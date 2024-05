Plus maja: Juergen Elitim

Poniedziałek, 27 maja 2024 r. 12:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W maju Legia Warszawa rozegrała cztery spotkania. Legioniści wygrali z Lechem Poznań (2-1), Wartą Poznań (1-0) i Zagłębiem Lubin (2-1) oraz wysoko przegrali z Radomiakiem Radom (0-3). Najwięcej plusów od naszej redakcji w ostatnim miesiącu sezonu 2023/24 otrzymał Juergen Elitim.



Pomocnik w końcówce sezonu udowodnił swoją świetną formę i drugi miesiąc z rzędu został najlepiej ocenianym przez nas zawodnikiem. Kolumbijczyk od lutego nie otrzymał ani jednej negatywnej noty. Elitim był jednym z najlepszych na boisku w każdym majowym spotkaniu, nawet w fatalnym meczu z Radomiakiem wyróżniał się na tle kolegów. Znacznie przyczynił się do trzech zwycięstw i wywalczenia celu minimum, czyli 3. miejsca i eliminacji europejskich pucharów na przyszły sezon. Na drugiej pozycji znalazło się wielkie odkrycie końcówki sezonu - Jan Ziółkowski. Młody obrońca wystąpił w dwóch ostatnich spotkaniach sezonu w pierwszym składzie i był praktycznie nie do przejścia. Mimo młodego wieku pokazał, że posiada w sobie cechy lidera, nie pęka, a Legia w przyszłości może mieć z niego ogromny pożytek. Podium dopełniają Radovan Pankov oraz Josue. Serb w maju pokazał świetną dyspozycję w obronie, rywale mieli z nim ogromne problemy, a prawa strona była przez niego kompletnie zamknięta. Dla Portugalczyka był to ostatni miesiąc w trzyletniej przygodzie z warszawskim klubem. W swoim pożegnalnym wideo zapowiedział, że będzie starał się ile sił, by Legia zakończyła sezon na jak najwyższym miejscu. Jak powiedział, tak zrobił. Josue pokazał, że jest prawdziwym liderem, a w ostatnim meczu z Zagłębiem zrobił wszystko, by kibice na pewno zapamiętali go dobrze.









Dolną część naszej majowej klasyfikacji "plusów i minusów" okupują Maciej Rosołek oraz Ryoya Morishita, którzy otrzymali po dwa negatywne "wyróżnienia", bez żadnego pozytywnego. Napastnik, z powodu ogromnych problemów kadrowych na tej pozycji, prawie każde spotkanie w tym miesiącu zaczynał w wyjściowej "jedenastce". Jego wkład w grę był jednak znikomy, umiejętności które posiada, nie pozwalały mu na wyróżnienie się z tłumu. Japończyk w pierwszym składzie wystąpił tylko dwa razy oraz raz pojawił się z ławki w meczu z Lechem Poznań, co nie przeszkodziło mu, by w 16 minut gry wyłapać minusa. Wahadłowy prezentował bardzo słabą dyspozycję, szczególnie w defensywie, w której znacząco osłabiał drużynę i narażał na liczne niebezpieczeństwa. Nieco odpłacił się solidnym występem w ostatnim spotkaniu, ale również dzięki poczynaniom ofensywnym. Dwa minusy w maju otrzymali również Marc Gual oraz odchodzący z Legii Yuri Ribeiro. Hiszpański napastnik w tych spotkaniach nie grzeszył skutecznością, zarówno w próbach strzałów, jak i dryblingów. Niesamowicie irytował swoimi nieudanymi indywidualnymi rajdami i próbami dryblingów. Przebłysk jego umiejętności nastąpił w meczu z Zagłębiem, gdy zdołał dwukrotnie trafić do siatki i pokazał się z naprawdę solidnej strony. Portugalczyk natomiast w swoich ostatnich tygodniach w Warszawie wyglądał na przygaszonego. Rzadziej podłączał się do gry i uczestniczył w akcjach ofensywnych, a również w defensywie popełnił kilka prostych błędów. Zaprezentował się jednak świetnie w bardzo ważnym w kontekście losów tego sezonu meczu z poznańskim Lechem, za co otrzymał jednego plusa.



Pełna klasyfikacja:

Juergen Elitim - 3

Jan Ziółkowski 2

Josue 2 / 1

Radovan Pankov 2 / 1

Kacper Tobiasz 1

Wojciech Urbański 1

Steve Kapuadi 1 / 1

Paweł Wszołek 1 / 1

Artur Jędrzejczyk 1 / 1

Patryk Kun 1

Blaz Kramer 1

Jurgen Celhaka 1

Marc Gual 1 / 2

Yuri Ribeiro 1 / 2

Ryoya Morishita 2

Maciej Rosołek 2