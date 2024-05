Legia 5. w drugiej rundzie PEŻ

W ostatni weekend w Sopocie rozgrywana była druga runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2024. Załoga Legii Warszawa, w składzie: Kuba Pawluk (sternik), Marcin Banaszek, Michał Szmul i Jacek Przybylak, spisała się zdecydowanie lepiej niż podczas premierowych regat w tym roku. Legioniści zajęli 5. lokatę, do końca walcząc o jeszcze lepszy wynik. W poszczególnych flajtach legioniści zajmowali miejsca: 5, 3, 5, 4, 5, 3, 2, 7 i 2 (finałowy). W klasyfikacji generalnej, po dwóch rundach PEŻ, Legia awansowała na miejsce ósme (21 pkt.). Prowadzą HRM Racing i Pogoń Szczecin (po 32 pkt.). Kolejne zawody odbędą się w dniach 13-14 lipca w Gdyni. Czwartą rundę zaplanowano na 4-5 października w Szczecinie. Klasyfikacja 2. rundy PEŻ 2024: 1. Pogoń Szczecin 31 pkt. 2. YKP Gdynia 33 pkt. 3. HRM Racing 34 pkt. 4. Yacht Club Gdańsk 35 pkt. 5. Legia Warszawa 36 pkt. 6. YKP Szczecin 37 pkt. 7. Yacht Club Sopot 39 pkt. 8. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 42 pkt. 9. On Lemon Rockstars Racing 10. AZS WAT Warszawa 11. Ocean Challenge Yacht Club 12. AZS AWFiS Gdańsk 13. Lubelskie YKP Lublin 14. UKS Albatros Wolin 15. UKS Żeglarz Wrocław 16. Sport Vita Ski&Sail 17. AZS Politechnika Gdańska 18. Kościański Klub Żeglarski

