Młodzież: mecze środowe

Środa, 22 maja 2024 r. 22:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środę rozgrywano zaległe mecze ligowe. Legia U16 po niełatwym pojedynku pokonała 5-2 AP Brychczy. Zespół U15 LSS wygrał 5-3 z liderującym dotąd KS LAS 2009. W lidze U11 zespół Akademii Legii zaprezentował się z dobrej strony w meczu z Varsovią.



Ekstraliga U16 (2008 i mł): Legia U16 5-2(2-1) AP Brychczy

Gole:

0-1 5 min. Sebastian Piotrowski

1-1 7 min. Szymon Piasta (as. Aleksander Wyganowski)

2-1 32 min. Szymon Piasta as. Kacper Morawiec)

2-2 50 min. Krystian Ignacak

3-2 57 min. Ksawery Jeżewski

4-2 60 min. Kacper Morawiec (as. Jan Gawarecki)

5-2 69 min. Ksawery Jeżewski (as. Kacper Morawiec)



Strzały (10-90'): Legia 13(8) - Brychczy 19(8)



Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09] Ż, Bartosz Korżyński [09], Igor Mirowski (60' Antoni Sobolewski) - Fabian Mazur [09](72' Jacob Levy), Marcel Kiełbasiński (60' Jan Musiałek), Aleksander Wyganowski [09], Jan Gawarecki (66' Edo von Brandt-Etchemendigaray [09]) - Szymon Piasta [09], Ksawery Jeżewski, Kacper Morawiec. Rezerwa: Jan Bienduga (br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



II liga U15 (2009 i mł.): Legia LSS U15 5-3 (2-1) KS LAS Warszawa

Gole:

1-0 24 min. Kyryło Balytskyj

1-1 36 min. Maksymilian Żach

2-1 43 min. Jan Korneluk

3-1 50 min. Dmytro Samoilenko

4-1 55 min. Maksym Szczerbak

4-2 68 min. Tymon Raniszewski

4-3 70 min. Jan Wasilewski

5-3 80+1 min. Dmytro Samoilenko



Legia Soccer Schools: Eduard Joshua Di Donatantonio - Franciszek Koźbiał (Kpt), Iwo Mroczek, Filip Jedziniak Ż, Kyrylo Balytskyi, Tymur Rahulin, Jan Korneluk, Ivan Shrub, Mateusz Sutkowski, Maksym Szczerbak, Dmytro Samoilenko oraz: Oleksandr Butenko Ż, Oliwier Karpiński, Antoni Rybarczyk, Omar Sawo, Wiktor Tikhomiroff, Michał Wawryniuk, Kacper Zalewski (br)

Trener: Siarhei Pryzhankou, Wojciech Molęda



Liga U11: Legia U11 - UKS Varsovia 2013



Legia: Jakub Tkaczyk, Tobiasz Paprocki, Michael Oyedele, Maks Pająk, Antoni Adamkiewicz, Ignacy Wojciechowski, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Jan Golański [2014], Konstantin Yushkavets [2014], Leon Kowalczyk

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Sebastian Kowalski



Legia U11 rozegrała zaległe spotkanie ligowe z Varsovią. Goście ustawieni przez większość czasu w niskiej obronie parokrotnie groźnie skontrowali, jednak przez większość czasu warunki gry zdecydowanie narzucali legioniści, którzy stworzyli sobie dużą ilość sytuacji bramkowych. Choć goście stawiali zacięty opór, jednak gracze z Łazienkowskiej przez większość gry przebywali na połowie rywali.