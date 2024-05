Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

AntyRosołek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rosołek, bał się ze znów potknie sie o swoje nogi i cały stadion będzie drwi. Więc postanowił zgłosić kontuzje. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl No to sobie nieźle Maciek zadrwił z kibiców doznając urazu w ostatnim meczu sezonu. Znając życie wykuruje się na pierwszy mecz nowego sezonu. ;] odpowiedz

Zawieja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co jest z Pawłem Wszołkiem ? Dlaczego nie gra ? odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Po wygrana na pożegnanie sezonu. odpowiedz

Chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl A gdzie jest Wszołek? KONTUZJA kartki? odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wygrana na pożegnanie sezonu. odpowiedz

Rob - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rozumiem Josue i Ribeiro składzie.Swoje w Legii robili co by nie mówić.Ładne pożegnanie im się należy ale ..........po co Dias i Zyba nawet na ławce .I to nie tylko dziś ale od kilku tygodni.Można przecież na ławce posadzić 16-17 latków z Legii..... nawet jak wejdą to gorzej jak te łamagi już nie zagrają odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

............................... Hładun ......................

Pankov ..... Ziółkowski ..... Kapuadi ..... Ribeiro

....................... Rejczyk .....Elitim .................

Josue ................... Kapustka ............ Gual

.......................... Kramer .........................

LEGIA Mistrz !

2:1 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.