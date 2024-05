Josue: Kibice są sercem tego klubu, który bez nich jest niczym

- Tak jak powiedziałem moim przyjaciołom - Legia zawsze będzie Legią. Czy to z Josue, czy nie. Albo z, albo bez ludzi, którzy nie zasługują, by być w tym klubie. Mam nadzieję, że przyszły sezon dla Legii będzie dobry, po tym niezbyt dobrym, który kończymy. Mam nadzieję, że do klubu trafią jakościowi piłkarze, bo właśnie takich potrzebuje ten klub. Legia w ogóle potrzebuje jakości w jeszcze kilku innych rzeczach, ale gdybym się rozgadał na ten temat, to nigdy bym nie skończył. - Z głębi serca mam nadzieję, że ten klub zostanie mistrzem, bo zasługuje na to. Trzeba pamiętać, że niektórzy ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, a wolą wydać je, by przyjść na stadion i obejrzeć mecz Legii. Chcą wesprzeć klub, odejmują sobie, by tylko tu przyjść. Niektóre osoby muszą zrozumieć jedno - kibice kochają ten klub, są jego sercem i bez nich jest niczym. Czasem trudno to zrozumieć, ale taka jest prawda. - Życzę całej lidze i klubowi wszystkiego dobrego.

Mioduski Rak Legii - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bla bla bla jutro komu bedziesz służył??? odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak, kapitanie, najlepiej będziemy pamiętali karnego z amiką, ty nie potrafiłeś, więc kolejorz sam musiał sobie strzelać. Dwie asysty w meczu o nic nie są powodem by spuszczać się nad Josue. odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.. Wielki błąd nie przedłużyć kontraktu z takim piłkarzem jakim jest Josue. Poziom nieosiągalny dla większości zawodników z naszego kraju. Może i charakter nie łatwy ale w pełni to rekompensowały jego nieprzeciętne umiejętności. Od niego młodzi mogliby się uczyć i coś skorzystać. Od kogo mają się uczyć od Kucharczyka??? Myślę że Josue i tak bardzo się zmienił w pozytywnym kierunku i mógłby zostać u nas do końca. Legia mu pasowała jak żaden inny klub w karierze. Szkoda moim skromnym zdaniem że tak to się kończy odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dzisiaj jak schodził to widzialem u niektorych lzy w oczach. Dla takich ludzi przychodzi sie na stadion. Włodarze muszą sie mocno postarac żeby znaleść następce. Miał oczywiście wady, ale ja bede go wspominal jako kapitana, z harakterem i umiejetnościami. Powodzenia odpowiedz

Skarga - 3 godziny temu, *.plus.pl ...do tej części kibiców co uważają że (L) to sobie poradzi bez Josue, do tych którym jest bez różnicy czy z Josue czy bez niego... to Wam powiem.....JESZCZE WSZYSCY BEZ WYJĄTKU ZA NIM ZAPŁACZEMY....(L) to sobie by napewno poradziła bez tego siwego loczka i bez pana J.Z....ale nie bez JOSUE! W dzisiejszym meczu nie po raz pierwszy w tym sezonie pokazał swoimi zajebistymi asystami co potrafi....

Dzięki KAPITANIE! odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl Będzie go bardzo brakowało. Ze słów Feio wynika jasno - o Jozue zadecydowali już przed przyjściem Feio. Co tam trener ma do gadania. Zieliński powie kim trener ma grać, a w razie złych wyników wyrzuci trenera. Mimo słabego składu w tym sezonie oddajemy 4 zawodników z pierwszej jedenastki w jednym tylko sezonie!!!! Nasza kadra wygląda koszmarnie. Teraz czekamy na przemyślane transfery Zielińskiego... a nie takie pod publiczkę ;) odpowiedz

Skarga - 3 godziny temu, *.plus.pl Dzięki za wszystko...Josue, dzięki za wszystko...

...OBRIGADO CAPITAO !... odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak był lukinias to nie miał takich podań bo od razu był faulowany. Będzie za nim płacz i błaganie żeby wrócił za pół roku. Dobrze ktoś napisał,że jak by miał w ataku lepszych zawodników niż kun rosół itp to miałby kilka asyst więcej... Tylko co niektórzy tego tu nie rozumieją. odpowiedz

Artur-Jesion - 4 godziny temu, *.orange.pl Dziękuję Kapitanie. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Ta liga zatęskni za takimi zagraniami. Oddałbym wszystko, żebyś został, u nas, między moimi braćmi zostałeś nazwany po prostu Józek, nasz Józek. Powodzenia Kapitanie i jeszcze raz dziękuję za wszystko. odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.orange.pl Jak odchodził Vadis to tez był wielki płacz , tylko że Vadis miał z kim grać a Josue tylko miał Wszołka na wahadle i tylko przez pół sezonu. Reszta drużyny to zlepek . Jeśli połowę podań Josue udało się wykorzystać panu Pekhartowi jak i panu Rosołkowi to wyniki miałby o wiele lepsze. No coż miejmy nadzieję że Elitim pociągnie grę w przyszłym sezonie bo na Kapustne to ja już nie liczę odpowiedz

Bie(L)any - 4 godziny temu, *.chello.pl Dziwne to życie piłkarza ...

Jak rok temu zdobyliśmy PP i zajęliśmy drugie miejsce to władze Legii błagały żeby został, odrzucił wtedy lukratywne zagraniczne petrodolarowe propozycje i został... a ci sami włodarze po roku jego olali... odpowiedz

Legia to my - 4 godziny temu, *.waw.pl Może i egocentryk,ale tymi wypowiedziami pokazał wielką klasę!!!! odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legia to my :

Przede wszystkim pokazywał ją wiele razy na boisku... ale to nie jest najważniejsze kryterium dla Zielińskiego. Lepiej mieć Rosołka, Pekharta... przynajmniej się nie stawiają. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jozue jest (był) piłkarzem.....niepotrzebnym.Może on i dobrze podawał,zagrywał,czasem dobrze wrzucał,ale.....do kogo-do Rosołka,Kuna,Guala?......Jeden dobry zawodnik,mając wokół siebie 10 słabiaków "meczu nie pociągnie",choćby miał się zesrać.....Jak to kiedyś pisał Przegląd Sportowy,"Legia-tragedia". odpowiedz

Kibic(L) - 4 godziny temu, *.. Trzeba powiedziec sobie jasno. To był JEDYNY piłkarz, dla którego warto było przyjść na Łazienkowską. Przez cały pobyt pokazywał jaka jakość dawał Legii. Aysty, kluczowe podania, niekonwencjonalne zagrania i wszystko na nos, z miejsca, z biegu, z zewnetrzniaka i z odpowiednią siła. Bardzo trudno wyobrazić sobie skład Legii bez niego. odpowiedz

Okęciak - 5 godzin temu, *.orange.pl Żegnaj Kapitanie :( odpowiedz

Bb8 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Czytaj między wierszami - w Legii jest wielki burdel i pudel za sterami.. odpowiedz

Witam - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jak ja Cię lubię! odpowiedz

obserwator - 5 godzin temu, *.orange.pl Normalnie jakbym słyszał polityka, który przemawia do swojego elektoratu. Mówi dokładnie to, co ludzie chcą usłyszeć, i wszyscy zadowoleni. Nikt na nic nie patrzy, zero rozsądku, same emocje... odpowiedz

oLaf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @obserwator: ja patrzę i widzę tony asyst Josue gdzie Komediant i 3 Drewniaków nie potrafiły trafić do bramki! To może wina Josue?? Zobaczysz jaki będzie dramat bez niego - no chyba że przyjdzie napastnik to jakoś będzie. odpowiedz

obserwator - 5 godzin temu, *.orange.pl @oLaf: była Legia bez Josue, będzie i po nim. To naprawdę nie jest koniec świata, Josue to fantastyczny piłkarz, ale z nim ciężko zbudować kadrę walczącą o najwyższe cele odpowiedz

Bagrov - 4 godziny temu, *.supermedia.pl @obserwator: Przecież to on ciągnął tą drużyne za uszy i od nich wymagał ambicji. Przez cały pobyt w Legii nie było innej narracji z jego strony, więc nie wiem czemu zarzucasz mu, że mówi co chcą usłyszeć.

Zawsze dawał na boisku z siebie wszystko i tego oczekiwał od innych. Nie wiem jak jeszcze miałby ci udowodnić, że to co powiedział jest tym co udowadniał przez cały pobyt w Legii. odpowiedz

obserwator - 4 godziny temu, *.orange.pl @Bagrov: nie wiem, dla mnie z tej wypowiedzi (i z kilku innych) bije chęć podlizania się kibicom, to jest sprytny gość, który doskonale wie, co chce osiągnąć



On czasem dawał z siebie wszystko, a czasem irytował podaniami do nikogo i spowalniającymi kółeczkami... odpowiedz

Hagi5 - 4 godziny temu, *.aster.pl @obserwator: 100% racji odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.chello.pl @obserwator: a jaki mialby cel podlizywac sie kibicom, skoro de facto nie jest juz pilkrzem Legii, nie bedzie grał w Polsce itd.? odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl @obserwator:

Konkrety - tumanie z Korpolegia - to on pokazywał na boisku. Teraz jest pożegnanie a nie analiza gry. Jako tuman wolisz konkrety w dziamaniu a nie w działanie, a te u Ziela i Miodka to Zyba za Slisza; Japończyk za Muciego, kosmita Diaz, atak złożony z Pekharta, Kramera i Rosołka. Banda nieudaczników na stoperze przy których młodziutki Ziółkowski już jest najlepszy i trzymam za niego kciuki, ale to nie jest obrona na walkę w Europie i na mistrzostwo.

odpowiedz

mirek - 3 godziny temu, *.chello.pl @obserwator:

Pewnie durniu że będzie Legia i po Jozue. Tyle że była Legia która co rok wygrywała mistrzostwo i jest taka która od 3 lat go nie wygrała. Taka tam drobna różnica, co nie łosiu? Ale była i będzie... brawo filozofie odpowiedz

single malt - 5 godzin temu, *.wawtel.pl Powodzenia Jo! odpowiedz

Matias - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak schodził aż się łezka w oku zakręciła… odpowiedz

