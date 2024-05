I liga: Legionistki 4-2 Bielawianka Bielawa

Drużyna I-ligowych Legionistek wygrała w pierwszym w historii meczu rozegranym na głównej płycie przy Łazienkowskiej z Bielawianką Bielawa 4-2 (2-0). Legionistki już w poprzedniej kolejce wydostały się ze strefy spadkowej, a teraz, odnosząc szóstą wygraną w rundzie rewanżowej, znacznie przybliżyły się do utrzymania na zapleczu ekstraklasy. Legionistki Warszawa 4-2 (2-0) Bielawianka Bielawa 1-0 35 min. Amanda Moura Pietrzak 2-0 36 min. Klaudia Grodzka 2-1 65 min. 3-1 65 min. samobój 4-1 66 min. Dominika Dymitrowicz 4-2 75 min. Legionistki: Nowak, Lipa, Bartman, Wrzesińska, Kurzelowska, Kośmińska, Sobczyńska, Prochowska, Moura Pietrzak, Warachowska, Grodzka.

Misiowaty - 22 minuty temu, *.orange.pl No i nie ładnie, gdzie była Żyleta ja się pytam?? Chodzicie tylko na mecze pilkarzyków pajacyków, a na mecze piłkarek to już nie łaska?? odpowiedz

RafaL Tarczyn - 29 minut temu, *.182.125 Dziewczyna z 18 nr. wymiata odpowiedz

