Legia, albo Wojna ku..a! odpowiedz

pazerny - 19 godzin temu, *.vectranet.pl Tylko nie pusty stadion ,nie bedzie zlotoweczki z biletu bede musial isc do roboty odpowiedz

JestemMiodek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl Wy to w 90% nie pamiętacie chyba lata 1970-2000, gdzie miejsce w pucharach to był sukces, bo MP zdobywali seriami inni. Kibice sukcesu. Każdy w tej słabej lidze może mieć mistrza. A Legia za tych złych zarządzających w ostatnich latach miała ich kilka i prawie zawsze miejsce na podium... odpowiedz

XXX - 19 godzin temu, *.play-internet.pl @JestemMiodek: Wszystko się zgadza tylko po co tyle pie...lenia jaka To Legia jest wielka i jak to chce grać w pucharach i DNA i sratatata.

Na opowiadał Miodek bajek kibicom i sie teraz dziwi jak są niezadowoleni.

Ja widza jakiegoś zawodnika ze słabej ligi który jest pod 30 lat

i wiedza ze to będzie uzupełnienie czytaj szrot a nie wzmocnienie kadry.

My musimy zmienic model pozyskiwania grupy docelowej

Graczy z u21 z mocnych lig którzy zaczynaja soją przygode z wielka piłka i chca sie pokazac.

I to Legia powinna być takim klubem dla nich

Gdzie się wypromują a Legia na tym zarobi.

i tak powinnismy budowac ten klub.

Mim zdaniemlepiej wziąśc 10 młodych z u21 z topowej ligi

i niech 2x z nich zaistnieje i wypłynie co da nam realne pieniądze z zarobku

ponadto słabsi moga graćw 3 lidze i awansować wyżej.

młody zdolny = nie zawysoka pensja a zysk nieporównywalny do takiego exposito na ktorym juz nie zarobimy i Zielu bedzie sie moglił zeby zejsc z jego kontraktu po jednym roku.

ale pisać każdy może i tak zaraz napiszecie to kup sobie klub.

a mnie wk...ia ta przeciętność ten brak kasy ci słąbi zawodnicy

jednym słowem dramat. odpowiedz

Belzebub - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @XXX: W jakim piłkarskim świecie fantasy żyjesz? Młodzi u-21 z topowych lig? Oni mają 10 razy większe pensje niż miał Josue. Nawet Olympiakos czy Copenhagen czyli średniaki europejskie nie są w stanie sprowadzać takich graczy więc z czym do ludzi? odpowiedz

odp - 20 godzin temu, *.plus.pl Słuszne stanowisko i we właściwym momencie. Do tego powinna być akcja - pusty stadion na meczu z Zagłębiem, bo coraz odważniejszy jest przekaz, że 3 miejsce w tym sezonie to jednak sukces. odpowiedz

adwokat diabła - 20 godzin temu, *.249.98 Bede troche adwokatem diabla:

1. Sezon nie byl dziadowy. Runda wiosenna tak.

2. Parę meczów zapisze się pozytywnie w historii L: z Aston Villa; dwumecz z Austria Wieden, rewanz z Alkmaar (ze wzgledu na otoczke)

3. Gra obronna to w przygniatajacej wiekszosci meczow tragedia, ale gra ofensywna czesto byla calkiem calkiem (szczegolnie w pucharach)

4. Przegralismy mistrzostwo w meczach z przyszlym mistrzem i v-ce w rundzie rewanzowej... One nie wygladaly tak ze mistrz leje dziadow...

5. Ja bym za bardzo nie chcial zeby (L) kupil jakis multimilarder arabski ani nie przymierzajac jakis Janusz Wojciechowski odpowiedz

S3 - 21 godzin temu, *.centertel.pl Bezwzględnie ostatnia szansa i co dalej? Myślicie że do zakupu klubu jest kolejka bogatych szejków? Chyba zapomnieliście co było przed dekadą obecnego właściciela kiedy Legia za czasów ITI zdobywała mistrza raz na 7-8 lat.... Tego chcecie? 11 lat temu Legia miała połowę Mistrzostw Polski co teraz... odpowiedz

Januszek - 21 godzin temu, *.chello.pl Zakazać Słit Foci na trybunach od tego się zaczeło ... napałętało się wynalazków co sobie gębę wycierają kibicowską bracią pogonić to dziadostwo i będzie lepiej odpowiedz

Śpioch - 21 godzin temu, *.98.192 Obudzili się przed ostatnim meczem, cały sezon nabijając kase. Śmieszne to jest. odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 21 godzin temu, *.plus.pl Jaki pan taki kram odpowiedz

Rafa(L) - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Już od samego początku przyszłego sezonu stadion powinien świecić pustkami. My nie jesteśmy jakimś Rakowem Częstochową tylko LEGIĄ WARSZAWA. Taki niszowy Klub jak Raków Częstochowa potrafi przeznaczyć na transfery osiem milionów euro a Mioduski robi wielką łaskę że przeznaczy na transfery dwa i pół miliona euro bo to przecież było uzależnione od tego czy LEGIA zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Ja z zakupem karnetu na przyszły sezon poczekam bo nie będę dorabiał Mioduskiego a On sobie później będzie leciał w kulki tak jak robił to do tej pory, tym bardziej że nie wiadomo kiedy dokładnie dojdzie do strajku bo zakładam że on będzie bo Mioduski nie zmądrzeje dopóki nie zobaczy pustego stadionu i sporo pieniędzy mniej w Klubie z samych biletów, zakupów w Fanstore, praw telewizyjnych bo to się pewnie też odbije na oglądalności i tak dalej. Co z tego że wykupie karnet i dojdzie do strajku, i tak go w ten sposób dorabiam i tak bo zapłaciłem i kasa w klubie zostanie. Mioduski WON razem z tym swoim ścierwem którzy Ci podobno tak dobrze doradzają. odpowiedz

Adi - 22 godziny temu, *.play-internet.pl A na Zagłębie pełny stadion januszy odpowiedz

Kindzior - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Ostatni mecz tragicznego sezonu w wykonaniu naszej (L) , podkreślam naszej (L) do 15 minuty pusty stadion a później pokazujemy co myślimy o naszym prezesie i reszcie wierchuszki Wychodzimy w przerwie na znak protestu Może coś do nich dotrze odpowiedz

Rysio - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Trybuna Kryta,naszym napojem jest pryta:) odpowiedz

lukas350jna - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Mniej fałszywej skromności, atmosfera dobra lub wspaniała. Nie bez powodu jesteśmy w pierwszej trójce na świecie. odpowiedz

Mały Mario - 23 godziny temu, *.orange.pl Ktoś jeszcze wierzy, że za M będzie dobrze lub bardzo dobrze? To zwykły biznesmen, bez korzeni Legijnych, bez miłości do Legii. To potwierdza fakt, że czego się lewaki nie dotkną to spier.olą. On tu nawet nie pasuje a patrzy tylko na swój pusty portfel. Trzeba prosić los, żeby ktoś z Legia w sercu kupił ten klub.... Marzenie :-( odpowiedz

Marcin77 - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Mały Mario : Prawda, pozdrawiam. odpowiedz

ajg - 21 godzin temu, *.chello.pl @Mały Mario : Trzeba być wyjątkowym kretynem, żeby nazywać lewakiem faceta, który dorobił się majątku w korporacji Kulczyka i wiele lat żył i pracował w USA.

Można nie lubić Mioduskiego ale po co pisać bzdury? odpowiedz

Odp - 20 godzin temu, *.plus.pl @ajg: a znasz niejakiego Sorosa? odpowiedz

ajg - 20 godzin temu, *.chello.pl @Odp: Soros dostał w 2018 nagrodę Financial Times za obronę demokracji. Czy bycie demokratą oznacza lewactwo? To taka sama bzdura jak nazywanie nacjonalistów konserwatystami. odpowiedz

antykomunista - 16 godzin temu, *.vectranet.pl @ajg: Tak, bycie demokratą oznacza lewactwo. odpowiedz

Cezar. - 23 godziny temu, *.centertel.pl A oni nie mają waszych płaszczy i co im zrobicie, może spoliczkujecie? odpowiedz

Misiek - 23 godziny temu, *.t-ipconnect.de Jeżeli papszun dostanie te 8mln euro na transfery to nie ma co liczyc na mistrza. odpowiedz

Qukon - 22.05.2024 / 08:22, *.tpnet.pl Sie znaczy slogan "ch*****j z wynikami hej Legio jestesmy z Wami" już nie obowiązuje?



odpowiedz

Jano - 22.05.2024 / 08:15, *.orange.pl Wszystko nic, gdyby to był sezon w którym kilka mocnych drużyn walczy wet za wet, no to trudno! Bywa! nie zawsze się udaje! Ale ten sezon to wyścig ślimaków i to ślepych! Ostatnia kolejka a tu jeszcze nie wiadomo kto będzie mistrzem i w takim sezonie ten klub partaczy począwszy od Prezesa w dół nie zdobył żadnego trofeum! Wstyd i hańba! W ogóle ta dupoklasa schodzi na psy, PP zdobywa drużyna z I ligi i to taka która na awans do dupoklasy ma tylko matematyczne szanse! jeszcze raz powtarzam wstyd i hańba! odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 22.05.2024 / 07:59, *.centertel.pl A może taki protest jak za ITI? Ręczniki klapki plażowe koce koszulki hawajskie zamiast barw gwizdanie i buczenie festiwal hamstwa na trybunach! odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 22.05.2024 / 07:54, *.telefonica.de Mioduski LICHWIARZU WON Z LEGII

Zielinski legenda sprzedał się za drobne korporacji WON też amatorze żaden transfer Ci nie wyszedł Zieliński. To ty powinieneś być zwolniony w pierwszej kolejności A nie runjaic odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 22.05.2024 / 07:45, *.telefonica.de Nie bądźcie śmieszni wy już dawno zaakceptowaliście ten stan rzeczy dla korpo mioduskiego ważny tylko pieniądz A nie trofea A dla was race są najważniejsze A nie dobro LEGII odpowiedz

Laska - 22.05.2024 / 07:07, *.globit.pl A może tak jednak pusty stadion na ostatnim meczu z Zagłębiem?

Wszak to gówniany przegrany sezon to niech przy pustych ganiają odpowiedz

Ktosiek - 22.05.2024 / 04:30, *.play-internet.pl A może ktoś coś konkretnego napisać, dlaczego szanowny nasz Pan Prezes, Właściciel, Wizjoner nie wypowie się nic na temat tego co dzieje się w Legii od dwóch lat? Mam swoje lata ale o ile mnie pamięć nie myli to 3-5 lat temu widać go było non stop w mediach? Hmmm odpowiedz

dino - 21 godzin temu, *.vtelecom.pl @Ktosiek:

Zapewne myśli nad kolejną długofalową wizją odpowiedz

Olo - 22.05.2024 / 01:56, *.chello.pl Kogo obchodzą takie apele. Dla prezesa ważne, że płacicie za bilety, resztę ma w du...ie. odpowiedz

X - 22.05.2024 / 07:31, *.chello.pl @Olo: przerosło Cię przeczytanie tego tekstu, gdzie jest napisane że własnej stadion nie będzie się zapełniał? odpowiedz

Kefir - 21.05.2024 / 23:09, *.verizon.net Mioduskiemu to już tyle grożono, tyle transparentów wywieszano, że po nim to spływa jak po kaczce. odpowiedz

Biała siła - 22.05.2024 / 06:40, *.vectranet.pl @Kefir: Dlatego spływa ,że kasa się zgadza ,mimo długu , odpowiedz

ja - 21.05.2024 / 23:09, *.play-internet.pl mioduski WON

Tylko kto teraz z takim zadłużeniem będzie chciał przejąć klub... odpowiedz

BOBER - 22.05.2024 / 07:36, *.centertel.pl @ja: musiał by ktoś komu by na Legii zależało dużo bardziej niż na pieniądzach???? odpowiedz

Ggvhhh - 21.05.2024 / 22:54, *.aster.pl Najpierw zobaczmy transfery a potem kupujemy karnety KONIEC żenady odpowiedz

L fan - 21.05.2024 / 22:52, *.vectranet.pl No dobra i co dalej? odpowiedz

Got - 21.05.2024 / 22:50, *.myvzw.com Ciary przeszły! I tak ma być ! Jazda z nimi ! odpowiedz

Krzysztof Jezyna - 22.05.2024 / 06:54, *.. @Got : chyba po tym fragmencie o biciu żony ... odpowiedz

Hiszpan - 21.05.2024 / 22:37, *.play-internet.pl Na ostatnim meczu Mioduski, Mozyrko, Sledz i wreszcie Jay-Z powinni swoje otrzymać. odpowiedz

Romek - 21.05.2024 / 22:30, *.play-internet.pl Super ???? o to właśnie chodzi... Tylko czy oni to sobie wezmą do serca ? Żałuję że nie ma w klubie Bogusia Leśniodorskiego... odpowiedz

XXX - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @Romek : Jak by Boguś był to byśmy grali w Lidze Mistrzów a nie w lidze dla biedych.

Tak samo z mistrzostwami polski ile wygrał BL a ile Miodek?

to porównajcie a nie czasy ITI vs Miodek

Za Bogusia to się czakało na okienko transferowe z zapartym tchem kto przyjdzie do LEGII

a teraz patrze z obawą jaki kolejny szrot sprowadzą w zastępstwo za sprzedanego zawodnika to jest właśnie nasz właściciel :)

Midek to jest gość który wogóle nie zna się na piłce nożnej.

Bez ambicji bez DNA (o którym tak mówi głośno)Legii taki sobie PAN.

A teraz zobaczymy jak raków zrobi zakupy za 8 Baniek Euro to sie mozemy pożegnać z mistrzostwem na lata z naszym podejsciem do tematu i sprowadzaniem dobrych zawodników.

Swoją droga ja sie dziwie skąd Raków ma tyle kasy

mały stadion =małe zarobki a on kupują jakby się do LM szykowali.

i to jest podejscie właściciela który kocha swoj klub a nie ciągle pożyczki od Miodka

po co nam taki gość.

Dla niego to czysta matematyka zero serca i miłości dla klubu

Miodek sprzedaj klub komuś kogo ambija bedzie zgobywanie mistrzostwa co roku a nie tylko gadanie o tym.To że my gramy w eliminacjach do LE to jest mega fart z taka gra.

Ale to wszystko dzięki Pyrom co sobie sami gole załadowali. odpowiedz

Bartosz83 - 21.05.2024 / 22:14, *.t-mobile.pl Jesień w Europejskich pucharach była dobra , porażka z Molde faktycznie kompromitująca. W lidze słabo na wiosnę jak do tej pory u siebie wygrana tylko z Piastem. Od Legii trzeba wymagać więcej . Rozumiem gdyby lider zdobył 90 punktów a Legia trochę mniej , a gra była dobra, tylko ktoś z jakiegoś powodu był lepszy, ale nie przy takim punktowaniu. Osobiście jeszcze zaufam klubowi i ponownie zakupię karnet, ale mam nadzieję , że nastąpią wartościowe transfery do klubu, które okażą się realnym wzmocnieniem. Rozumiem , że jak przyjdzie duża oferta za jakiegoś piłkarza to się sprzedaje, ale to należy tak robić aby mieć godne zastępstwo , choć to też nie jest takie proste bo jak trafi się "diament" powiedzmy 19 lat i strzeli w sezonie np.25 goli to nie ma siły aby go dłużej utrzymać . Zatem działać i nie cieszyć się z 3 miejsca w tabeli , choć osobiście przyznam , że w niedzielę poczułem lekką ulgę , że będą te eliminację do Ligi konferencji , ale jak pisałem bez wzmocnień nie mamy tam czego szukać. Pozdrawiam odpowiedz

mojo jojo - 21.05.2024 / 22:13, *.t-mobile.pl Pusty stadion! może nauczy miodka brak kasy z Kibiców! odpowiedz

Andrzej - 21.05.2024 / 22:06, *.plus.pl Pisać czy gadać każdy umie, działać już nie. Legia to przeciętność to po co wspieracie z trybun miernotę Rosolka, paralityka który świętuje 100 mecz. Nie chcecie dziadostwa a go nakręcacie. Nie będzie wyników i co?przestaniecie przychodzić na mecze? Napewno nie, bo frekwencja będzie i komentarze Legia to my.

„piłkarzy”, którzy nigdy nie powinni dostąpić zaszczytu grania w koszulce z eLką na piersi, trenera, który świętuje 1-1 z Lechem, TAKI PARALITYK ROSOLEK ŚWIĘTUJE REMIS Z PUSZCZA.



Czemu w meczu z Molde czy Radomiakiem kibice nie wyszli ze stadionu przed zakończeniem.





Mioduski nie zrezygnuje bo nie ma chętnych do kupna klubu, Zieliński nie zostanie zwolniony bo zmniejszył zadłużenie klubu. odpowiedz

Krzysztof - 22.05.2024 / 07:29, *.t-mobile.pl @Andrzej : To to chyba na meczu nie byłeś z Molde i Radomiakiem .. odpowiedz

Antykomuch - 21.05.2024 / 22:01, *.t-mobile.pl Prawidłowo, dość tych lokowanych farmazonów i upokorzeń ! odpowiedz

Zzp - 21.05.2024 / 21:32, *.plus.pl I co zrobicie? Oni tam wiedzą o naszym fanatycznym stosunku do (L) My cały czas wierzymy ze ich stosunek się zmieni. Ostatni mecz przed nami, może już teraz powinniśmy zostać przed kołowrotkami i dać do zrozumienia że to Nasz klub a on jest tu tylko cieciem który robi biznes na pilnowaniu trzepaka. odpowiedz

Mario - 21.05.2024 / 21:24, *.timplus.net Piękne podsumowanie na zakończenie.

Kramik z piłkarzami. Tanio kupić, a szybko drożej sprzedać. Akademia miała również tylko i wyłącznie temu służyć, ale nie wychodzi.

Miodek gołodupiec. Wcześniej ze wspólnikami kupił Legię za jej pieniądze. Później również spłacił wspólników z kasy Legii.

Zresztą on od początku mówił, że kupić i z zyskiem sprzedać. odpowiedz

Psucho L - 21.05.2024 / 20:57, *.play-internet.pl Brawo panowie idealnie w punkt odpowiedz

Dickson Chotowski - 21.05.2024 / 20:23, *.btcentralplus.com Nareszcie. Tylko pusty stadion diala na Mioduskim. odpowiedz

Kadra Legii na nowy sezon - 21.05.2024 / 19:56, *.aster.pl Bramkarze: Hladun, Kobylak, Tobiasz

Obrońcy: Burch, Pankov, Augustniak , Ziółkowski, Ribeiro, Kapuadi

Pomocnicy: Elitim, Kapustka, Wszołek, Luquinias, Strzałek, Urbański, Goncalves, Morishita, Rejczyk, jakiś lewoskrzydłowy, środkowy pomocnik.

Napastnicy: Gual, Kramer, Koulouris, jakiś Brazylijczyk, Jordan Majchrzak



Kun, Dias, Zyba, Rosołek, Pekhart out

Jędrzejczyk do rezerw odpowiedz

kastet - 21.05.2024 / 21:35, *.centertel.pl @Kadra Legii na nowy sezon:

podobno Kapustka wróci do "pasów"... odpowiedz

Jaro - 23 godziny temu, *.tpnet.pl @Kadra Legii na nowy sezon: Super! Kadra co najmniej na półfinał Ligi Konferencji odpowiedz

Edek - 21.05.2024 / 19:51, *.centertel.pl Trzeba zrobić im ścieżkę zdrowia tak jak kiedyś - poskutkuje na pewno. odpowiedz

Kot - 21.05.2024 / 19:45, *.inetia.pl Socios zrobić jak w Wiśle.

Nie ma takiej nagonki jak za czasów ITI.

Akademia się spłaci i będziemy wchodzić na wyższy poziom niż te 8 mln. €,na transfery.

Teraz mamy duży dług,właściciel boi się ryzykować wydatku sporej sumy na transfery. odpowiedz

(L)ookson - 21.05.2024 / 19:43, *.chello.pl Ogólnie zgadzam się z powyższym, ale zaskakuje mnie naiwność NSów. Nie wiem na co wy liczycie. Obecny właściciel odkąd rządzi klubem praktycznie cały czas utrzymuje na podobnym poziomie zadłużenie, a to znaczy że rozwija biznes w taki sposób aby do niego nie dokładać. Dlatego od wielu lat wrażenie jest takie jakbyśmy stali w miejscu. Bez zmiany właściciela nic się nie zmieni. odpowiedz

grzesiek - 21.05.2024 / 19:42, *.centertel.pl Miał miodek Vukovicia to nieeeeee, Kosta lepszy bedzie.



Oby zielu chociaz dobre ttansfery zrobil odpowiedz

Gienek - 21.05.2024 / 22:52, *.. @grzesiek: Weźcie już przestańcie na tego cymbala pisać zdrobniale „Miodek”. odpowiedz

tommy - 21.05.2024 / 19:36, *.toneticgroup.pl to powinno wybrzmiec kilka lat temu, a nie dajecie kolejna szanse. zdobeda mistrza i nic sie nie zmieni odpowiedz

Arek - 21.05.2024 / 19:27, *.t-mobile.pl Ale karneciki kupicie i będziecie krzyczeć nie poddawaj się odpowiedz

van basten - 21.05.2024 / 21:00, *.play-internet.pl @Arek: dokładnie i w punkt! odpowiedz

Kibol - 22.05.2024 / 00:51, *.chello.pl @Arek: za to Ty nie kupisz i nic nie bedziesz krzyczec, a Twoje internetowe komentarze nie wywra najmniejszego wplywu na rzeczywistosc odpowiedz

45540 - 21.05.2024 / 19:23, *.ynet.pl a ja to chce ogladac Legie w takiej formie jak w europejskich pucharach w tym sezonie. cel min w tym sezonie bylby osiagniety jakby Molde ograli. o trybunach nie ma co gadac, bo jest constans od 2 dekad ! bedzie ciezko w next sezon, dobrze sie poje.... w druzynie. odpowiedz

PL! - 22 godziny temu, *.tpnet.pl @45540: pajacu masz jakieś braki w słownictwie, że musisz wklejać angielskie zwroty w zdaniu? odpowiedz

KIBIC - 21 godzin temu, *.. @PL!: pajacu jakbyś chodził do szkoły to byś nie miał problemu ze zrozumieniem co autor wpisu miał na myśli. Kup sobie słownik polsko-angielski (chociaż w tym wpisie jest tylko jedno słowo angielskie) i słownik wyrazów obcych, poczytasz i załapiesz sens odpowiedz

kibic - 19 godzin temu, *.torun.pl @KIBIC: Pajacu jak nie wiesz ile język znaczy dla kraju w którym mieszkasz, to wypad do next gen land xD Dwóch pajaców się dobrało i jeden jeszcze za pouczanie się bierze xD Idż do nano żabki lepiej xD weż też mejta ze sobą xD odpowiedz

gazza - 21.05.2024 / 19:16, *.inetia.pl Nie godzimy się ale chodzimy na mecze i zapychamy kasą kieszenie prezesa...?!?

Coś tu nie gra i coś tu jest nielogiczne ! odpowiedz

Boro - 21.05.2024 / 19:14, *.centertel.pl Brawo NS popieram was odpowiedz

Michał - 21.05.2024 / 18:54, *.plus.pl No i bardzo dobrze napisane..... bardzo dobrze. Koniec z LEGIĄ w roli średniaka. Chcemy silnej i zwycięskiej LEGII..... naszej ukochanej LEGII. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Wyrwikufel - 21.05.2024 / 18:48, *.vectranet.pl Popieram! odpowiedz

Student_L - 21.05.2024 / 18:43, *.t-mobile.pl Grubo! odpowiedz

autor - 21.05.2024 / 18:40, *.play-internet.pl Dobra decyzja NS odpowiedz

jasiek - 21.05.2024 / 18:30, *.vectranet.pl i co zrobicie ? odkupicie klub ? odpowiedz

wychowany na proteście - 21.05.2024 / 18:05, *.play-internet.pl Jestem za pełnym protestem takim jak był za czasów iti - bojkot meczów, cateringu i pamiątek klubowych. Pudel musi dostać po kieszeni.

Tego, czego mi brakuje w tym oświadczeniu NSów to konkretów. Padło dużo ogólników z którymi się zgadzam, ale brakuje napisania wprost, co musi zostać zrobione ze strony klubu. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 21.05.2024 / 18:04, *.play-internet.pl A co to się N.S.om stało,że oczka im się otworzyły?.Przecież upadek,a w zasadzie zjazd po równi pochyłej trwa już dobre 7 lat (niech wam plusy nie przesłonią minusów) i nic nie wskazuje na to,że "od teraz" będzie tylko lepiej.Nie chcę się zakładać,ale jestem przekonany,że żadnych akcji obniżających frekwencję w przyszłym,i w kolejnych sezonach nie będzie,bo N.S."po burzliwych" rozmowach z mioduskim,postanowią,że "musimy dać im jeszcze jedną szansę,no a po drugie Legia to My"......Oczywiście mioduski wie,jak "rozmawiać" z N.S.ami,więc lećta po karnety/bilety/gadżety,bo trzeba bić rekordy frekwencji i być na dodatek z tego dumnym.Ech.......wodzą was za nos mioduski z N.Sami na zmianę. odpowiedz

(L) z południa - 21.05.2024 / 18:03, *.96.228 Brawo! odpowiedz

Bolo - 21.05.2024 / 17:57, *.chello.pl I co NS zabroni mi kupna kolejnego karnetu? Tak po prostu? odpowiedz

Alan - 21.05.2024 / 17:45, *.t-mobile.pl Lubu dubu lubu dubu



Dzięki NS jestescie wspaniali nie było by Legii bez Was.



Ps. Stop cenzurze.



odpowiedz

Remino - 21.05.2024 / 17:43, *.orange.pl Z tym Wujem Stefanem to za grubo! odpowiedz

Niewierny Tomasz - 21.05.2024 / 17:42, *.play-internet.pl Nie uwierzę póki nie zobaczę. Skończy się jak zwykle. odpowiedz

Wilanow - 21.05.2024 / 17:26, *.tpnet.pl Może należy się wstrzymać z zakupem karnetów do czasu informacji jakie kontrakty zostały podpisane. odpowiedz

anty_NS - 21.05.2024 / 16:59, *.chello.pl Kibicem się jest bez względu na wyniki. NS o tym chyba zapomnieli i grożą. odpowiedz

qwerty - 21.05.2024 / 17:13, *.orange.pl @anty_NS:

"to nie grozimy, a informujemy..." odpowiedz

Dariusz To - 21.05.2024 / 17:25, *.play-internet.pl @anty_: nie pasuje to wypad odpowiedz

Bielany1975 - 21.05.2024 / 17:29, *.datalogix.com @anty_NS:

Wlasnie bedac kibicem trzeba podjac takie kroki - takie jest moje zdanie.

Inaczej nic sie nie zmieni, u prezesa (z malej litery) kasa bedzie sie zgadzac, dyrektor sportowy (o zgrozo!) dalej bedzie opowiadac bajki, a my dalej bedziemy z reka w nocniku.

Czasami trzeba akcji radykalnych by wymusic zmaine, ktora w Legi jest absolutnie konieczna.

Takie jest moje skromne zdanie, ale szanuje Twoja opinie.





odpowiedz

Biała si - 21.05.2024 / 18:27, *.vectranet.pl @Dariusz To: Synku każdy ma prawo do swojego zdania , odpowiedz

Grzegorz - 21.05.2024 / 18:29, *.plus.pl @anty_NS:

Sami promują dziadostwo wspierając Rosołka, argumentując że jest z Siedlec. Chłopaki się pogubili we własnej narracji. odpowiedz

D - 21.05.2024 / 18:38, *.com.pl @anty_NS: tobie już podziękujemy odpowiedz

Pinokio - 21.05.2024 / 19:26, *.tpnet.pl @D: za co mu chcesz dziekowac. Dobrze mowi i otworz oczy bo bedziesz mial rosolka za legende odpowiedz

Xxx - 21.05.2024 / 22:12, *.play-internet.pl @anty_NS: jasne pewnie zgadzam się to kibicuj tylko w domu przed telewizorem a nie kupując biletu na mecz. Bo mioduski jest po prostu z ciebie śmieję z żywe oczy że on nie inwestuje w klub i piłkarzy a ty co wspierasz nie jako akceptujesz poprzez kupowanie biletów na słaby spektakl odpowiedz

(L) - 21.05.2024 / 16:54, *.ilabs.pl Ludzie no wreszcie!



Lepiej późno niż wcale





odpowiedz

Kaprykos - 21.05.2024 / 16:52, *.vizja.pl Amen odpowiedz

Darek - 21.05.2024 / 16:41, *.t-mobile.pl W końcu. Dość pierdzielenia o statystykach. Albo budujemy silny klub albo Mioduski się zawija. odpowiedz

Fiacik - 21.05.2024 / 17:11, *.amazonaws.com @Darek : przejmujesz klub? powodzenia w przyszlym sezonie! pozdrawiam! odpowiedz

Darek - 22.05.2024 / 00:45, *.chello.pl @Fiacik: Nie, nie przejmuję klubu. Jestem na to za biedny. Mam nadzieję, że przejmie klub ktoś kto ma większe pieniądze, wiedzę i ambicję niż obecny właściciel. Pozdrawiam! odpowiedz

Żmija - 21.05.2024 / 16:37, *.plus.pl Taa podejmą kroki... Co najwyżej od piątej minuty po pierwszej bramce dla Puszczy Niepołomice będą śpiewać "Nie poddawaj się!" odpowiedz

Amadeusz - 21.05.2024 / 16:20, *.161.210 Pretensje można mieć do właściciela i dyr sportowego,ale główni winowajcy sytuacji w tabeli są sami piłkarze,którzy tracili JESIENIĄ i wiosną punkty ze Stalą Mielec,Wartą Poznań,ŁKSem,czy Puszczą Niepołomice.Wystarczyło wygrać w lidze 2 mecze więcej i w niedziele bylibyśmy na Starym Mieście świętując Mistrzostwo odpowiedz

Tatry - 21.05.2024 / 20:54, *.centertel.pl @Amadeusz: tracili bo tylko na tyle ich było stać, a ta jakich mamy piłkarzy zależy od rządzących odpowiedz

Lao - 21.05.2024 / 16:07, *.netfala.pl Super, że wreszcie jasno padły deklaracje ze strony środowiska. Milczenie to przyzwolenie na tą bylejakości lekko mówiąc. Trzeba przypominać, że tutaj jednak nic się nie zmienia, wymaga się najwyższych celów, jest nieustanna prasja na wyniki, a kto sobie z nią nie radzi, niech idzie precz, a nie tak jak jeden piszący w innym wątku radujący się

3 miejscem. Jeszcze kilka lat temu na trybunach krzyczeliśmy, że drugie miejsce to porażka, to jak nazwać 3? odpowiedz

Johny - 21.05.2024 / 16:06, *.153.227 Z całego serca życzę NS'om by nie musieli realizować swej groźby albo jak wolą "informacji".



Pamiętam bojkot w czasach ITI i już wtedy nie było wśród nas solidarności, a degrengolada była przecież o dwa poziomy większa niż obecnie. Nie wierzę że przykładowo na jesieni jak będziemy na 8 miejscu, ale dobrze nam będzie szło w pucharach większość kibiców zbojkotuje mecze Legii tylko dlatego, że ta sobie nie radzi w lidze i grozi nam drugie lub trzecie miejsce zamiast pierwszego.



Czas na takie bojkoty był w 2022 roku gdy po raz pierwszy od kilkunastu lat skończyliśmy poza podium. Za obecny rok moim nie bardzo jest się do czego przyczepić. Kosta dobrze przygotował drużynę i mentalnie i wydolnościowo do pucharów. A że później nie udźwignął gry na dwa fronty. Czy ktoś z nas mógł to przewidzieć. Nie był to trener znikąd. Nie był to wuefista zatrudniony po taniości. Moim zdaniem zarząd zareagował właściwie zmieniając go na wiosnę - i mamy pozytywny efekt - puchary w które mało kto wierzył.



Grożenie bojkotem w momencie gdy klub właśnie wychodzi na prosta jest niepoważne i wybaczcie za porównanie ale pachnie Amicą a nie poważnym klubem.



Szczerze to mnie ta groźba bardzo zniesmaczyła. Nie dlatego że stoję murem za Loczkiem czy Zielińskim, ale dlatego że pojawia się w abstrakcyjnym momencie. Dlaczego nie zimą?, dlaczego nie wiosną gdy lecieliśmy w dół po równi pochyłej.



Jaki jest cel psucia atmosfery w momencie gdy właśnie nowy trener nas wyprowadził na prostą a Loczek obiecał 2,5 miliona euro na transfery.



odpowiedz

Bielany1975 - 21.05.2024 / 17:39, *.datalogix.com @Johny:

Co my kupimy za te 2.5 mln?

Rakow ma 8 mln.



Gdyby Legia byla dobrze prowadzono od strony sportowej i biznesowej to powinnismy miec budzet okolo 30 mln.

Za 2.5 mln mozemy isc na zakupoy do Kosowa, Albani i innej Czarnogory.



Zobacz jaki budzet ma AC Slavia Praga. odpowiedz

Rej - 21.05.2024 / 18:58, *.t-mobile.pl @Johny: popieram, timing mają kiepski. No ale to są ludzie, którzy uważają niebicie żony za normę. Ciekawe jak długo do tego dochodzili. odpowiedz

Zgrywus - 21.05.2024 / 19:31, *.tpnet.pl @Bielany1975: w slavii maja odpowiednich ludzi a my loki odpowiedz

legia to my - 21.05.2024 / 16:05, *.95.100 Nareszcie dobry komunikat NS odpowiedz

LTM - 21.05.2024 / 15:59, *.. nie oszukujmy się, w tym sezonie mogliśmy ale nie chcieliśmy być Mistrzem, było to na spokojnie do zrobienia, ale patrząc obiektywnie sportowo nie mamy drużyny na Ligę Mistrzów i ten poziom,(zresztą uważam czy Jaga czy Śląsk nic wielkiego nie ugrają) fajnie że będą puchary ale i tu potrzeba dużych solidnych wzmocnień, a nie szrotu, albo grajków na rekonwalescencję i branie tylko wypłaty co miesiąc, grasz w Legii musisz wiedzieć że trzeba grać i dawać z siebie 100% do końca, tak jak My to robimy czy z frekwencją czy z atmosferą i w tej kwestii nic nie możemy sobie zarzucić, my zrobiliśmy wszystko i za to wielkie brawa odpowiedz

Beasley - 21.05.2024 / 15:55, *.play-internet.pl S.ali dali będzie wiosna. Gdzie Wasze hasło Legia to my? odpowiedz

Mateusz z Gór - 21.05.2024 / 15:50, *.orange.pl Ale wiecie, że Legia nie zmieni swojej strategii ze względu na ewentualny protest kibiców? Po prostu jak stadion nie będzie pełny to kadra będzie jeszcze słabsza. W tej grze nic kibice nie mogą ugrać, niestety. odpowiedz

Nick - 21.05.2024 / 15:48, *.chello.pl Szanowni, pamiętajmy wszyscy o tym, że Legia jest najlepszym klubem w Polsce. Od czasu powstania nowego stadionu, czyli od sezonu 2010/11 Legia zdobyła 7 razy mistrzostwo i 7 razy Puchar Polski. Nie jesteśmy Bayernem, ManCity czy PSG, które biorą mistrzostwa seriami. Zarówno Legia, jak i cała ekstraklasa to średniacy europejscy. Żeby wejść na stałe na wyższy poziom, trzeba regularnie grać w rundach grupowych europejskich pucharów, bo wtedy można kontraktować lepszych zawodników i lepiej im płacić. Prawa telewizyjne Ekstraklasa sprzedała za 1,3 mld złotych za 4 lata, a w topowych ligach to jest 10-20 razy więcej. Byłoby super, gdyby pozycja polskiej ligi w Europie gwarantowała miejsce w Lidze Mistrzów, ale to wszystko zależy od polskich drużyn. Ponieważ gwiazd piłkarskich jest na świecie kilkadziesiąt, a średnich piłkarzy kilkadziesiąt tysięcy, to do ekstraklasy żadna gwiazda nie przyjdzie i my możemy tylko wybierać z tych iluś tysięcy i mieć fart, że zbierze się ze średniaków drużyna na mistrza. W Polsce mamy kilka klubów, które mają potencjał na mistrzostwo i dodatkowo kilka, które mają chęć. Jeśli naprawdę chcemy, żeby Legia była co rok lub co dwa lata mistrzem i stała się klubem znaczącym w Europie, to takie deklaracje kibiców nie zbudują atmosfery do osiągnięcia tych celów. Ja zakładam, może naiwnie, że wszystkim w klubie zależy na sukcesach, ale nawet jeśli tak nie jest, to ja nie dołączę do akcji, które wprost będą działać na szkodę klubu, a taką akcją jest bojkot meczów. Obym się mylił, ale może być tak, że kiedyś Mioduski sprzeda Legię, kupi ją jakiś szemrany biznesmen reprezentujący grupę inwestorów cholera wie skąd i będzie wyprzedaż zawodników, jeszcze większe długi i skończymy jak parę znanych klubów tułających się po perwszej albo niższych ligach. Pozdrawiam. odpowiedz

Alex - 21.05.2024 / 15:39, *.centertel.pl Budżet na transfery w Rakowie - 8 mln. Euro. odpowiedz

Kkk - 21.05.2024 / 15:11, *.vectranet.pl Bardzo dobrze, nie jeden krewki powie, że za późno. odpowiedz

adrtms - 21.05.2024 / 15:10, *.com.pl Wiem, że narażam się na hejt, ale nie zgodzę się, że ten sezon był dziadostwem.



Tak, słabo graliśmy w lidze i nie zdobyliśmy mistrzostwa, ale zagraliśmy jeden z najlepszych sezonów od dawna w pucharach, zarobiliśmy więcej kasy niż kiedykolwiek przedtem w jeden sezon z transferów, a w lidze rzutem na taśmę, ale jednak wykonaliśmy plan minimum i zakwalifikowaliśmy się do pucharów.



Jestem w stanie sobie wyobrazić dużo gorszy sezon odpowiedz

krislegia - 21.05.2024 / 15:22, *.matrixinternet.pl @adrtms: Ile masz u Darka na rękę ? Tylko tak na serio . Bez zus-ów podatków itp./.

Możesz podać to co masz pod tzw. stołem odpowiedz

adrtms - 21.05.2024 / 15:33, *.com.pl @krislegia: milion w gotówce, 5 sztabek złota i 700 bryłek rudy co tydzień. Dodatkowo 10 sztuk wołu i 100 kurcząt co 6 miesięcy odpowiedz

AS - 21.05.2024 / 16:09, *.. @adrtms: Nawet nie trzeba sobie wyobrażać. Zdarzył się raptem dwa lata temu.

A obecny był dziadostwem. Przy tak "punktującej" czołówce jak w tym sezonie, brak MP jest dla nas hańbą. Remisy z Puszczą (dwa razy!), z ŁKS-em (!!!), Koroną, Wartą... Zakwalifikowanie do pucharów zawdzięczamy tylko fatalnej formie Rakowa i Lecha. Zwłaszcza ci drudzy nam pomogli, strzelając sami sobie dwa gole (my sami nic nie trafiliśmy). Szczęśliwie zdobyte trzecie miejsce nie może przysłonić prawdziwego obrazu. odpowiedz

Lupus - 21.05.2024 / 17:16, *.centertel.pl @AS: Nie wiem dlaczego pomijacie "wspaniały " mecz z Radomiakiem! odpowiedz

StaryPo.eb - 21.05.2024 / 17:42, *.orange.pl @adrtms: dałoby radę odkupić 20 kurcząt i woła? odpowiedz

Majki - 21.05.2024 / 15:07, *.telnaptelecom.pl To jest Legia Warszawa, a nie jakieś pierdziszewo!!! odpowiedz

Sarcastico - 21.05.2024 / 15:01, *.plus.pl Nareszcie konkrety. W pełni popieram przyszłą akcję ,,pusty stadion'', bo z góry możemy założyć, że o budowaniu poważnego klubu nie będzie mowy. Gad musi dostać po kieszeni, tylko wtedy coś dotrze do jego łba. odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 21.05.2024 / 15:01, *.orange.pl A ja bym z tym co graliście w uj szanował to 3 miejsce, z tym co graliście, z poziomem jaki prezentowaliście. Eliminacje Pucharu Biedronki to wbrew pozorom sukces, bo na awans chyba nie liczycie ? odpowiedz

VictorioEmpiorio84 - 21.05.2024 / 14:58, *.19.19 Brawo Bracia czas z tą sielanką skończyć my Kibice te poraszku upokorzenia naszej Kochanej Legii przeżywamy a te śmieszne piłkarzyki jak by nic się nie stało. W stają rano na 1.5 godziny idą do tak zwanej pracy i biorą za to potężny chajs. LEGIA TO MY KIBICE odpowiedz

Faken - 21.05.2024 / 14:57, *.tpnet.pl Wpis super tylko sami promujemy maaaaciej rooosołek (dziadostwo). Wolałbym gamoniowi nawsadzac i albo sie wezmie do pracy albo wyp... bo niestety sami promujemy dziadostwo głaskajac to drewno odpowiedz

Xia - 21.05.2024 / 16:11, *.. @Faken: Dokładnie tak. odpowiedz

Elf - 21.05.2024 / 14:56, *.centertel.pl Ha ha NS sie wkurzyli a i tak bedzie dalej wszystko tak jak bylo. Puste trybuny poqinny byc juz od pierwszego meczu w nowym sezonie. Pogrozilicie palcem a Mioduski ma to wszystko i tak w d... Mu sie kasa zgadza,na nowy sezon kupicie karnety i dalej bedzie mu sie wszystko zgadzac. Za jego rzadiw Legia stala sie przecietniakiem i czas juz teraz zdecydowac sie na ten krok,a nie jak ludzie karnety pokupuja i Mioduski kase za nie bedzie mial w kieszeni odpowiedz

Krisu - 21.05.2024 / 14:42, *.orange.pl Mioduski WON!!!! odpowiedz

bum - 21.05.2024 / 14:27, *.co.uk To coś z tym zróbcie Panowie NS-i!

Podobno Legia to My.

Nie wierzę że muoduski jest w stanie wygrać z kibicami jeżeli nie jest w stanie ich kupić.

Jazda z tym złodziejem do oporu nawet jeśli trzeba by spalić pół stadionu!

On ma na wszystkich i wszystko wyebane i kontynuuje swoje plany.

LUDZIE CO WY ŚLEPI!?

ZARAZ BEDZIE ZA PÓŹNO! odpowiedz

Kamil - 21.05.2024 / 14:44, *.99.163 @bum: byłeś skonsultować to z lekarzem?

Jest jakaś nadzieja na leczenia, czy już nie ma dla Ciebie ratunku ? odpowiedz

marko - 21.05.2024 / 15:11, *.tpnet.pl @bum: Prośba do redakcji - nie umieszczajcie komentarzy ludzi nieodpowiedzialnych i chorych odpowiedz

FWK - 21.05.2024 / 16:16, *.play-internet.pl @marko: przed dodaniem komentarza redakcja ma prosić o wysłanie aktualnych badań lekarskich? ???????????? odpowiedz

Wycior - 21.05.2024 / 16:36, *.vectranet.pl @bum: Przykre jest to, że tacy degeneraci reprezentują Polskę w UK… odpowiedz

Lux - 21.05.2024 / 16:38, *.mm.pl @bum: Spokojnie oddychaj już jadą po ciebie !!! odpowiedz

Piotrek Ochota - 21.05.2024 / 18:12, *.t-mobile.pl @Wycior: Była kiedyś taka kaszana "Pamiętniki z wakacji" czy jakoś tak. Jak widać w niektórych przypadkach wcale nie przejaskrawione, jeżdżą tacy robić Polsce reklamę. odpowiedz

CZELCHAKA - 21.05.2024 / 18:15, *.play-internet.pl @Kamil: pamiętacie jak miklas i iti opłacało klakierków do pisania anty kibicowskich postów w necie?

wrócili - tylko zleceniodawca jest inny :D odpowiedz

bum - 21.05.2024 / 19:18, *.co.uk @CZELCHAKA:

Jaka banda baranów hahaha :)

Muoduski bije piane i zaciera ręce czytając te komentarze.

Mało jest ludzi co rozumie w jakiej sytuacji jest Legia.

A obciach to mają wasze rodziny jak idziecie na stadion napicia tanim piwem.

Nie macie klasy ani rozumu dlatego muoduski wygrywa i ma się dobrze. A Legię spuści w kiblu jak gangusy wisełke. Wyssie co się da za waszym przyzwoleniem. Banda tumanów co nic nie rozumie.

I daleko mi od reprezentowania Polski i Polaków uwierz mi haha.

Reprezentuje siebie i wyższe wartości których żaden z was nie rozumie.

BANDA TUMANÓW OCIEMNIAŁYCH HAHA odpowiedz

CZELCHAKA - 21.05.2024 / 20:32, *.play-internet.pl @bum: po co się odzywasz jak na wyspach siedzisz? odpowiedz

bum - 21.05.2024 / 21:01, *.virginm.net @CZELCHAKA:

Tzn że nie mogę być kibicem Legii pajacu jeden z drugim?

Urodziłem się w Warszawie i wychowałem w legijnym klimacie dopóki mój los się nie potoczył inaczej! Wszystkie wyjazdy na wyspach zaliczam i jak jestem w Polsce to zawsze śmigam na stadion i zostawiam hajsy w kasie klubu jak i w sklepie na Ł3.

Właśnie mnie upewniles w przekonaniu że jesteście ciemnymi mietkami nic nie kumającymi. Czemu miałbym się nie udzielać niby? Hahaha co za dno umysłowe z was. Nara odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.