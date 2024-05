Wyniki 32. kolejki III ligi. Legia bez awansu

W weekend rozegrana została 32. kolejka III ligi grupy 1. Legia II Warszawa zremisowała 0-0 w Legionowie z już zdegradowaną Legionovią. Kilka godzin później Pogoń Grodzisk Mazowiecki pewnie ograła na swoim stadionie Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Legioniści na dwie kolejki przed końcem tracą do lidera 8 punktów, a więc po raz kolejny nie udało im się wywalczyć awansu do II ligi, którego trzeba pogratulować Pogoni. "Wojskowi" są blisko zakończenia sezonu na 3. pozycji, gdyż Unia Skierniewice ma tyle samo punktów, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Znany jest również ostatni ze spadkowiczów, którym została Concordia Elbląg. Następna kolejka już za tydzień.

