Zyba i Dias odchodzą z Legii

Od tamtej pory 23-latek rozegrał w Legii 6 meczów, z czego 5 w lidze. Do Legii był wypożyczony z Ballkani Suharekë. Drugim, który po sezonie żegna się z Łazienkowską 3 jest Gil Dias . Portugalczyk był wypożyczony do Legii VfB Stuttgart, stołeczny klub miał prawo pierwokupu za niecały milion euro, ale z tej opcji nie skorzystał. 26-latek rozegrał dla Legii 24 mecze, w których zanotował jedną asystę. Z Legią żegnają się także Josue i Yuri Ribeiro .

Andreas - 2 godziny temu, *.chello.pl 4 cudzoziemców mniej , ale powinniśmy znaleźć 2-3 Polaków. Byli Jodłowiec, Broz, Brzyski, Slisz jest Wszołek odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Razem z nimi powinna odejść osoba odpowiedzialna za tak marne transfery !! odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czy klub mógłby wyjaśnić dlaczego odchodzi Josue ???

Czy zaproponowano mu mniejszy kontrakt - i dobrze - a ten odmówił ???

Czy nie zaproponowano mu niczego ???

Niech klub to wyjaśni bo tego oczekujemy !!! odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl Mamy bardzo wąski i słaby skład. Ławka rezerwowych w tej rundzie to obciach. Teraz odchodzi 4 w tym 2 z pierwszej jedenastki. Od lata znów gramy w Europie. To ilu oni chcę teraz sprowadzić ludzi że tak lekko puszczają graczy pokroju Jozue czy nawdt Ribeiro i Zyby? 12? Więcej? odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ten Zyba to nawet szansy nie dostał on nawet dwóch meczy nie zagrał,sprowadzenie jego to wygląda jak pranie pieniędzy,ktos powinien za to beknąć no a Dias to dziad faktycznie on obok piłkarza nawet nie stał odpowiedz

bronek49 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zyba ma możliwości i szkoda że z nim nie przedłużyli umowy bo taką technike jak on ma to nie ma większość piłkarzy Legii odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl Gdyby nie względy medyczne, to Zyba zamiast wypożyczenia byłby przez Legię kupiony i mielibyśmy kolejnego gościa do utrzymywania przez lata.

odpowiedz

XXX - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Egon: Gdyby był kupiony definitywnie to grałby od deski do deski bo by Jacuś srał by pod siebie że znowu źle kupił i by dostał wiecej szans. a takto dawali go na zapchajdzura na defensywnego

a to zawodnik z inklinacjami ofensywnymi jak kapustka i josue.

odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @XXX: Racja, tylko z zastrzeżeniem, że Zyba, to jakieś dwie albo nawet trzy półki niżej od Josue.

Cóż, Legia Jacuszka - wymiana lepszych na gorszych. odpowiedz

Quietly - 5 godzin temu, *.plus.pl Za Zybe to trzeba Niemcowi podziękował,zniszyl piłkarza...Śmiem twierdzić,że celowo na złość Zielonej... odpowiedz

AAA - 6 godzin temu, *.plus.pl Do Zeigbo : Mam tak samo jak Ty odpowiedz

Zoo - 7 godzin temu, *.97.134 Jacuś i mop też aut, rosołek na kapitana odpowiedz

Zoo - 7 godzin temu, *.97.134 Będziecie żałować, zyba to gość z papierami na dobrą grę, no ale to trzeba się znać, rosół lepszy dla was niedojdy mop Jacuś von do sprzątania odpowiedz

ziutek - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Świetne transfery Zieliński załatwił. odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl @ziutek: Chyba jedynie Elitim się broni.

Reszta, to nie są piłkarze na pierwszy skład Legii.

odpowiedz

Korda - 7 godzin temu, *.centertel.pl Nasuwa się tylko jedno pytanie . Kto odpowiada w 100% za transfery tych kalek . Dias to w okręgówce by sobie nie poradził odpowiedz

ja - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Ale ten Klub upadł, żeby dyskutować czy Zyba powinien zostać czy jednak odejść... odpowiedz

Aaa - 7 godzin temu, *.orange.pl Ale ja dałem przecież 6 za ten sezon ... dlaczego jestem w mniejszości? odpowiedz

BBB - 4 godziny temu, *.chello.pl @Aaa: nie jesteś kibicem Legii Warszawa odpowiedz

Bb8 - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Kto nasprowadzał tyle tego szrotu do klubu a w zamian w połowie sezonu oddał dwóch kluczowych piłkarzy..



Skauting w klubie na poziomie Izolatora Boguchwała.. odpowiedz

AAA - 7 godzin temu, *.chello.pl Kiedy wreszcie info że wypożyczymy gdziekolwiek i na zawsze Rosołka?

To byłby najlepszy transfer który wzmocni klub bo wreszcie nie gralibyśmy w osłabieniu. odpowiedz

Pawciu - 8 godzin temu, *.net.pl Dias cieniutki, Zyba jak by dostal wiecej szans to moze.... odpowiedz

Obcy - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Tego Japończyka też bym pogonił. To taki jeździec bez głowy. Jeden taki już był. To Portugalczyk Manu. Kariery w Legii nie zrobił. Tutaj będzie podobnie. Panie Jacku nie wyszły Panu te ostatnie transfery. odpowiedz

Trampek - 6 godzin temu, *.125.113 @Obcy: Cytat: " Panie Jacku nie wyszły Panu te ostatnie transfery." koniec cytatu. Jaki kupiec - takie transfery.



" odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl @Obcy:

Dlaczego?? Na zmiany może być dobra jego szybkość tak w 65-90 minucie... Salah też od razu nie odpalił w Romie i chelsea odpowiedz

Heniek - 8 godzin temu, *.tpnet.pl W kolejce do odstrzału jeszcze stoją i nie mogą się doczekać: Pekhart, Celhaka, Rosołek, Kun, Pankov, Kapuadii, Kramer (kolejność przypadkowa) odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl @Heniek: nie zgodzę się co do Celhaki i Pankova



Pierwszy coś ciekawego zaczyna pokazywać Drugi potrzebuje solidnego środkowego obrońcy żeby dyrygowal defensywą - wtedy potrafi zagrać porządny mecz odpowiedz

Legionista - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Geniusz Zielińskiego. Kto ich oglądał, Kto rekomendował i Kto zatwierdzał? odpowiedz

qqqq - 8 godzin temu, *.182.226 Zyba został kozłem ofiarnym nieudolności Runaicia.

Szkoda. Odpaliłby tak jak MUCI. odpowiedz

Kibol z żylety - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Pożegnam was krótko: wyp.....lać wraz z Dariuszem i wędkarzem!!! odpowiedz

ukladzik - 9 godzin temu, *.comcast.net Zyb powinien zostac natomiast Morishita, Kun

i Perhart odejsc. odpowiedz

Mateusz z Gór - 8 godzin temu, *.orange.pl @ukladzik:



Sporo tych opinii żeby został w ostatnim tygodniu na temat Zyby, które powstały w oparciu o kilkadziesiąt minut gry w jednym meczu. Z jednej strony kibice narzekają, że do Legii przychodzą gracze, którzy potrzebują czasu na aklimatyzację, czy dojście do formy, a z drugiej jak ktoś da jedną w miarę obiecującą zmianę przez całą rundę to chcą mu dać szansę w nowym sezonie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Zyba to duże ryzyko i nie ma podstaw, by go zostawiać. odpowiedz

Roma - 7 godzin temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: jest uzasadniona obawa, że nikt lepszy nie przyjdzie, a przemawia za nim wiek i warunki fizyczne. Też nie wiem czy jego ostatni występ to przypadek, czy może przystosował się i zaczął się rozwijać. Myślę, że zadecydowała kwota wykupu, a ryzyko mimo wszystko jest. odpowiedz

Darek - 9 godzin temu, *.chello.pl Dias to kompletny niewypał.

Co do Zyby ciężko ocenić. Pół roku to u nas trwa mityczny już okres aklamacji. Chłopak młody, wrzucony szybko do drużyny na mecz z Molde. Pewnie Rjunaic wkurzony na brak wzmocnień wystawił Zybe w meczu z Molde by pokazać Jackowi Zielińskiemu efekty jego pracy.

Myślę, ze z góry skreślony przez trenera Runjaica.

W ostatnim meczu nawet kilka razy pokazał się z dobrej strony.

Po pół roku to z Muciego też nic nie było. odpowiedz

Giba - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Darek: Aklamacji? Boże daj mi siły... odpowiedz

jarekk - 9 godzin temu, *.metrointernet.pl Nie sprawdzili sie. Gdzie mial oczy ten ci ich zatrudnial ? odpowiedz

Luk - 9 godzin temu, *.timplus.net Już tego Zybe mogliby jeszcze zostawić, Dias już raczej nic nie pokaże, ale ten alban praktycznie nie był sprawdzony i ogrywany... Teraz wypożyczymy kolejnego na ławkę??? odpowiedz

Maro(L) - 9 godzin temu, *.heldenvannu.net A Oni grali w Legii? Jakoś ich nie widziałem żeby grali :-D odpowiedz

Paczkomat - 9 godzin temu, *.plus.pl A kiedy odejdzie ten, który ich sprawdził? odpowiedz

Butinio - 9 godzin temu, *.centertel.pl Kiedy zobaczę nazwisko Rosołka w rubryce "odchodzi z Legii" no kiedy ? odpowiedz

Odwalcie się od Rosołka - 8 godzin temu, *.chello.pl @Butinio: Rosołek Mistrz! odpowiedz

Zeigbo - 9 godzin temu, *.plus.pl Czekam na info o Rosołku bo nie wiem czy karnet kupic odpowiedz

Jrzk - 9 godzin temu, *.centertel.pl Ja bym rozliczył przede wszystkim autorów tych transferów. Przecież oni sami się tutaj nie zatrudnili. Ktoś to wymyślił, ktoś się zgodził, ktoś popisał... no i ktoś za to zapłacił.

Wygląda na bandę nieudaczników za sterami. odpowiedz

lol - 9 godzin temu, *.. extra odpowiedz

lucho_83 - 9 godzin temu, *.77.228 Ciekawe, kto odpowie za te transfery..? odpowiedz

LLL - 9 godzin temu, *.centertel.pl Rozumiem że te przyznane 6 to sarkazm oraz ironia. odpowiedz

Pawełek - 9 godzin temu, *.netfala.pl Super! odpowiedz

J - 9 godzin temu, *.icpnet.pl I dobranoc... odpowiedz

Hiszpan - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Złomowisko część 1. odpowiedz

Grabar77 - 9 godzin temu, *.icpnet.pl No i super odpowiedz

Hautausmaa - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Żegnaj legendo :( jeszcze tylko wywiad o braku gry z powodu rasizmu i będziemy mogli życzyć powodzenia w nowym klubie. odpowiedz

Lukier - 9 godzin temu, *.mm.pl A kiedy następny asior Gil Dias ??? odpowiedz

Domino - 9 godzin temu, *.inetia.pl @Lukier: Jak znam życie, to jeszcze w tym okienku transferowym. odpowiedz

Johny - 10 godzin temu, *.orange.pl Ja bym mu dał szansę. Wyglądał ostatnio 5x lepiej od Rosołka. Szybkość jest, ciąg na bramkę jest, drybling jest. Decyzyjność można wypracować. odpowiedz

Beasley - 9 godzin temu, *.com.pl @Johny : unik przed piłką w sumie też odpowiedz

Piokrus - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Może trzeba było przedłużyć wypożyczenie na rundę jesienną, dać przepracować okres przygotowawczy i więcej szans na boisku. Sugerując się ostatnim występem, można założyć że mógłby być z niego pożytek. Bo bądź co bądź ale technikę miał niezłą. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 10 godzin temu, *.246.2 Żegnaj Legendo ... odpowiedz

majusL@legionista.com - 10 godzin temu, *.174.42 I dobrze !!! Tak między Bogiem a prawda to nigdy nie powinien założyć koszulki z (L). odpowiedz

Afro - 8 godzin temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: "Klnę się Bogiem kierując się prawdą", poprawna skrócona wersja tego cytatu to "Bogiem a prawą", nie ma tam słowa "między". Dziękuję za uwagę. odpowiedz

Felek - 10 godzin temu, *.netfala.pl On nigdy nie powinien nawet powąchać koszulki Legii jako zawodnik. odpowiedz

