Cztery sparingi w Austrii

Przed wyjazdem do Austrii legioniści rozegrają jeden sparing w Polsce (21 czerwca), w którym każdy zawodnik zagra po 45 minut. Na 22 czerwca zaplanowany jest wyjazd na zgrupowanie. 25 czerwca odbędzie się mecz z Panathinaikosem, w którym niektórzy zawodnicy zgrają po 60 minut. 30 czerwca odbędą się dwa sparingi - każdy zagra po 90 minut. Po powrocie do pierwszego meczu ligowego pozostaną dwa pełne mikrocykle, na koniec których zaplanowano po dwa sparingi jednego dnia, by zawodnicy mieli w nogach po 90 minut gry.

Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do sezonu 17 czerwca. W nadchodzącym tygodniu jeszcze część piłkarzy mających urazy i kontuze będzie rehabilitowała się w Legia Training Center pod opieką części sztabu medycznego. Wszystko po to, by mogli zacząć okres przygotowawczy razem z całą drużyną.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Korda - 4 godziny temu, *.orange.pl Niech oni na te sparingi wezmą sobie zespoły z pierwszej ligi bo za rok o tej porze już mogą się tam spotkać odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Korda : Partner cię dziś nie zadowolił kiepie, że tak marudzisz!? odpowiedz

Syn księdza - 6 godzin temu, *.plus.pl Won w Polskie Tatry albo Bieszczady kamienie plecaki i bieg w góry....boifk tam też ładnych nie brakuje .... odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl @Syn księdza : ale oni są pilkarzami a nie biegaczami. odpowiedz

Rytm - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jest LTC. Po co w lato tracić kasę i robić obozy zagranicą?

Rywale? W okresie przygotowawczym nie mają zbytnio znaczenia jacy są. odpowiedz

Jony - 6 godzin temu, *.drei.com @Rytm: jest wiele powodów, ale najważniejszy jest taki żeby zawodnicy nie spotykali się z du...mi w Polsce i pili po nocy w hotelu- to scala drużyne odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.aster.pl @Rytm: pytasz czy rywale. A nie zastanwia cie, ze rywale tez tam beda? Nie zastanawia cie, ze kazdy europejski klub jedzie gdzies na zgrupowanie mimo, ze maja lepsze warunki od nas i pogode rowniez? Jakby rywale w sparingach nie mieli znaczenia ty nikt by ich nie gral, poza tym jakby trenowali caly rok w LTC to ta murawa by sie do treningow w trakcie sezonu nie nadawala. W koncu to jest jednak oboz przygotowawczy a jakby on wygladal gdyby po kazdym treningu jechali normalnie do domu i łazili po starówce czy sklepach jak na co dzien? odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Jony: to by siedzieli w LTC 2 tygodnie, bez powrotu do domów i bez odwiedzin. odpowiedz

Rytm - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L: przecież mogą siedzieć w LTC 2 tygodnie, bez powrotów do domu i bez odwiedzin.

Rywale? Nie mają znaczenia. Mało to razy Legia ogrywała rywali z półki wyżej, a potem w lidze zaczynała słabo? Lepiej zagrac z gorsxym rywalem, ale grajacym bardziej na serio, niż z lepszym, ale grajacym na pół gwizdka lub będącym na innym etapie przygotowań.

Ja bym ich na przygotowania letnie usadził w LTC.

odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl Mikrocykle przynoszą mikro efekty, to trzeba zmienić!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.