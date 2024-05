Legia ostatnia w Pro Junior System

Ostatecznie stołeczny klub zamknął sezon z liczbą 2600 minut młodzieżowców na boisku. Na liczbę składają się minuty: Kacpra Tobiasza - 2070, Igora Strzałka - 120, Wojciecha Urbańskiego - 153, Filipa Rejczyka - 70 i Jana Ziółkowskiego - 187. Wymóg gry młodzieżowca w Ekstraklasie Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy klub uczestniczący w Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie. Status młodzieżowca w Legii mieli: Jakub Zieliński, Wojciech Banasik, Jakub Adkonis, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski, Filip Rejczyk i Kacper Tobiasz. Kary za brak spełnienia wymogu liczby minut: a) 3 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym; b) 2 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut; c) 1 000 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut; d) 500 000 zł – w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut. Status młodzieżowca a Pro Junior System Od kilku lat PZPN prowadzi program Pro Junior System, w którym nagradza finansowo kluby stawiające na młodzież. Pod uwagę brane są występy zawodników z rocznika 2003 i młodszych, ale dany piłkarz musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz wystąpić w 5 meczach, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w punktacji końcowej. Legia zakończyła sezon z dorobkiem 0 punktów i zajęła ostatnie miejsce. Na koniec sezonu nagradzane są kluby, które zajęły miejsca 1-7 w klasyfikacji. W poprzednim sezonie Legia zajęła w PJS 3. miejsce, za co otrzymała 1 750 000 zł. W roku 2022 stołeczny klub wygrał program, podobnie jak w roku 2020. Nagrody za PJS: 1. miejsce – 3,25 mln zł 2. miejsce – 2,25 mln zł 3. miejsce – 1,75 mln zł 4. miejsce – 1,25 mln zł 5. miejsce – 750 tys. zł 6. miejsce – 500 tys. zł 7. miejsce – 250 tys. zł

Koneser polskiej piłki klubowej - 22 minuty temu, *.plus.pl Miodulski i Szkodnik Sportowy zapomnieli, że nie naliczają się minuty wypożyczonym do innych klubów... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Poza nagrodą finansową za miejsce w klasyfikacji PJS oraz karą za niespełnienie warunków wymogu gry młodzieżowca powinno się również dodawać zespołom punkty w tabeli. Nawet symboliczny 1 punkt za wygranie klasyfikacji PJS oraz kolejny 1 punkt za spełnienie wymagań czasu gry młodzieżowców zmieniłby podejście klubów do tematu. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Widać, że w Legii stawiają na młodych - przy takiej Akademi to normalne. Nowy sezon zaczniemy kolejnym sukcesem czyli oddaniem za friko Rejczyka. A przez cały przyszły sezon będziemy dalej szlifować nasz mega talent Macieja R! odpowiedz

Elo - 2 godziny temu, *.stansat.pl Jak przegrywamy to wszystko jak nie przlozyli sie do sezonu to ewidentnie do wszystkiego ten Mioduski to ja nie wiem co on tu robi… odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Elo:

Kradnie na potęgę ot co...

Pozdrowienia odpowiedz

Witam - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jacek, dyrektor powoli zmierza w kierunku utraty statusu legendy klubu. Swoją upartością i dyletanctwem działa na szkodę Legii. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Witam :

Pragnę przypomnieć, że Jacek wykonuje polecenia swojego pana. Wszystko co się dzieje w klubie to decyzję mioduszczaka złodzieja.

To on akceptuje zawodników bądź nie.

To on decyduje kto do klubu trafi i za ile pieniędzy.

Oraz to kto z klubu odejdzie.

Zieliński jest tylko pionkiem tak samo jak ten herra szmaciarz i cała ta banda pajaców co za solidną wypłatę godzą się na powtarzanie tych farmazonów mioduskiego do opinii publicznej.

W tej kwestii również zawiodłem się na Zielińskim bo to przecież legenda poniekąd i mógłby uderzyć pięścią w stół, ale wtedy straci ciepłą posadkę w klubie.

Sami szmaciarze w zarządzie!!!

MIODUSKI RAK LEGII! odpowiedz

Dariusz Tociota - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Darek! odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.voo.be Kolejny sukces w tym sezonie. Brawo dyrektor sportowy, brawo szef Akademii. odpowiedz

