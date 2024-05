Rugby kobiet

Świetny występ dwóch legionistek w reprezentacji w Krakowie

Piątek, 24 maja 2024 r. 06:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kobieca reprezentacja Polski w rugby zajęła drugie miejsce w turnieju World Rugby HSBC Sevens Challenger, który rozegrany został w Krakowie. W narodowej reprezentacji wystąpiły dwie zawodniczki Legii - Monika Pietrzak oraz Ilona Zaishliuk. W kadrze zabrakło tym razem Tamary Czumer-Iwin, która doznała urazu podczas turnieju MP w Gdańsku.



Polki przegrały z Kenijkami 19-21, potem pokonały Meksyk 55-0, Belgię 24-19 i z pierwszego miejsca w grupie awansowały do ćwierćfinału. W nim biało-czerwone wygrały z Czeszkami 24-0, w półfinale zrewanżowały się Kenijkom za porażkę w fazie grupowej, wygrywając 21-15. W finale lepsze (36-0) okazały się Chinki.



Polki dzięki drugiemu miejscu w turnieju w Krakowie, awansowały w klasyfikacji generalnej całego cyklu na miejsce czwarte, co zapewniło im awans do finałów w Madrycie, który już za niewiele ponad tydzień. Tam Polki zagrają w grupie z Japonią, Hiszpanią i Chinami.