Nagrody Ekstraklasy rozdane

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Nie!Kuleszy!je..ć!pzpn! - 26 minut temu, *.187.95 Bezczelne kolesiostwo, Legia powinna domagač sie oddania mistrza1993 i wszystkich utraconych kosztów odpowiedz

Aa - 28 minut temu, *.vectranet.pl Piłkarzem sezonu przecież miał zostać Maciuś Rosołek? odpowiedz

Gienek - 32 minuty temu, *.. Zobaczymy gdzie te gwiazdy z Jagielloni dojdą w europucharach… odpowiedz

CZELCHAKA - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Grosicki xD odpowiedz

ja - 41 minut temu, *.netcity.pl Grosicki buahahahaha odpowiedz

Jordan - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Białostockie kolesiostwo nawet widać po wynikach gali. Grosicki były z jagi piłkarzem i pomocnikiem sezonu. Żenada. odpowiedz

Mirek - 46 minut temu, *.centertel.pl A gdzie Dżozue ? odpowiedz

Creio - 49 minut temu, *.chello.pl Mateusz Kochalski, sprzedany za kwotę mniejszą niż kara za młodzieżowca, jaką musimy zapłacić. Gdyby to on stał w minionym sezonie między słupkami, pewnie właśnie kończylibyśmy leczyć kaca po mistrzowskiej fecie… Jedno trzeba prezesowi przyznać, z każdym rokiem jego rządów marnujemy szanse dawane przez los (i rywali) coraz spektakularniej i wywracamy się o własne nogi coraz częściej… odpowiedz

Mordziaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I teraz eurowpe...ole. Jaga i Śląsk daja d w 1 meczach w euro pucharach z druzynami z kosowa, moldawii, macedonii, czy gruzji. Jesynie Legia moze jakos awansowac paim swedem. Bo mamy doswiadczenie. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.drei.com Było nie było Legia zajęła trzecie miejsce i raptem jedna nominacja… trochę to śmieszne odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.