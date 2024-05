III liga: Legionovia Legionowo 0-0 Legia II Warszawa

Sobota, 25 maja 2024 r. 12:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 32. kolejki III ligi Legia II Warszawa bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z jednym z pewnych spadkowiczów, Legionovią Legionowo. Taki wynik oznacza, że jeśli Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygra dzisiejsze spotkanie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, "Wojskowi" stracą szansę na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 czerwca o godzinie 12 z Jagiellonią II Białystok.









Spotkanie od początku było bardzo otwarte. Legioniści starali się kontrolować grę, a drużyna z Legionowa liczyła na kontrataki. Już w 8. minucie gospodarze pokazali, że będą z nich groźni, jednak po zgraniu piłki po ziemi na 11. metr zawodnik uderzył wysoko nad bramką. Chwilę później w sytuacji sam na sam górą okazał się Jakub Zieliński, który przytomnie skrócił kąt strzelającemu. Po zdecydowanie nudnym fragmencie, w którym drużyny wymieniały się posiadaniem piłki, w 30. minucie znów zaatakowali gospodarze. Na lewym skrzydle Igora Korczakowskiego ograł w prosty sposób Piotr Sonnenberg, skrzydłowy dośrodkował na dalszy słupek do swojego niepilnowanego kolegi, ten przyjął i przełożył piłkę na lewą nogę, ale zdecydowanie przestrzelił. W 36. minucie gospodarze mieli okazję po rzucie rożnym, na dalszym słupku ustawiony był jeden z zawodników, uderzył głową z najbliższej odległości, ale świetnie ustawiony był Zieliński. Groźnej odpowiedzi legionistów nie doczekaliśmy się w pierwszej połowie, poza bardzo niecelnym strzałem z dystansu Mateusza Możdżenia, a gracze gospodarze mogli żałować, że nie wykorzystali tak wielu okazji na prowadzenie.



Drugą połowę mogło świetnie zacząć dwóch zmienników w barwach Legii. Dośrodkowanie z lewej strony na dalszy słupek posłał Minas Vasiliadis, w polu karnym świetnie odnalazł się Franciszek Saganowski, ale uderzenie głową nieznacznie minęło poprzeczkę. W 51. minucie z indywidualną akcją wyszedł Stanisław Mitura, dryblingiem pokonał Damiana Byrtka, ale obrońca zdążył wrócić i zablokować strzał napastnika. Dokładnie dziesięć minut później fenomenalną szansę zmarnował Michał Kucharczyk. Napastnik dostał celne dośrodkowanie na pole karne z prawej strony, niepilnowany uderzył instynktownie z około 3. metrów do bramki, ale trafił prosto w golkipera gospodarzy. Po chwili jeden z ofensywnych graczy Legionovii po zamieszaniu wyszedł oko w oko z Zielińskim, golkiper Legii interweniował w zdecydowany sposób, powalając przy tym rywala, ale sędzia nie zdecydował się na odgwizdanie "jedenastki".



W 76. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony na bramkę główkował Damian Byrtek, ale piłkę na linii bramkowej zablokował jeden z defensorów. Ta trafiła jeszcze prosto pod nogi Kucharczyka, ale jego uderzenie z woleja również zostało zablokowane. W 79. minucie w pole karne legionistów wbiegł Mateusz Szwed, uderzył po ziemi, ale bez problemów wyłapał piłkę Zieliński. Legia wyszła z kontrą, na uderzenie z dystansu zdecydował się Kucharczyk, jednak jego strzał powędrował za linie... boczną. W 83. minucie legioniści mieli furę szczęścia. Gospodarze wyszli z szybkim kontratakiem, jeden z zawodników minął Zielińskiego i zagrał do kolegi ustawionego na lepszej pozycji, ale w ostatnim momencie jego strzał na pustą bramkę zdołał zablokować któryś z graczy Legii. "Wojskowi" do końca starali się zdobyć zwycięską bramkę, ale nie udało im się to i jeszcze dziś mogą ostatecznie stracić szansę na awans do II ligi.



III liga: Legionovia Legionowo 0-0 Legia II Warszawa



Legionovia (skład wyjściowy): Michał Brudnicki - Adam Waszkiewicz, Grzegorz Wojdyga, Donatas Nakrosius, Andrzej Krajewski - Konrad Zaklika, Piotr Basiuk, Aleksander Biegański - Mateusz Szwed, Stanisław Mitura, Piotr Sonnenberg



Legia II: Jakub Zieliński - Michał Zięba, Damian Byrtek, Julien Tadrowski - Igor Skrobała (46' Franciszek Saganowski), Mateusz Możdżeń, Igor Korczakowski (86' Maciej Radaszkiewicz), Wiktor Puciłowski - Szymon Grączewski (46' Minas Vasiliadis), Michał Kucharczyk, Adam Ryczkowski



żółte kartki: Puciłowski, Byrtek, Tadrowski, Vasiliadis



Tabela, wyniki i terminarz III ligi