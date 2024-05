Gryckiewicz sędzią meczu z Zagłębiem

Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Michał Sobczak, sędzią technicznym będzie Sylwester Rasmus, natomiast w wozie VAR zasiądą Wojciech Myć i Marcin Boniek. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 maja o godzinie 17:30.

Stary wyga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kope lat nie sędziował Legii. Pamiętam go jeszcze z czasów Wałka i Siejewicza. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.165.227 Marciniak powinien sędziować w Białymstoku odpowiedz

Mądrala 0,7 - 3 godziny temu, *.246.2 Raczek nie zrobi z Baby mistrza ! odpowiedz

Bartek - 3 godziny temu, *.22.22 Ten w wozie VAR to syn Bońka? odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.aster.pl ciekawe czy Jacek Magiera będzie tyle czekał

co z Legią jak w 2017 na rozstrzygnięcie odpowiedz

Beasley - 5 godzin temu, *.com.pl Uwaga, ta sama klasa co Frankowski, to on podkablował Czesława na meczu jako techniczny i wywalił Czesia na trybuny odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Co jak co ale na sędziów nie mieliśmy co w tym sezonie narzekać. odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan: To wstyd że przy takiej pomocy Amica bez pucharów. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

