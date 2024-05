Legia interesuje się Kallmanem

25-letni Fin w poprzednim sezonie rozegrał w barwach krakowskiego klubu 36 spotkań, w których zdobył 6 bramek. W sezonie 2023/24 wystąpił w 36 meczach, strzelił 9 goli i zanotował 7 asyst. Kallman ma ważny kontrakt z Cracovią do czerwca 2025 roku. Krakowski klub chce przedłużenia umowy, ale nie wiadomo, czy do tego dojdzie.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

dodaj

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.. Wielką zbiórkę szrotu czas zacząć.Szrotomierz dyrektora Zielińskiego może nie wytrzymać tego lata podczas intensywnych poszukiwań,bo co jak co ale dyrektor do wyławiania perełek wśród szrotu to nosa ma niebywałego.W ostatnim okienku wyłowił prawdziwy skrab w postaci Diaza.To była prawdziwa szrotowa gwiazda Ekstraklasy. odpowiedz

Wito - 1 godzinę temu, *.7.20 Chyba kiepski kierunek ale zapewne lepszy niż Exposito ( drogi, wieczne problemy z wagą itd. i raczej kolejnego sezonu w tej formie nie powtórzy ) . Ogólnie te dwa nazwiska raczej słane w aspekcie L odpowiedz

GG - 1 godzinę temu, *.203.9 A może Tejan z ŁKS-u ? odpowiedz

Grodzisk Maz. - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl już mieliśmy od nich napastnika i oprócz bramki strzelonej głową pyrom raczej nic dobrego o nim nie można napisać z tej drużyny ewentualnie tylko Rakoczy choć ma duże wachania formy i pewnie sporo kosztuje odpowiedz

Dramatyczna - 2 godziny temu, *.orange.pl A Rosołek do Fenerbahce odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.. hheh zaczyna sie - prezes szklem d..y nie utrzesz odpowiedz

obserwator - 2 godziny temu, *.orange.pl Całkiem niezły pomysł, na pewno lepszy, niż Exposito. On mi stylem gry pasuje do tego, co powinniśmy grać. Może nie jest to gość na pierwszy skład, ale jako uzupełnienie jak najbardziej OK. Poza tym wreszcie by nam przestał strzelać :)) odpowiedz

Zórz - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com To jest K***A jakiś żart? odpowiedz

Fhcd467 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Hahaha. No no coraz lepiej xd xd xd. odpowiedz

ZenekL3 - 3 godziny temu, *.chello.pl Jesteśmy pazerni na przeciętność. odpowiedz

Gonzo - 3 godziny temu, *.supermedia.pl To będzie drugi Rafa Lopez :) odpowiedz

Szantosz - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak ściągasz na te pozycja człowieka z Cracovii będziesz grał jak Cracovia i punktował jak Cracovia odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Szantosz: W punkt dokładnie ... odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo Jacku Zieliński to jest transfer na twoim poziomie.....jak Dias, Zyba,(któremu defacto nie dano szansy), Morishita jeździec bez głowy i wielu innych......Znów ściągniemy 10 badziewiakow, zamiast 4 klasowych... odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dramat. odpowiedz

zwykly - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl JPRD, lepiej Rosołka zostawić i nie wygłupiać się. odpowiedz

Byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Lepiej spójrzcie się na Makucha bo co ten chłopak wyprawia w tym sezonie to rewelacja odpowiedz

Kozak - 3 godziny temu, *.centertel.pl 15 bramek w dwóch sezonach - kozak. Co prawda w szanujących się ligach takie wyniki osiągają defensywni pomocnicy, ale u nas to NAPASTNIK. Bramek ma praktycznie tyle co Rosołek (jaki on reprezentuje poziom wszyscy wiemy) - ale wiadomo on jest z "zagramanicy" to musi być lepszy.

Coś czuję, że to okienko w wykonaniu JZ to będzie kabaret. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 @Kozak: Drugiego Rosołka nie tylko w E-klapie , ale w całej Europie nie znajdziesz. Rosołka z nikim nie można porównać ! odpowiedz

Fcm - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dlaczego Legia interesuje się takimi randomami?

Czy nie ma lepszych piłkarzy? odpowiedz

Prawda Futbolu - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Fcm : po 1 na nikogo lepszego nie stać tego klubu, po 2 kto z zagranicy chciałby tu obecnie grac? Tylko jakiś szrot który odbił się od mocniejszej ligi odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie ma co,wybitny snajper, tylko rosołek ma nie znacznie gorsze statystyki. Jaki klub taki scauting odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tia ... Kolejna bajka z mchu i paproci. Pan Jacek pokaże klasę ... odpowiedz

lob - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nam potrzeba takiego Dżeko i rozbudowe stadionu, przynajmniej na 40 tyś. Trybuny były by pełne jak by jakiś podstarzały kocur na Legię zawitał. Turcy mogą to i my spróbujmy. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To ile w końcu tych bramek strzelil odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.54.227 Cracovii to lepiej Rakoczego odpowiedz

Lukasz_Legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Juz mamy Guala ..... odpowiedz

Don - 3 godziny temu, *.chello.pl Chciałbym jakości a nie ilości. Gdyby co to wpisuje się on w szkołę transferów JZ. Osobiście Chciałbym co najmniej 4-5 graczy polskich w wyjściowym składzie. odpowiedz

Johny - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Don: Legia nie ma 20-25 mln E na w miarę dobrych 4-5 Polaków. A takie są ceny.. odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Koleś jest słabszy niz Gual i Peckhart, nie wiem po co on nam potrzebny :O odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl 6 bramek. Dzik! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.