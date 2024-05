Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Chcą podtrzymać serię

Piątek, 24 maja 2024 r. 16:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 Legia Warszawa rozegra przy Łazienkowskiej 3 ostatni mecz w sezonie 2023/24. Przeciwnikiem "Wojskowych" będzie Zagłębie Lubin. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką ostatniego rywala Legii.