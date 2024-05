Plan przygotowań Legii do sezonu 2024/25

17 czerwca piłkarze Legii Warszawa rozpoczną przygotowania do sezonu 2024/25. Jak już informowaliśmy, przed wyjazdem do Austrii legioniści rozegrają spotkanie sparingowe, a kolejne dwa po powrocie.

Michał (L) - 30 minut temu, *.chello.pl Na mecz kontrolny z Panathinaikosem powinien być pełen komplet odpowiedz

wtf - 18 minut temu, *.246.2 @Michał (L): a może być niepełny komplet? odpowiedz

Legiak83 - 53 minuty temu, *.supermedia.pl Mam nadzieję że będzie na obozie Morishita bo ostatnio fajnie tańczył, śpiewał i się uśmiechał, ubawu było po pachi. odpowiedz

Malarz wracaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oby nie zabrakło znanej i lubianej siatkonogi! odpowiedz

