34. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia mistrzem, spadek ŁKS-u, Ruchu i Warty

(L)eve(L)64 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Jagiellonia pokazała że z gówna można ulepić bat.

U nas niestety paplamy się w szambie. Gówno bryzga po wszystkich działaczach a oni udają że to deszcz pada. odpowiedz

S - 2 godziny temu, *.plus.pl @(L)eve(L)64:

Były prezes Jagi prezesem PZPN, ot cały sekret kręcenia z gówna;) odpowiedz

Peru123 - 6 godzin temu, *.orange.pl Przy obecnych władzach, ten wynik, czyli awans do europejskich to sukces, są mierni, bierni, nastawieni tylko na osobisty zysk, który na pewno odnoszą, boją się ryzyka, chyba że im się opłaca (prowizję, tantiemy itd), czyż nie robimy inaczej?. Jeżeli Mioduski to toleruje, to on traci... odpowiedz

Grodzisk Maz. - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Przykro że mistrzem są białorusini , ale cieszy mnie że w końcu spadł klub bez kibiców i stadionu ! odpowiedz

Mrok - 7 godzin temu, *.chello.pl Najważniejsze, że spadł ten wasal Lecha, Warta. Drużyna, która tylko z Lechem nie umiała grać, a z jego rywalami jeździła na d... i gryzla trawę. odpowiedz

Żmija - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Mrok: Też się tym cieszę - bezdomna nałożnica amiki :D odpowiedz

Eddie - 7 godzin temu, *.aster.pl to ładnie

Ruch, Warta, ŁKS - stare kluby przedwojenne spadły

dołączą do Wisły Kraków i Polonii Warszawa (jak będą grać obie w przyszłym sezonie w Pierwszej Lidze) odpowiedz

Redi - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Koniec świata, mistrz na Podlasiu. Dla mnie to się nie podoba ;) odpowiedz

Anty czesio - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Amica skompromitowała się do końca i całe miasto spuszczajac warte przy okazji hehe odpowiedz

Hmm - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl No i fajnie odpowiedz

Babus - 8 godzin temu, *.orange.pl A jednak disco polo z Zenkiem na czele. odpowiedz

Wieczny fan mioduskiego - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Babus: jak w piłkarskim pokerze nie zapominajcie że Kulesza jest z Białegostoku Jaga wygra lige a spadnie któryś z was haha odpowiedz

Piter - 14 godzin temu, *.centertel.pl Niech piłkarze pamiętają , że dla nas liczy się tylko mistrzostwo !!! odpowiedz

Rober - 17 godzin temu, *.centertel.pl Legia wygrywa 3 do zera

I mamy



MISTRZA !!!!!? ,???????????????? odpowiedz

Dyziek gcw - 13 godzin temu, *.chello.pl @Rober: jak dostaniemy 4 punkty za zwycięstwo no to chyba tak :D odpowiedz

asd111 - 18 godzin temu, *.t-mobile.pl Pierwszy raz w życiu będe trzymać kciuki za Śląsk odpowiedz

