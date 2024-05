Wyniki legionistów w Lotto 3x3 Quest w Ostrowi Maz.

Zawodnicy Legii w koszykówce 3x3 odpadli w 1/4 finału turnieju Lotto 3x3 Quest w Ostrowi Mazowieckiej i na razie nie wywalczyli kwalifikacji do finałów mistrzostw Polski, które w sierpniu rozgrywane będa w Katowicach. Legioniści wystąpili w składzie: Arkadiusz Kobus, Mateusz Bierwagen, Mariusz Konopatzki i Andrzej Krajewski. Nasz zespół pewnie wygrał wszystkie mecze fazy grupowej i do kolejnego etapu rozgrywek awansował z pierwszego miejsca. W spotkaniu o półfinał, legioniści przegrali 15:21 z Sokołami. Wyniki legionistów: Legia LOTTO 3x3 21:7 Wilki Ełk Legia LOTTO 3x3 21:14 Polonia Warszawa Legia LOTTO 3x3 21:16 Slum Dunk 1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 15:21 Sokoły 3x3

