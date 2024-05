Pięciobój

Ławrynowicz 15. w finale PŚ w Ankarze

Niedziela, 26 maja 2024 r. 18:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W tureckiej Ankarze rozegrane zostały finałowe zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w którym udział wzięli dwaj zawodnicy Legii - Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz. Łukasz, który na poprzednich zawodach zmagał się z urazem i musiał zrezygnować z udziału w większości konkurencji, tym razem nie zakwalifikował się do finałowej 18-tki przez przejazd po parkurze, który zakończył się eliminacją. Gutkowski zajął 16. miejsce w półfinałowej grupie A i nie zakwalifikował się do finału.



Kwalifikację z kolei zdobył Daniel Ławrynowicz, który w półfinałac był siódmy, z najlepszym wynikiem laser-ru (10:32.50 min.). W finale nasz zawodnik zajął miejsce 15. z wynikiem 1470 pkt. Tym samym Daniel zdobył 42 punkty do rankingu olimpijskiego, na podstawie którego, przyznawane będą olimpijskie paszporty.



Przez legionistami jeszcze niezwykle ważna pod kątem kwalifikacji na IO w Paryżu, impreza jaką będą Mistrzostwa Świata w Chinach, które odbędą się w pierwszej połowie czerwca.