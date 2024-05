Ośmiu zawodników zostaje w Legii

Na kolejny sezon w Legii pozostaną: portugalski obrońca Sergio Monteiro , drugi z Portugalczyków - Rui Pinto (w minionym sezonie 16 bramek i 12 asyst), Brazylijczyk Andre Luiz , bramkostrzelny Maciej Pikiewicz , który większość ostatniego sezonu stracił z powodu kontuzji. Ponadto w kadrze futsalowej Legii zostaje hiszpański golkiper, Ignacio Casillas , dla którego będzie to już czwarty sezon w naszym klubie, młody bramkarz - Michał Sobków oraz jeden z naszych najlepszych strzelców - Michał Klaus , który w sezonie 2023/24 zdobył 15 bramek i zaliczył 14 asyst. W składzie Legii pozostanie także pierwszy golkiper drużyny i ulubieniec warszawskiej publiczności - Tomasz Warszawski . Na razie nie wiadomo, kto zasili zespół przed nowym sezonem.

Kilka tygodni temu futsalowa Legia Warszawa zakończyła sezon 2023/24. Po raz pierwszy w historii nasza drużyna dotarła do fazy play-off, w której niestety musiała uznać wyższość Rekordu Bielsko-Biała. Przed końcem rozgrywek poznaliśmy nazwiska graczy, z którymi Legia postanowiła się pożegnać.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Forever Young - 17 godzin temu, *.sisq.pl Zostaje jeszcze Paweł Gajek i Mykyta Storożuk odpowiedz

Kibic - 18 godzin temu, *.tpnet.pl Zdaje się, że Gajek i Storozhuk też zostają, więc już 10. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.