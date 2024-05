Konferencja

Fornalik: Walczyliśmy o remis

Sobota, 25 maja 2024 r. 20:29 Fumen, źródło: Legionisci.com

Waldemar Fornalik (trener Zagłębia): Na pewno zależało nam na tym, żeby po 4 zwycięstwach dobrze zaprezentować się w Warszawie i uzyskać korzystny wynik. Nie osiągnęliśmy dobrego wyniku, a co do prezentacji...









W drugiej połowie graliśmy lepiej, potrafiliśmy zamknąć Legię na jej połowie, jednak gospodarze mieli więcej okazji do zdobycia bramki. Przy 2-1 mieliśmy świetną sytuację, gdzie Damian Dąbrowski przestrzelił. Niemniej jednak zespół walczył o remis i to jest budujące. Wchodzili nowi zawodnicy na boisko i nie pękali. A przecież Legia to jest Legia i nie jest łatwo tu grać. Ciężko było tworzyć sytuacje.



Nie chcę oceniać całego sezonu, bo to nie jest miejsce i czas. Zakończyliśmy sezon na ósmym miejsce i oczywiście można dyskutować. Ktoś może powiedzieć za nisko, ktoś, że za wysoko. Ktoś, że zespół nie grał na miarę swoich możliwości. Czy zobaczycie trenera Fornalika na ławce „Miedziowych” w przyszłym sezonie? Dwie strony muszą być zadowolone z tego, co będziemy ustalać. Jestem umówiony na jutro na spotkanie w prezesami.



Josue? Miałem przyjemność grania przeciw lepszym zawodnikom w reprezentacji. W lidze też pojawiali się ciekawi zawodnicy. Na pewno jest to postać nietuzinkowa. Potrafi zagrać niekonwencjonalnie, zaprzeczyć prawom fizyki. Jedni go kochali, drudzy nienawidzili. Miewał wspaniałe momenty i takie, które nie przysporzyły mu sympatii. Tak to bywa w życiu.