Boratyński piłkarzem Legii

Boratyński uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych graczy z rocznika 2009 na swojej pozycji w Polsce. Uczestniczył w zgrupowaniu Talent Pro, w Hutniku rywalizował na co dzień z dwa lata starszymi zawodnikami.

Kacper Boratyński został zawodnikiem Legia Warszawa. Lewoskrzydłowy reprezentant Polski, urodzony w 2009 roku, trafi do Akademii stołecznego zespołu 1 lipca 2024 r. z Hutnika Kraków. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 r.

