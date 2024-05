Kluby z Ekstraklasy zainteresowane Rejczykiem

Komentarze (36)

R1958 - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Zmarnuje sie po sprzedaży jak Rafal odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl moim zdaniem Rejczyk powinien dać ostatnią szanse Legii i przedłużyć umowe o rok ,rok szybko minie i jeżeli nie będzie grał to odejdzie , jeżeli kilka klubów chce jego to widocznie jest dobry tylko trzeba mu dać szanse odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.autocom.pl I znowu zasilimy kogoś z ekstraklapy (Szwoch, Mosór, Włodarczyk, Łakomy itd.)

Jak widać nasza akademia nie taka słaba skoro potem odpady od nas grają i są sprzedawane za spore pieniądze (+1mil ojro).



Sprawa jest taka, że w Legii poprzeczka jest 2 poziomy wyżej niż w innych kurnikach - tutaj młody musi być przynajmniej tak samo dobry jak gracz pierwszego zespołu. A Rejczyk, podobnie jak pozostali wyżej wymienieni nie jest. odpowiedz

Jot - 4 godziny temu, *.com.pl Tak działa słynna akademia pudla... Produkuje zawodników dla konkurentów... Kiedy wreszcie zobaczymy wychowanków grających dla Legii??? odpowiedz

Phoenix(L)k - 4 godziny temu, *.centertel.pl 3 pełne mecze... albo 9 spotkań po ostatnich 30 minut... ale nie - lepiej wpuszczać Rosołka... odpowiedz

scoucik - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Nie krytykujcie pilkarza, menagera i rodzicow.

Przeciez kazdy z nich zarobi duzo wiecej kasy.

No a ze nie zrobi kariery?

Who cares? odpowiedz

DanieLo - 5 godzin temu, *.comcast.net @scoucik: odejdzie, zrobi karierę. odpowiedz

Korda - 7 godzin temu, *.centertel.pl Mało razy się przejechali na oddawaniu młodzieży za darmo to teraz Rejczyk dalej nie ma umowy. Oni mają takie pojęcie o piłce jak i My tu komentujący aczkolwiek z miesiąca na miesiąc uważam że większość tutaj komentujących mądrzej się wypowiada jak cały ten śmieszny zarząd Legii . odpowiedz

(L)ukasz - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Korda :swiete slowa.Zrozumiem jak nie przedluzy kontraktu z Legia.W innym klubie ma wieksza szanse przebic sie do podstawowego skladu i rozwijac swoje umiejetnosci.Nie rozumiem po co Legii szkolka pilkarska?chyba tylko po to zeby miec na co wyrzucac pieniadze odpowiedz

Pragabets - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Korda : np na kim się przejechali? Kto oddany za darmo robi wielką karierę?



Włodarczyk za slaby na ligę austriacka?

Łakomy wiecznie w słabym Zagłębiu jakoś kariery nie robi wielkiej?

Przeciętny Mosor z przeciętnego Piasta?

Praszelik? odpowiedz

olo - 7 godzin temu, *.netfala.pl jak Rejczyk jest mądry to powie Sajonara bejbe! Szkoda czasu by się tu marnował. Mamy rosołki i inne zupy egzotyczne.



Przecież to bardziej niż pewne, że da nogę bo ktoś w klubie spier... sprawę jak zawsze.



Brak controllingu i brak jajec ze strony controllingu by powiedzieć, że działania w Legii to padaka. A właściciel ślepy i głuchy. odpowiedz

wawiak - 7 godzin temu, *.chello.pl tak, uciekaj z L i siedź na ławie a w zasadzie na trybunach w serie B. Później będziesz bajdurzył, że siedząc na trybunach tak dużo się nauczyłeś, że.........wypożyczą cię do serie C.

Dajecie przykład Włodarczyka. Drewniany piłkarz przyspawany został do ławki rezerwowych Sturmu, tak jak to było do przewidzenia.

Ledwo jakiś piłkarzyk poda parę razy celnie a nie daj Boże strzeli w EXtrakasie bramkę, to już ola Boga, kolejki się do niego ustawiają i zaczyna się pompowanie przez pseudodziennikarzy, którzy im wodę z mózgu robią, że niby długo to on w Extrakasie nie pogra. No fakt. Nie pogra, ale gdzie indziej też nie gra. Uczy się siedzieć na ławie jak pierwszoklasista. Przypomnijcie sobie te całe plejady młodych piłkarzy, którzy powinni dalej grać w PL, ale za dobrzy przecież byli. I gdzie teraz są ? Pamięta o nich w ogóle ktoś. Choćby cała plejada piłkarzy z amici czy z Pogoni. Czy ktoś w ogóle wie gdzie grają ? A grają najwyżej co kilka kolejek po kilka minut. Jeżeli Rejczyka rodzice chcą dobrze dla swojego syna, to niech mu nigdzie nie pozwolą wyjeżdżać. Jak jest taki dobry, jak poniżej wszyscy pieją, choć go pewnie nigdy grać nie widzieli, to niech się dalej rozwija w PL i wtedy zarobi więcej niż teraz.

To mi przypomina politykę wszystkich klubów w PL. Sprzedać jak najszybciej za grosze. Sukces będzie jak dostaną pół mln euro a gdyby taki młodzik pograł trochę dłużej i jeszcze w pucharach lub reprezentacji, to cena gwałtownie rośnie. I gdzie sens ?

I jeszcze jedna uwaga. Czesi mają w przyszłym sezonie zagwarantowane 1 miejsce w LM bez kwalifikacji. Dlaczego, ano dlatego, że mają 3 dobre drużyny, które rok w rok grają w fazie pucharowej rozgrywek europejskich (przynajmniej dwie zawsze)

Są to Sparta, Slavia i Viktoria. W tych drużynach grają najlepsi piłkarze ligowi z Czech. i nikt nie ma z tym problemu im tych piłkarzy ze słabszych drużyn sprzedawać. A u nas ? Co L sprzedam, niedoczekanie. Niech gra w serie B albo 2 Bundeslidze. I później co mamy ? Łomoty w pucharach, no bo jak może być inaczej skoro prawie spadkowicz w ubiegłym sezonie, praktycznie w tym samym składzie może być w tym roku mistrzem. I tak w kółko. Własny sos i czubek własnego nosa. Oto przyszłość polskiej ligi. odpowiedz

Phoenix(L)k - 4 godziny temu, *.centertel.pl @wawiak: Mówisz, by został w PL... i zostanie - pod okiem Jacka Magiery, który da mu zagrać te 270 minut w sezonie... a potem to Śląsk zarobi kasę na transferze... odpowiedz

Pol - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Zielu.....przestań juz szargać swoje nazwisko.

Dyrektorem być nie potrafisz.

Rejczyk talent nie ma nadal umowy a próbujesz ściągnąć bsstępnego ogóra

Tym razem z mega super ligi.....MLS

Katastrofa w następnym sezonie odpowiedz

LTM - 8 godzin temu, *.. dokładnie oddać za darmo Mosóra i Włodarczyka, brawo Wy odpowiedz

Szpic - 8 godzin temu, *.chello.pl Wygląda na to że Gil Dias był lepszy ..... hi hi hi !!! odpowiedz

ja1916 - 8 godzin temu, *.. uciekaj chłopaku póki możesz, w tym klubie dają szansę zagranicznemu szrotowi, a Tobie co najwyżej ławka zostanie. Idź do naszych rywali, tam zrobisz karierę. odpowiedz

12 kufli - 9 godzin temu, *.centertel.pl Rejczyk ma papiery na granie ale musi przede wszystkim grać. I dlatego zmieni klub dla własnego dobra. A u nas wciąż promowany będzie Rosołek... Szkoda gadać odpowiedz

Bartolinii - 9 godzin temu, *.chello.pl Mioduskiemu to na 100 % jakaś cegła na łeb spadła. Poprzestawiało mu się totalnie. Kiedy mówimy o promowaniu młodych piłkarzy, tworzeniu akademii to na boisko wychodzi zagraniczny szrot. Kiedy mówimy o zatrudnieniu doświadczonego trenera wtedy wszystko się odwraca i za sterami zasiada jakis ogór. Tu pomoże tylko dobry psychiatra. odpowiedz

Creio - 8 godzin temu, *.com.pl @Bartolinii: ze szczególnym naciskiem na „dobry” ;-) odpowiedz

michaL - 9 godzin temu, *.184.122 mam ogromna nadzieje, ze Filip zostanie w Legii i oby wtedy dostal prawdziwa szanse, bo talent ma a i wiek tez bardzo odpowiedni... Janek Ziółkowski ostanio pokazal, ze w wieku 18 lat mozna juz grac na dobrym poziomie :) odpowiedz

Trampek - 9 godzin temu, *.125.113 Ten przykład jest tylko potwierdzeniem traktowania młodych perspektywicznych piłkarzy przez decydujących a jednocześnie nieudolnych włodarzy LEGII . To właśnie ci nieudolni a jednocześnie decydujący o karierze młodych perspektywicznych piłkarzy uważają,że lepiej "trzymać " w LEGII " statystów" - bez perspektyw rozwojowych, niż zająć się młodymi piłkarzami z perspektywą na ich dalszy rozwój. Nie wiem czy właściciel LEGII jest tak zauroczony nieudolnymi współpracownikami - którzy często mają decydujący głos w sprawie LEGII, czy " umył ręce" i tym tematem przestał się interesować, przekazując im władze w tym temacie - na zasadzie - " co chcecie to róbcie ". odpowiedz

Creio - 9 godzin temu, *.com.pl Pralnia pieniędzy na zlecenie, pod kierownictwem mopowatego byznesmena (bo koło prawdziwych ludzi interesu to on najwyżej parę razy w życiu miał okazję stanąć), a i tak nie brakuje na tej stronie takich, którzy twierdzą, iż jest on legijnym zbawcą i dobroczyńcą, który niedzielny rosołek od ust sobie odejmie, byle na pensję dla Rosołka wystarczyło :-) odpowiedz

Zibi - 10 godzin temu, *.orange.pl Ważne, że jest Japończyk, który umie tańczyć i sie zawsze usmiecha,kij, że nie umie grać w piłkę,po co nam mlodzi Polacy umiejący grać. odpowiedz

Darek - 10 godzin temu, *.chello.pl Chłopaku uciekaj z Legii i się nie zastanawiaj. U nas grał nie będziesz. Dyrektor sportowy sprowadzi jakieś kaleki z trzeciej ligi portugalskiej lub hiszpańskiej. Oni będą musieli grać nawet jak będą piłkarsko słabi. Nie po to ich sprowadzi by nie grali. Wtedy by się musiał przyznać do błędu, że zrobił złe transfery a tego nie zrobi. Dlatego zatrudnił swojego trenera amatora by się go słuchał i nie krytykował go tak jak to robił poprzedni trener.

Obecny trener też będzie się dopiero uczył gry co trzy dni. Kolejny amator, który będzie się uczył na żywym organiźmie jakim jest Legia . Legia w przyszłym sezonie to będzie poligon doświadczalny.

Będziesz tu grał jakieś śmieszne ogony. W Piaście czy Zagłębiu można założyć, że będziesz tam grał z 90% czasu. Regularne granie w tym wieku to podstawa by później grać gdzieś w lepszej lidze a nie tylko być w klubie z lepszej ligi i oglądać mecze z wysokości trybun. Pograj dwa lata w Piaście na dobrym poziomie a chętni na Ciebie się znajdą. odpowiedz

Lubie - 8 godzin temu, *.206.58 Niech idzie do Zagłębia, będzie regularnie grał, jak się wyróżni to za 2 lata odejdzie za 1 mln EUR na zachód jak choćby Łakomy, a Legia w tym czasie sprowadzi doświadczonych piłkarzy z potencjałem... odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.chello.pl @Lubie: Oby nie z takim potencjałem jak Pekhart, Pich, Johansson, Abu Hanna, Charatin, Verbić, Kastrati lub Dias. odpowiedz

Wycior - 11 godzin temu, *.vectranet.pl A wystarczyło dać mu 270 minut na boisku… Ale co tam - inny klub zgarnie hajs z transferu a my dostaniemy groszowy ekwiwalent za wyszkolenie. Który to już raz!? odpowiedz

Legion63 - 10 godzin temu, *.orange.pl @Wycior: No co Ty aby zabierał czas takiej gwieździe jak Rosołek... odpowiedz

kaktus - 11 godzin temu, *.orange.pl Wcale się nie dziwię, że chłopak chce od nas uciec... Legia jest mistrzem w trwonieniu karier młodych zawodników.

Wystarczy spojrzeć ile minut zagrał w tym roku Rejczyk. To młody zawodnik, który musi grać... jeszcze dwa, trzy takie sezony i będzie miał straconą karierę. odpowiedz

Pragabets - 4 godziny temu, *.centertel.pl @kaktus: a jakby ci młodzi grali i Legia byłaby teraz na 10 miejscu w lidze to co byś powiedział?

Chłop na razie przegrywa totalnie rywalizacje. Za to, że jest młody i zdolny nie może mieć miejsca w składzie. odpowiedz

bum - 11 godzin temu, *.co.uk Kolejny sztos transferowy w wykonaniu mioduskiego i jego wafli.

Mosór, Praszelik czy Włodarczyk.... Pewnie jeszcze pominąłem paru innych.

Mioduski działa na szkodę klubu bez dwóch zdań. Pyertoli o akademii i młodych a oddaje ich hurtem do innych klubów za friko. Masakra odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @bum: Praszelik? A gdzie on teraz gra? Ktoś o nim pamięta? odpowiedz

bum - 4 godziny temu, *.co.uk @ws :

Ty... No chodzi o to że został oddany za friko a ktoś na nim zarobił do re pieniądze w krótkim czasie.

Coś jeszcze wytłumaczyć???? odpowiedz

LLL - 11 godzin temu, *.orange.pl Zamiast serwować na siłę i do znudzenia wywar z mięsa i warzyw który notabene mocno skwaszony,trzeba było dać choć w połowie tego szansę Rejczykowi. odpowiedz

qqqq - 11 godzin temu, *.182.226 Tak jak z Włodarczykiem i Mosórem... Oddać wartościowych zawodników którzy mogli by tworzyć kręgosłup zespołu... Za darmo oddać. lepiej ściągać kolejny szrot z zagranicy.

odpowiedz

