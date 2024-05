U-17: Portugalia 2-1 Polska. Grali legioniści

W 10. minucie dobry strzał oddał Oskar Pietuszewski, jednak bramkarz zdołał odbić piłkę. W pierwszej połowie obydwaj legioniści nie byli zbyt widoczni. W 49. minucie Szczepaniak dograł do Pietuszewskiego, ale ten uderzył niecelnie. U-17: Portugalia 2-1 (1-1) Polska 1-0 - 5' Eduardo Felicíssimo 1-1 - 34' Michael Izunwanne 2-1 - 60' Rodrigo Mora Polska: 1. Mateusz Jeleń - 16. Bartosz Kriegler (80' 20. Bartosz Mazurek), 5. Kacper Potulski, 3. Dawid Szwiec - 7. Mateusz Szczepaniak (68' 6. Stanisław Gieroba), 11. Dominik Sarapata (62' 19. Igor Brzyski), 4. Mateusz Dziewiatowski (80' 21. Jan Leszczyński), 10. Jakub Adkonis, 17. Dawid Mazurek (62' 14. Michał Wróblewski) - 9. Oskar Pietuszewski, 13. Michael Izunwanne Portugalia: 1. Diogo Ferreira - 13. Edgar Mota, 3. Rui Silva, 4. Rafael Mota (45' 14. Afonso Sousa), 16. Martim Cunha - 20. Rodrigo Mora (88' 17. Tiago Ferreira), 6. Eduardo Felicíssimo, 10. João Simões (59' 15. David Daiber) - 7. Geovany Quenda, 21. Gabriel Silva (88' 19. Afonso Patrão), 18. Eduardo Fernandes (59' 11. João Trovisco) żółte kartki: Quenda - Dziewiatowski, Pietuszewski, Brzyski

