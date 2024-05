Yuri Ribeiro pożegnał się z kibicami

Czwartek, 23 maja 2024 r. 16:46 Mishka

Yuri Ribeiro nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Legią Warszawa. Zawodnik pożegnał się na Instagramie z kibicami:









"Do wszystkich kibiców kibiców Legii. Sobotni mecz będzie moim ostatnim w Legii. To było niesamowite kilka lat gry dla tego wyjątkowego klubu i noszenia tej koszulki. Były to trudne czasy, ale odnieśliśmy wiele zwycięstw. Nigdy nie zapomnę zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu oraz momentu, kiedy kibice skandowali moje nazwisko na stadionie. 3 lata z rzędu z awansem do europejskich pucharów. Moja rodzina i ja będziemy na zawsze wdzięczni i będziemy wspierać Legię. Wszystkim osobom, z którymi pracowałem przez lata w klubie - bardzo dziękuję! 3 lata to nie 3 dni. Będę miał Was wszystkich w sercu."