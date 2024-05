34. kolejka Ekstraklasy

SONDA Ocena Legii za sezon 2023/24 to:

Wszystkie mecze ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30 i będą transmitowane w formie Multiligi+ na C+ Sport 3. Do rozstrzygnięcia zostały już tylko dwie kwestie - kto zostanie mistrzem Polski i kto jako trzeci opuści najwyższą klasę rozgrywkową. Na pożegnanie z własnym stadionem Legia Warszawa zmierzy się z Zagłębiem Lubin.

asd111 - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Pierwszy raz w życiu będe trzymać kciuki za Śląsk odpowiedz

