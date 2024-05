Boks

Wyniki legionistów w kwalifikacjach do IO

Piątek, 31 maja 2024 r. 18:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Bangkoku odbył się bokserski turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, w których wystartowało dwóch pięściarzy Legii Warszawa. Droga do awansu na IO nie była łatwa - Jakub Straszewski w kat. -80kg musiał np. wygrać walkę półfinałową, by zapewnić sobie wyjazd do Paryża, bowiem w kat. -80kg do wywalczenia były tylko trzy miejsca. Legionista w 1/32 finału pokonał 5:0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27) Qaisa Alizadę z Afganistanu. W kolejnej rundzie zwyciężył 5:0 z Peterem Pita (DR Kongo), a w 1/8 finału pokonał 5:0 Norwega Mindaugasa Gedminasa.



Niestety, w dzisiejszym ćwierćfinale, lepszy (na punkty) okazał się brązowy medalista MŚ z 2021 roku, Weerapon Jongjoho z Tajlandii.



Bartłomiej Rośkowicz przegrał pierwszą walkę kwalifikacyjną w Bangkoku kat. -63,5kg z Azerem, Malikiem Hasanovem 0:5. Obu legionistów niestety nie zobaczymy na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.