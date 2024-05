W niedzielę Święto Łazienkowskiej na Legii

Trening LSS na głównej płycie Święto Łazienkowskiej, czyli Dzień Dziecka na Legii, to coroczna, rodzinna impreza przyciągająca tysiące osób. W godz. 9-18 na głównej płycie boiska trenować będą dzieci w wieku od 3 roku życia, ze wszystkich programów piłkarskich Legia Soccer Schools z całej Polski. Atrakcje dla kibiców W godz. 9-21 na kibiców czekają inne atrakcje. Będą niespodzianki, konkursy i gry, a także treningi pokazowe, wycieczki po stadionie i stoiska z gadżetami. Standardowo, na promenadzie Trybuny Wschodniej pojawią się różne sekcje Legii Warszawa. W Legia Parku, a także na przedpolu Trybuny Wschodniej, do dyspozycji najmłodszych kibiców będą: · Piłkarski Dart · Pompowane Piłkarzyki · FitLight · Malowanie Buziek – Hula Kula · Boiska do gry 1 x 1 · Pokazy Frystyle Football. Fundacja Legii zorganizuje loterię charytatywną w namiocie na Trybunie Wschodniej. Aby wziąć udział w loterii, należy wykupić los, który kosztować będzie 20 zł. Każdy los wygrywa. W puli nagród m.in. spodenki piłkarskie, getry, plakaty, buty piłkarskie, vouchery na mecz. Akademia Klasy Ekstra Wystawione zostaną również stoiska partnerów imprezy. Tego samego dnia na Legii gościć będzie Akademia Klasy Ekstra . Mecz Legionistek Także 26 maja, na głównej płycie przy Łazienkowskiej, pierwszoligowy mecz rozegra zespół Legionistki Warszawa. Ich rywalem będzie SKP Bielawianka. Początek o godzinie 19.

Gocław - 31 minut temu, *.167.2 Wstyd obciach żenada to dzisiaj Ł3, piknik dla pikników tego nie zmieni. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 37 minut temu, *.165.227 A w sobotę będą jakieś atrakcje? odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl A pudel będzie? odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl fajnie , ze klub pomyślał o alternatywie dla świętowania mistrzostwa. odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl @tomiacab: ciul tam z mistrzostwem, ważne że będzie można mordkę pomalować.

A serio to dzieciaki będą miały radochę. Jeśli pogoda dopisze. odpowiedz

CZELCHAKA - 7 godzin temu, *.play-internet.pl a rzut pomidorem w ludzi przebierających się za piłkarzy też będzie? odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.tele2.se A co to jest ”Frystyle”? Jakies nowe frytki? Made by Philips AirFry? odpowiedz

Peter Forsberg - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: To są szwedzkie frytki z Halmstad czy innego g.wnianego Kungalv. Tam u Ciebie Jacuś to siatkarki mają jeszcze co jeść czy już tylko obierki Wam zostały? Przyjechałabyś na festyn bo potrzebujemy klauna, niech dzieci mają uciechę. odpowiedz

Maestro - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl @Peter Forsberg: Panie Forsberg może i Krzeszczu zadał dobre pytanie, ale Pan swoim wpisem przeszedłeś do legendarnych komentarzy na tej stronie. Takie wpisy powinny być wyróżniane złotą czcionką, jak dla mnie wpis miesiąca. Może i dosadnie, ale widać że prosto z serca. Dawno się tak nie uśmiałem. odpowiedz

Peter Forsberg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Maestro: Hmm, dziwne. To nie miało być śmieszne tylko ironiczno-złośliwe. A Jajcusia Krzesia pamiętam jeszcze z czasów treningów siatkówki choć on mnie nie kojarzy. odpowiedz

van basten - 39 minut temu, *.play-internet.pl @Maestro: Szkoda,że nie można "lajkować" tutaj wpisów. Krzeszczu od lat mnie irytował swą "wszechwiedzą" i pseudointeligencją.Kiedyś coś odpisałem ale czy warto.... A najlepsze jest że ktoś ,kto popełnia notorycznie błędy językowe wytyka je innym. Ale zaraz pamiętam,pamiętam.On twierdził,że mieszka za granicą i nie ma polskiego słownika. Pozdrawiam wszystkich. odpowiedz

