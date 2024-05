Wybieramy Piłkarza Sezonu 2023/24!

Zapraszamy do udziału w wyborach najlepszego legionisty sezonu 2023/24. W zakończonych w sobotę rozgrywkach w barwach Legii zagrało 31 piłkarzy. Wybierać możecie spośród 27 zawodników, którzy na boisku spędzili w sumie co najmniej 90 minut. W poprzednim sezonie w naszym plebiscycie zwyciężył Josue. Kto uzyska najwięcej Waszych głosów w tym? Decydujcie!









Rok temu zmodyfikowaliśmy zasady i zwiększyliśmy Waszą siłę decyzyjną - zamiast jednego, możecie wskazać trzech piłkarzy, którzy waszym zdaniem zasłużyli na miano najlepszego w tym sezonie. Każdy z Was ma teraz możliwość przyznać punkty dla trzech wybranych zawodników: 5 punktów dla najważniejszego według Was wyboru, 3 punkty dla drugiego miejsca i 1 punkt dla trzeciego.



Ten system punktacji nie tylko wybierze najlepszego, ale także pozwoli odpowiednio docenić innych zawodników, którzy najbardziej zapadli Wam w pamięć w ostatnich 12 miesiącach i zasłużyli na Wasze uznanie.



Dotychczasowi zwycięzcy Plebiscytu LL!

Sezon 1999/2000: Marek Citko

Sezon 2000/2001: Marcin Mięciel

Sezon 2001/2002: Cezary Kucharski

Sezon 2002/2003: Stanko Svitlica

Sezon 2003/2004: Artur Boruc

Sezon 2004/2005: Artur Boruc

Sezon 2005/2006: Łukasz Fabiański

Sezon 2006/2007: Miroslav Radović

Sezon 2007/2008: Roger Guerreiro

Sezon 2008/2009: Jan Mucha

Sezon 2009/2010: Jan Mucha

Sezon 2010/2011: Miroslav Radović

Sezon 2011/2012: Dusan Kuciak

Sezon 2012/2013: Marek Saganowski

Sezon 2013/2014: Miroslav Radović

Sezon 2014/2015: Jakub Rzeźniczak

Sezon 2015/2016: Nemanja Nikolić

Sezon 2016/2017: Vadis Odjidja-Ofoe

Sezon 2017/2018: Arkadiusz Malarz

Sezon 2018/2019: Carlitos

Sezon 2019/2020: Domagoj Antolić

Sezon 2020/2021: Luquinhas

Sezon 2021/2022: Josue

Sezon 2022/2023: Josue





