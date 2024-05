31.05-2.06: Weekendowy rozkład jazdy

Rezerwy Legii nie mają już szans na awans, ale powalczą o zajęcie drugiego miejsca na koniec sezonu trzeciej ligi - 1 czerwca w samo południe, legioniści zagrają w LTC z rezerwami Jagiellonii. W czwartek, 30 maja w Poznaniu odbędzie się kolejny turniej cyklu Grand Prix 3x3 będący kwalifikacją do turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. W stolicy Wielkopolski zagrają juniorzy Profbud Legii Warszawa. Wilhelmina Wośkowiak ze strzeleckiej Legii startować będzie na Mistrzostwach Europy Juniorów w Osijeku. Dziesięciu zawodników Legii weźmie udział w Indywidualnych Mistrzostwach Polski seniorów w squasha, które rozegrane zostaną w klubie Hasta La Vista we Wrocławiu. Nasz klu reprezentować będą: Jakub Pytlowany, Jan Szcześniak, Antoni Jakubiec, Dominik Mozer, Mateusz Szewczyk, Michał Sienkiewicz, Jakub Majcher, Szymon Lohmann, Jan Samborski i Paweł Mienkus. Pierwszym graczem na liście rezerwowej jest Karol Krzywina. Kobieca drużyna Legii w koszykówce 3x3 zagra w niedzielę w Basketmanii w Łodzi. W dniach 30 maja - 2 czerwca w Radomiu (ul. Struga 63) odbędzie się 13. edycja Radom Basket Cup, turnieju rozgrywanego w czterech kategoriach wiekowych: U10, U11, U12 i U13. Akademia Koszykówki Legii Warszawa weźmie udział w zmaganiach w trzech kategoriach. Rozkład jazdy: 01.06 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok [LTC] 02.06 g. 13:15 Diamenty Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, III liga] Terminarz Profbud Legii Warszawa w koszykówce 3x3 w Poznaniu: 30.05 g. 10:45 Legia Warszawa – AK Poznań I 30.05 g. 13:30 Legia Warszawa – Energa Basket Warszawa Ewentualny baraż: 14:15 lub 14:30 1/8 finału: 15:15 lub 15:30 1/4 finału: 16:15 1/2 finału: 16:45 Finał: 17:15

