Czas pożegnań

Sobota, 25 maja 2024 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Po 309 dniach nadchodzi koniec kolejnego ligowego sezonu. Chociaż na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, to na pewno były to rozgrywki, po których spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej. Niemniej jednak w sobotę Legia będzie miała dobrą okazję, aby udanie pożegnać się ze swoimi kibicami przed letnią przerwą. Obydwie drużyny nie grają już o poprawę swojego miejsca, ale pokonanie Zagłębia na pewno pozytywnie wpłynęłoby na atmosferę przy Łazienkowskiej 3.









Podium



Sobotni mecz nie zmieni już sytuacji w tabeli ani Legii ani Zagłębia. Stołeczny zespół po ostatniej kolejce pewny jest trzeciego miejsca, natomiast lubinianie zakończą rozgrywki na ósmej lokacie. Gracze Waldemara Fornalika mają aktualnie pięć punktów straty do Pogoni Szczecine oraz cztery przewagi nad Piastem Gliwice. Kluczowym dla "Wojskowych" okazało się wyjazdowe zwycięstwo z Wartą Poznań, a także korzystne rozstrzygnięcia w starciu Lecha z Widzewem. Z kolei najbliższy rywal "Wojskowych" mocno podreperował swoją pozycję po ostatnich dobrych wynikach. Obecnie Zagłębie może pochwalić się czterema wygranymi z rzędu. Przed tygodniem klub ten pokonał ŁKS, a wcześniej rozprawił się z Widzewem, Rakowem i Radomiakiem. W sumi w tych starciach "Miedziowi" zdobyli aż 11 bramek, a dwie z nich były autorstwa Dawida Kurminowskiego, który z 12 trafieniami na koncie jest najlepszym strzelcem drużyny w tym sezonie.



Pożegnania



Wiadomo już, że po zakończeniu sezonu dojdzie w Legii do wielu zmian personalnych. W ostatnich dniach klub potwierdził odejścia Qendrima Zyby, Gila Diasa i Yuriego Ribeiro. Z tej trójki to strata tego ostatniego może okazać się oczywiście najbardziej dotkliwa, ponieważ Portugalczyk przez długi czas był graczem wyjściowego składu. Sobotnie spotkanie będzie także pożegnalnym dla kapitana i jednego z wyróżniających się obcokrajowców w Legii w historii - Josue. Pomocnikowi wygasa kontrakt, który nie zostanie przedłużony. Przeciwko Zagłębiu Josue rozegra z "eLką" na piersi spotkanie numer 130. Do tej pory zdobył dla stołecznego klubu 29 goli. Na ten moment trudno wyobrazić sobie zespół bez 33-latka, jednak jaki jest sposób na jego zastąpienie, to okaże się najpewniej już niebawem, bowiem czasu na budowę drużyny na nowy sezon nie ma wcale dużo.



Czas budować



Goncalo Feio poprowadził do tej pory drużynę w sześciu meczach. Połowę z nich wygrał, jednak nigdy nie uczynił tego na Łazienkowskiej. Do tej pory w spotkaniach u siebie zremisował ze Śląskiem Wrocław, a także wysoko przegrał z Radomiakiem. Dla Portugalczyka będzie to więc doskonała okazja na przełamanie, a co za tym idzie dobre pożegnanie nieudanego dla Legii sezonu. Szkoleniowiec w sobotę na pewno nie skorzysta z Juergena Celhaki, który w ostatniej kolejce doznał urazu. Można również spodziewać się, że Feio da pograć kilku młodszym piłkarzom. Już tydzień temu na murawie po raz pierwszy od pierwszej minuty zagrał 18-letni Jan Ziółkowski. Legii brakuje jeszcze 216 minut rozegranych przez młodzieżowców, aby uniknąć kary 500 tys. zł, więc na pewno nie będzie to jedyny młody gracz, który będzie miał okazję pokazać się kibicom. Tym bardziej, że niewykluczone, iż to właśnie młodzi piłkarze będą mieli większy wpływ na kształt drużyny w przyszłym sezonie.



- Spotkanie z Zagłębiem z punktu widzenia układu tabeli niczego nie wniesie, ale o to gramy przed własną publicznością. Powiedziałem szczerze drużynie, że jednym z bólów, które mam z 1,5 miesiąca pracy w Legii jest to, że nie wygrałem meczu na Łazienkowskiej i chciałbym to zrobić – powiedział Feio na przedmeczowej konferencji prasowej.



Udana końcówka



Zagłębie jest najlepiej finiszującą drużyną w tym sezonie. Jest to jedyny klub w Ekstraklasie, który może pochwalić się czterema ostatnimi wygranymi spotkaniami. 11 strzelonych w nich goli nieco poprawiło bilans bramkowy najbliższego rywala "Wojskowych". Aktualnie wynosi on jednak mizerne -6. W obecnych rozgrywkach zawodnicy z Lubina pokonali bramkarzy rywali 42 razy, przy czym ich bramkarz skapitulował po 48 strzałach.



Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że ten sezon jest dla zarządu Zagłębia rozczarowaniem. Sezon 2023/24 był pierwszym, kiedy od samego początku Zagłębie prowadzone było przez Waldemara Fornalika. Doświadczony trener miał za zadanie zrobić z tego klubu ekipę liczącą się w walce o najwyższe lokaty. Ostatecznie skończył w środkowej części tabeli. Rok temu Zagłębie zakończyło grę jedną lokatę niżej, mając dwa punkty mniej. Na pewno nie o taką poprawę jakości chodziło zarządowi.



Fornalik nie będzie mógł w sobotę skorzystać z Marko Poletanovicia, który nabawił się kontuzji. Oprócz niego do gry przygotowani wszyscy zawodnicy. Sam szkoleniowiec podkreśla, że w tym meczu obydwie drużyny będą mogły zagrać bez obciążeń psychicznych, co może zwiastować otwarte widowisko. - Tu nie będzie już obciążeń związanych z walką o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu, co moim zdaniem pozwoli zawodnikom pokazać pełnię swoich umiejętności - mówi Fornalik.





Gdzie obejrzeć?



Spotkanie Legii z Zagłębiem Lubin rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30. Transmisję będzie można zobaczyć na CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3 (Multiliga+). Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



