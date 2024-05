Bułgarskie media informują, że skauci Legii w ostatnich dniach udali się do Bułgarii, by obejrzeć skrzydłowego Botewu Płowdiw Samuela Akere .

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lw73 - 20 minut temu, *.172.214 Natychmiastowy powrót na Ł3 łąkotka to wyjęte min pol roku a płacić trzeba odpowiedz

stabur - 43 minuty temu, *.plus.pl Mimo, że facet nie zagrał, nasi obserwatorzy nie zmarnowali delegacji………..na chore kolano „ Słoneczny Brzeg” polano! A potem na drugie, zdrowe - na wszelki wypadek, zapobiegawczo. odpowiedz

B. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przypomnieli się dobrzy albo bardzo dobrzy gracze Legii którzy byli czarnoskórzy.

Choto, Quattara, Chinyama (pudłował sporo ale i ile wrzucił do sieci, wesoły gość).

Sentymentalnie, byłem na meczu z ŁKSem, który to był rok? 1:1 było a strzelił Chinyama. Fabiański stał w bramce, jeszcze na starym stadionie. odpowiedz

f - 2 godziny temu, *.orange.pl @B.: Z tego co kojarzę (a internet potwierdza) to Chinyama nie grał z Fabiańskim w drużynie. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @B.:

Chima-chukwu odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @f: Może to był Mousa Yahaya. odpowiedz

pełna profeska - 2 godziny temu, *.. pojechali oglądać kontuzjowanego mużina na przebitych blachach, a ten ze starości się rozsypał i od miesięcy nie gra



ale to że pojechali to znaczy że chcą sprowadzać nowych inwalidów, dla mnie to jest wystarczający powód aby kupić karnet i całą nową kolekcję badziewia ze sklepiku



spokojnie znajdzie się jeszcze 25000 idiotów którzy zrobią to samo i będą kibicować drużynie, wprawdzie to daje wielkie gówno i ten doping nie przekłada się na zwycięstwa ale co tam ważne żeby wizjoner mógł nadal mądrze zarządzać i wprowadzać nowe genialne projekty



Darku, prowadź odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @pełna profeska:

nie doczytałeś że ten gość ma 20 lat? to zaraz na początku odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Czyli już jest w Legii my lubimy sprowadzać takich grajków z kontuzjami odpowiedz

Draper - 3 godziny temu, *.aster.pl Kun odchodzi z Widzewa - kończy mu się kontrakt; może do Legii go - do brata odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Draper: ty kurde tak serio? odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W czas zabrali się za obserwacje. Ciekawe czym się ci nasi skauci sugerują? Może filmiki na YouTube oglądają? odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Uraz łąkotki, może to zmiennik dla Kramera? odpowiedz

The45 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Rywal skisly w 2 rundzie??? odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl O takie transfery walczyłem!! Młody szybki zobaczcie na YouTube. odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejny szron??????Po co???Mamy przecie na wypożyczeniu Makana Baku,który też miał,,cyferki"grając w Warcie zanim przeszedł do legii w której sobie zupełnie nie poradził.Popracować najpierw nad tymi którzy są a dopiero potem ściągnąć grajka na poziomie.Jest Morishita Kun Wszołek oraz wspominany Baku.Więcej szrotu nie potrzeba. odpowiedz

Ostr - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Maverick: Ty zdajesz sobie sprawę że Baku w Legii grał na nie swoje pozycji?? odpowiedz

Don - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ostr: to pytanie po co go ściągali? Ściemę robili? odpowiedz

Maverick - 51 minut temu, *.vectranet.pl @Ostr: Zdaję.Dlatego twierdzę że powinien grać na,,swojej"pozycji tak jak wcześniej napisałem w swoim poście.Facet grał w Warcie jako skrzydłowy przy systemie 4-2-3-1.Jako typowy skrzydłowy.I dobrze mu to wychodziło.A legia jak to legia.Zawsze musi coś przekombinować.Dlatego mu nie szło.

Jeśli będzie grać jako typowy skrzydłowy przy odpowienim ustawieniu pod skrzydłowych to powinien sobie poradzić.I żaden inny,,odmieniec"nie będzie juz potrzeby odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.102.24 Wybrali się obserwować kontuzjowanego pilkarza, który w meczu nie wystąpił odpowiedz

Setter - 3 godziny temu, *.aster.pl @Andrzej :

może go obserwowali pod względem innych walorów odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 3 godziny temu, *.mm.pl Kwintesencja skautingu Legii. Pojechali oglądać piłkarza, który był kontuzjowany :) odpowiedz

Malarz zostań - 25 minut temu, *.lunet.eu @Malarz wracaj do Bełchatowa: w pozostałej kwestii - pełna zgoda, to jest absolutne mistrzostwo odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.97.98 A Ci skauci to szukają tylko po takich stepach czy obserwują też naszą młodzież na Mazowszu czy Warszawie. odpowiedz

Draper - 4 godziny temu, *.aster.pl pewnie tego typu jak Baku odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.