Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Najwyższą notę za mecz z Zagłębiem otrzymał Josue. Występ kapitana oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Minimalnie niższą ocenę uzyskał Marc Gual - 4,8. Z kolei najniższe noty trafiły do Qendrima Zyby - 2,7 i Macieja Rosołka - 2,8. W sumie oceniało 617 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,6.

adam - 3 godziny temu, *.chello.pl https://www.sport5.co.il/articles.aspx?FolderID=64&docID=471205 - Pierre Cornud na celowniku Legii odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Niech w końcu już pogonią tego Rosołka z Legii. Wiem, że to swój chłopak, ale niestety swojego poziomu nie przeskoczy, a ten poziom nie jest adekwatny do Legii. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Na szczęście oceny większości są rozsądne, bo po tym, jak Zyba raz prosto kopnął piłkę zaczęły się pojawiać opinie, że to mega zawodnik :-):-):-)

To samo było z Morishitą, którego niektórzy po jednym meczu uznali za gwiazdę.

Tymczasem takich "gwiazd", to są pełne boiska w całej Polsce.



