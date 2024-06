Reprezentacja

Polska 3-1 Ukraina

Piątek, 7 czerwca 2024 r. 22:38 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W pierwszym towarzyskim meczu przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy rozgrywanym na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą 3-1. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie. Polacy rozegrają jeszcze jeden sparing, w poniedziałek 10 czerwca z reprezentacją Turcji, również w Warszawie.









Mecz rozpoczął się fatalnie dla Arkadiusz Milka, który już w 2. minucie położył się na murawie i musiał ją opuścić z powodu kontuzji. Szarpane widowisko otworzyło się w 11. minucie. Po centrze z rzutu rożnego, ogromne zamieszanie w polu karnym wykorzystał wychowanek Legii, Sebastian Walukiewicz, który sprytnym strzałem między nogami pokonał ukraińskiego bramkarza. Chwilę później z dość dużej odległości uderzenia spróbował Piotr Zieliński, a strzał powędrował nieco nad poprzeczką. W 15. minucie powinno być już 2-0. Świetną prostopadłą piłkę na pole karne do Adama Buksy zagrał Nicola Zalewski, ale napastnik w sytuacji sam na sam uderzył w golkipera. Kilka sekund później Polakom udało się już podwyższyć prowadzenie. Zieliński posłał płaskie dośrodkowanie z lewej strony, które zamieniło się w centrostrzał i zaskoczyło zasłoniętego Georgi Buszczana. Po tym golu tempo zmalało, a goście powoli próbowali przejmować inicjatywę. To jednak reprezentanci Polski po pół godzinie spotkania znów zaskoczyli rywala ze stałego fragmentu gry, który strzałem z głowy na dalszy słupek wykorzystał Taras Romańczuk. Ukraińcy od razu ruszyli do odrabiania strat, w pole karne wbiegł Artem Dowbyk, odegrał piętą do Oleksandra Tymczyka, ale przy strzale z najbliższej odległości fenomenalnie interweniował Łukasz Skorupski. W 41. minucie reprezentanci Ukrainy wyprowadzili szybką kontrę, Dowbyk w prosty sposób ograł Bartosza Salamona, i skutecznie uderzył na dalszy słupek obok wysoko ustawionego Skorupskiego dając jeszcze nadzieje swojej reprezentacji na pozytywny wynik.



Drugą część była zdecydowanie spokojniejsza, choć celnie mogli zacząć ją Polacy. Swoje indywidualne umiejętności na lewej stronie pokazał Zalewski, dośrodkował celnie na dalszy słupek do Michała Skórasia, ale wahadłowy mocnym strzałem z woleja uderzył wysoko nad bramką. W 49. minucie Zieliński spróbował bezpośredniego uderzenia ze stojącej piłki ustawionej pod dużym kątem do bramki, lecz także niecelnie. W 57. minucie po solowej akcji na lewej flance Dowbyk wbiegł w pole karne i mocno uderzył, piłka po rykoszecie szła w światło bramki, ale przytomnie w bramce zachował się Skorupski. Dopiero w 74. minucie pojawiła się kolejna groźna okazja. Z rzutu wolnego na bliższy słupek dobrze dośrodkował Sebastian Szymański, do uderzenia głową złożył się Adam Buksa, ale świetną, instynktowną obroną popisał się ukraiński golkiper. W 79. minucie po nieporozumieniu w polskiej defensywie w dobrej sytuacji po lewej stronie pola karnego znalazł się Georgij Sudakow, oddał strzał z dużego kąta, ale dobrze ustawiony był Skorupski. Siedem minut później Buksa przed polem karnym odegrał z pierwszej piłki piętką do Roberta Lewandowskiego, który momentalnie uderzył, ale skutecznie interweniował na rzut rożny Buszczan. Po rozegraniu z kornera swoją szansę na uderzenie z dystansu miał Tymoteusz Puchacz, ale w tej sytuacji również górą był golkiper. W ostatnim fragmencie to reprezentacja Ukrainy zyskała przewagę, z której jednak nic nie wyniknęło.



Polska 3-1 (3-1) Ukraina

1-0 11' Sebastian Walukiewicz

2-0 16' Piotr Zieliński

3-0 30' Taras Romańczuk

3-1 41' Artem Dovbyk



Polska: 1. Łukasz Skorupski - 4. Sebastian Walukiewicz (60' 18. Bartosz Bereszyński), 2. Bartosz Salamon, 14. Jakub Kiwior - 17. Michał Skóraś, 10. Piotr Zieliński (60' 9. Robert Lewandowski), 20. Sebastian Szymański, 13. Taras Romańczuk (60' 8. Jakub Moder), 21. Nicola Zalewski (72' 15. Tymoteusz Puchacz) - 16. Adam Buksa, 7. Arkadiusz Milik (5' 19. Kacper Urbański (60' 6. Jakub Kałuziński))



Ukraina: 1. Georgi Buszczan - 24. Oleksandr Tymczyk, 4. Maksym Talowierow, 21. Waleri Bondar, 16. Vitali Mykolenko (46' 17. Oleksandr Zinchenko) - 8. Ruslan Malinowski (69' 26. Bogdan Mychayl­iczenko), 5. Sergij Sydorczuk, 14. Georgij Sudakow (81' 19. Mykola Shaparenko) - 7. Andrij Yarmolenko (69' 13. Viktor Tsygankow), 11. Artem Dovbyk (75' 25. Vladyslaw Vanat), 20. Oleksandr Zubkow (69' 10. Mychaylo Mudryk)



żółte kartki: Tymczyk, Malinowski, Talowierow