III liga: Legia II Warszawa 5-1 Jagiellonia II Białystok

Sobota, 1 czerwca 2024 r. 13:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 33. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Jagiellonią II Białystok 5-1. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Było to pożegnanie zespołu z własną publicznością. Kolejne, ostatnie spotkanie sezonu, rozegrają 8 czerwca na wyjeździe z GKS-em Bełchatów.









Już w 2. minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Michał Kucharczyk. W 14. minucie strzał oddali goście, jednak zdecydowanie zbyt lekki, by zaskoczyć Jakuba Zielińskiego. W odpowiedzi mocno, choć niecelnie uderzał Minas Vasiliadis. W 16. minucie po raz kolejny swojej szansy spróbował Kucharczyk, jednak tym razem nie zdołał pokonać bramkarza. W 29. minucie świetnie w polu karnym zachował się Michał Kucharczyk, dobrze przyjął i skutecznie posłał piłkę z ostrego kąta do bramki. W odpowiedzi zawodnik Jagiellonii niecelnie uderzył głową. W 34. minucie zawodnik Jagiellonii wybił piłkę z linii bramkowej, sędzia uznał, że zrobił to ręką i ukarał Oskara Lipińskiego czerwoną kartką. Do stojącej na jedenastym metrze piłki podszedł Adam Ryczkowski i pewnym uderzeniem podwyższył wynik na 3-0. Jeszcze przed przerwą Kucharczyk nie zdołał "zamknąć" podania i zdobyć czwartej w tym meczu bramki.



W 50. minucie Minas Vasiliadis z najbliższej odległości głową uderzył prosto w bramkarza. Legioniści całkowicie zdominowali rywala, który przez ponad 50 minut oddał tylko jeden celny strzał, ale nie ustrzegli się błędów. 5 minut później Dawid Polkowski wyszedł z indywidualną akcją, minął rywali i posłał piłkę do siatki. W 62. minucie Patryk Konik wyszedł do piłki w pole karne, jednak nie zdołał jej opanować i faulował jeszcze bramkarza, za co zobaczył żółtą kartkę. W 64. minucie Julien Tadrowski faulował rywala na linii środkowej boiska, zawodnicy Jagiellonii domagali się żółtej kartki dla legionisty, ale sędzia nie zdecydował się na napomnienie. W 81. minucie piękną bramkę zdobył Patryk Konik. 4 minuty później fantastycznym uderzeniem popisał się Sebastian Kieraś, podwyższając na 5-1. W 90. minucie symbolicznie na boisku pojawił się kończący karierę Łukasz Turzyniecki.



III liga: Legia II Warszawa 5-1 (3-0) Jagiellonia II Białystok

1-0 - 2' Michał Kucharczyk

2-0 - 29' Michał Kucharczyk

3-0 - 35' Adam Ryczkowski (k)

3-1 - 55' Dawid Polkowski

4-1 - 81' Patryk Konik

5-1 - 85' Sebastian Kieraś



Legia II: Jakub Zieliński - Michał Zięba, Julien Tadrowski, Patryk Konik - Wiktor Puciłowski (84' Franciszek Saganowski), Mateusz Możdżeń, Sebastian Kieraś, Igor Korczakowski - Minas Vasiliadis (Antoni Majchrowski), Michał Kucharczyk (84' Maciej Radaszkiewicz), Adam Ryczkowski (90' Łukasz Turzyniecki)



Jagiellonia II: Jakub Tomkiel, Oskar Lipiński, Dominik Kobus, Patryk Czerech, Szymon Pankiewicz, Dawid Polkowski, Szymon Stypułkowski (15' Mateusz Zielecki), Jakub Orpik, Damian Wojdakowski (46' Eryk Matus), Mikołaj Wasilewski (90' Toki Hirosawa), Matheus Vinicius (82' Maksim Konanau)



żółte kartki: Tadrowski, Konik, Kucharczyk

czerwona kartka: Oskar Lipiński (w 34. min)



