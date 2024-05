Nowa piłka w Ekstraklasie

FUSSBALLLIEBE po niemiecku oznacza „miłość do futbolu”. FUSSBALLLIEBE to m.in. 20-elementowa powłoka zewnętrzna PRECISIONSHELL, na której znajdują się odpowiednio wytłoczone rowki. Są one równomiernie rozłożone na 12 większych i 8 mniejszych panelach, dzięki czemu piłka jest idealnie wyważona. Taka powierzchnia zapewnia lepszą kontrolę przepływu powietrza nad piłką, a w efekcie daje maksimum precyzji, co zostało potwierdzone zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w testach na boisku. Szybkiej i precyzyjnej grze ma także służyć CTR-CORE, czyli specjalnie zaprojektowany rdzeń piłki.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A kiedy wieksze obramowania bramki żeby goli więcej padało? odpowiedz

Zeigbo - 15 godzin temu, *.smslowianin.pl Po 1 Rosołek jej nawet nie dotknie. Bo ma problemy z tym odpowiedz

majuś - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Wygląda jak najtańsza plażówka z Lidla odpowiedz

Gertych - 21 godzin temu, *.tpnet.pl No to będziemy mieli sezon przejściowy nim pekhart z rosołkiem i morishitą i inne gwiazdy przyzwyczają się do nowej piłki to rok pewnie minie. Quo Vadis Dariusz? odpowiedz

Syn oreszczuka - 23 godziny temu, *.chello.pl A potem to arcydzieło inżynierii, sprzyjające szybkiej, technicznej grze, idealnie wywazone i pozwalające na precyzję uderzenia kopnie Maciek Rosołek i piłka przeleci 12 metrów nad bramką.

Aktualnie do ekstraklasy wystarczyłaby piłka-biedronówa, w deszczowy dzień, gdyby porządnie nasiąkła, grałoby się nią jak piłką lekarską. Miałoby to dodatkowy walor treningowy. odpowiedz

Tombo - 21 godzin temu, *.centertel.pl @Syn oreszczuka : Potwierdzam, tak będzie :))) odpowiedz

Balt - 21 godzin temu, *.47.21 @Syn oreszczuka : XD odpowiedz

Olo - 22.05.2024 / 01:52, *.chello.pl Ale brzydka odpowiedz

WoLa - 21.05.2024 / 22:54, *.centertel.pl Ekstraklapa to dno piłkarskie i nowa piłka nie poprawi jakości gry odpowiedz

Hakon - 21.05.2024 / 22:12, *.t-mobile.pl Herbata od mieszania nie robi się słodsza. odpowiedz

marco polo - 21.05.2024 / 21:43, *.chello.pl I pomyśleć że Legia kiedyś zawsze miała dobrych napastników , a teraz wymieniać ich nazwiska to wstyd . No ale mając takiego Prezesa i Dyrektora sportowego już jesteśmy średniakiem . Jeżeli do władzy nie przyjdą nowi ludzie będzie tylko gorzej . Najgorsze jest to że wszyscy to widzą i wszyscy jesteśmy bezsilni by to zmienić . odpowiedz

Biała sila - 21.05.2024 / 19:42, *.vectranet.pl Kosmos piłka a kopacze nadal dno odpowiedz

Arecki - 21.05.2024 / 18:50, *.vectranet.pl Pytanie, a no co grajkom w naszej kopanej ? odpowiedz

Żmija - 21.05.2024 / 16:40, *.plus.pl Oby tylko nie zabiła wchodzącego w drybling Maćka Rosołka odpowiedz

Mateusz z Gór - 21.05.2024 / 15:45, *.orange.pl Oho, już widzę jak w przyszłym sezonie Kramer pudłuje o 8 metrów zamiast o 10, bo piłka zapewni mu maximum precyzji. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.