JwP - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mega wygląda, brawa że udało się ogarnąć taką ścianę(wygląda na legal). odpowiedz

Rafał - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl W prostocie sila! odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.chello.pl Ostatnio graffiti sławiące nasz klub rosną jak grzyby po deszczu. Wielkie brawa dla wszystkich,którzy je tworzą. Widząc je na żywo na pewno taki widok cieszy oko. Nawet na zdjęciach cieszy oko więc co dopiero na żywo. Brawo. odpowiedz

0023 - 9 godzin temu, *.play-internet.pl piekne odpowiedz

Piotrek - 10 godzin temu, *.telnaptelecom.pl 11/10 odpowiedz

Okęciak - 11 godzin temu, *.. Gitara! odpowiedz

