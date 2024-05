Powołania na EURO 2024. Brak legionistów

Kadra: Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice-Côte d'Azur, Francja), Łukasz Skorupski (Bologna FC 1909, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy), Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice). Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (Empoli FC, Włochy), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen, Holandia), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona FC, Włochy), Jakub Kiwior (Arsenal FC, Anglia), Tymoteusz Puchacz (1.FC Kaiserslautern, Niemcy), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Sebastian Walukiewicz (Empoli FC, Włochy). Pomocnicy: Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC, Anglia), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Slisz (Atlanta United, USA), Damian Szymański (AEK, Grecja), Sebastian Szymański (Fenerbahçe SK, Turcja), Michał Skóraś (Club Brugge KV, Belgia), Kacper Urbański (Bologna FC 1909, Włochy), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy). Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor Kulübü, Turcja), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus FC, Włochy), Krzysztof Piątek (İstanbul Başakşehir FK, Turcja), Karol Świderski (Hellas Verona FC, Włochy).

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olo a - 1 godzinę temu, *.chello.pl A Salomon to strzeli nie jednego Gola ???? odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl a z jakiej racji miał powołać jakiegoś Legionistę skoro nikt nie zasłużył na powołanie odpowiedz

Przecież są - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest Szymański, jest Bereszyński no i Slisz- Legioniści z krwi i kości odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Fakt, Prodiz sie zblaznil nie powolujac zadnego legionisty. Nie powolal Josue, to skandal. Mogl wziac Pekharta, Elitima, Kapuadiego albo nawet Pankova. Ribeiro chyba jednak troche za slaby na kadre? No i oczywiscie pytanie czy Gual ostatnim meczem zasluzyl na powolanie. odpowiedz

Bartolinii - 2 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze Rosołek do wódeczki by się przydał. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl I DOBRZE,

Najpierw miech odpoczną po lidze, a potem przygotowania do nowego sezonu. odpowiedz

andre as - 3 godziny temu, *.net.pl To jest oznaka słabości Zielińskiego i jego skautingu. Brakuje liderów Polaków. Chyba dawno nie było takiego przypadku żeby żaden legionista nie pojechał na turnieje mistrzowskie. odpowiedz

Misiowaty - 4 godziny temu, *.orange.pl Wy naprawdę byliście tak naiwni że wierzyliście to, że powoła kogoś z Legii?? odpowiedz

pique-nique - 4 godziny temu, *.chello.pl Za Piątka Podbrożny, za Milika Kowal i golimy frajerów.



Szkoda, że Arruabarrena nie ma polskiego paszportu, to by jeszcze raz za Lewandowskiego wskoczył. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @pique-nique: ale za to Trzeciak ma. odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.147.108 Mógł chociaż powołać Jedzę jako ,,atmosferowica''. Widzisz Kacperku po co pajacowales może by Twoja kariera inaczej się ułożyła teraz to już zjad w dół nawet w 3 lidze du.. dajesz. odpowiedz

Misiowaty - 4 godziny temu, *.orange.pl @Heniek : Grosika powołał dla atmosfery. odpowiedz

tekken (L) - 5 godzin temu, *.230.25 E tam nie powołał najlepszego skrzydłowego w Polsce, czyli Wszołka, przeciwko któremu przeciwnicy się boją grać. Widać od wielu lat, że czołowi piłkarze Legii są pomijani, a to błąd selekcjonerów. odpowiedz

Kristof - 5 godzin temu, *.ziggo.nl A kogo miał powołać? Najlepszego bramkarza świata Kacperka? Czy może drewnianego i brutala Jędrzejczyka? odpowiedz

Aron - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Kristof: a czym Salomon z amici zasłużył? Lepszy jest? Te powołania to ustawka ... odpowiedz

MR - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kristof: Najlepszego napadziora jakiego widziałem. odpowiedz

Ka(L)afior - 5 godzin temu, *.217.54 A gdzie Rosołek? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.