Ksiądz Bogusław Kowalski zaprasza wszystkich kibiców naszego klubu do wzięcia udziału w corocznej dziękczynnej mszy świętej z okazji zakończenia sezonu 2023/2024. Nabożeństwo zostanie odprawione 6 czerwca o godzinie 20:30 w kościele pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła przy ulicy Kobielskiej 10 na Grochowie.

Tomek - 47 minut temu, *.aster.pl Pozdro dla księdza Bogusia z Otwocka odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Szczególnie w rundzie wiosennej kibicowanie było bliskie męczeństwu… odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.gda.pl Ano podziękujmy Bogu za pudło ,Bóg tak chciał odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Arek: Bóg dał piłkarzom talent, rozum i wolną wolę. To oni nie zrobili z tego użytku. odpowiedz

