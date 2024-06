Motor awansował do Ekstraklasy

Po raz ostatni zespół z Lublina występował w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 1991/92, czyli 32 lata temu. Wówczas spadł z ówczesnej 1. ligi. Przez kilka lat występował pod inną nazwą, by wznowić grę w sezonie 2001/02 od IV ligi w grupie lubelskiej. W grudniu 2021 roku Legia mierzyła się z Motorem w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Legioniści wygrali wówczas na wyjeździe 2-1.

Motor Lublin wygrał baraże i jako ostatni zespół awansował do Ekstraklasy. Najpierw Motor pokonał Górnika Łęczna, a następnie w finale wygrał z Arką Gdynia 2-1 po golach w 87. minucie i w doliczonym czasie gry.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dickson Chotowski - 9 minut temu, *.btcentralplus.com Brawo Motor. Witamy w Ekstraklapie. Fajny wyjazd czeka i konkretna ekipa. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.