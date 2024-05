Fornalik: Zawodnicy będą mogli pokazać pełnię umiejętności

- Myślę, że ostatni mecz z ŁKS-em Łódź, poza fragmentami w drugiej połowie, mieliśmy pod kontrolą. Szkoda, że już w pierwszej części gry nie "zamknęliśmy" tego spotkania, bo mieliśmy ku temu świetne okazje. Później, gdy Kacper Chodyna otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, wkradło się w nasze poczynania trochę nerwowości. Tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że mieliśmy pełną kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi i zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. - W tygodniu Marko Poletanović podkręcił staw skokowy, jest to delikatny uraz, ale jego zabraknie w tym meczu. - Kto zostanie mistrzem Polski? Trudno powiedzieć. Teoretycznie łatwiejsze zadanie ma Jagiellonia, ale piłka nożna niejedno już widziała.

- Myślę, że w meczu z Legią możemy spodziewać się przede wszystkim dobrej gry i ciekawego widowiska. Tu nie będzie już obciążeń związanych z walką o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu, co moim zdaniem pozwoli zawodnikom pokazać pełnię swoich umiejętności - mówi przed sobotnim meczem z Legią trener Zagłębia Lubin, Waldemar Fornalik .

